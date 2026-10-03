Deux remontées, un cap à 100 points et une première défaite : ce qu'il faut retenir en NM1

La 4e journée de Nationale 1 a offert plusieurs scénarios renversants vendredi 2 octobre. Mulhouse a effacé 19 points de retard à la pause, Charleville-Mézières a décroché son premier succès, Chartres a dépassé les 100 points et Tarbes-Lourdes a infligé à Fougères sa première défaite de la saison.

Mulhouse – Saint-Vallier (73-71) : les Mustangs reviennent de très loin

Mené 50-31 à la pause, Mulhouse semblait très mal embarqué face à Saint-Vallier. Les Drômois avaient même compté plus de 20 points d'avance au cours du deuxième quart-temps.

Mais le match a complètement changé de physionomie après la mi-temps : 22-13 pour les Alsaciens dans le troisième quart-temps, puis surtout 20-8 dans le dernier. En vingt minutes, Mulhouse a ainsi infligé un 42-21 au SVBD pour arracher la victoire (73-71) et signer un deuxième succès consécutif.

Dion Wright a terminé meilleur marqueur mulhousien avec 14 points, auxquels il a ajouté 9 rebonds et 2 contres pour 17 d'évaluation. Golle Dembélé (13 points, 6 rebonds) et Théo Rey (13 points, 7 rebonds) ont également pesé. Saint-Vallier pourra nourrir des regrets malgré les 18 points d'Olivier Yao-Delon et les 15 de Nadyr Labouize.

Besançon – Charleville-Mézières (79-87) : Yannis Allard lance enfin l'Étoile

Charleville-Mézières tient sa première victoire de la saison !

Pourtant, tout avait très mal commencé pour l'Étoile, dominée 25-12 après dix minutes puis encore menée 43-34 à la pause. Les Ardennais ont progressivement réduit l'écart avant de faire basculer la rencontre dans un dernier quart-temps remporté 29-18. Besançon, qui avait encore trois points d'avance à l'entrée des dix dernières minutes (61-58), concède ainsi une troisième défaite en trois matchs de championnat.

NM1 - Journée 4 Besançon 79 Charleville-Méz. 87

L'adresse extérieure carolomacérienne a fait très mal au BesAC : 15 paniers à 3-points réussis sur 31 tentatives. Yannis Allard a livré la performance de la soirée avec 25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 30 d'évaluation, à 4/6 derrière l'arc. Martin Courtois a ajouté 19 points à 5/6 à 3-points et Pierre-Baptiste Kieger 17 points avec cinq tirs primés. Besançon a notamment encaissé cinq paniers à 3-points en l'espace d'environ deux minutes dans le money-time.

Orchies – Salon-de-Provence (85-79) : M'Madi et Gessat font la différence

Orchies a dû patienter pour se débarrasser de Salon-de-Provence.

Les visiteurs étaient même devant à la pause (39-42), avant que le BCO ne reprenne le contrôle grâce à un troisième quart-temps remporté 23-14. L'écart de six points à dix minutes du terme n'a ensuite plus bougé, les deux formations se partageant le dernier acte (23-23). Orchies s'impose 85-79 et enchaîne ainsi une troisième victoire après son revers inaugural à Saint-Vallier.

Mathias M'Madi a été le meilleur marqueur avec 25 points, mais la prestation la plus complète est venue de Gaspard Gessat : 23 points à 9/11 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 30 d'évaluation. Abdoulaye Sy a complété le trio avec 16 points et 7 passes décisives. À eux trois, M'Madi, Gessat et Sy ont inscrit 64 des 85 points nordistes. Pour Salon, Logan Bourgeois a marqué 16 points et Channick Nkoma 14 points avec 7 rebonds.

Bordeaux – Lorient (70-77) : le CEP efface un premier quart-temps manqué

Bordeaux avait parfaitement lancé son match. Les JSA menaient 28-15 après dix minutes et encore 46-38 à la pause. Mais Lorient a progressivement resserré l'étau : 21-13 dans le troisième quart-temps pour revenir à égalité (59-59), puis 18-11 dans le dernier pour s'imposer 77-70.

Le CEP a ainsi limité Bordeaux à seulement 24 points sur toute la seconde période.

Maxime Choplin a été déterminant avec 22 points, dont 6 paniers à 3-points sur 11 tentatives. Fidelis Okereke a ajouté 16 points en seulement 21 minutes pour 19 d'évaluation, tandis que Matthieu Robin a compilé 10 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. Les 22 points de Nicholas Shogbonyo et les 16 de Noa Calabre n'ont pas suffi aux Bordelais.

Chartres – Rennes (103-89) : première victoire avec 30 passes décisives

Après deux défaites pour commencer son championnat, Chartres a débloqué son compteur de manière spectaculaire.

Déjà devant 24-18 après un quart-temps, le CCMB a accéléré avant la pause pour prendre quinze longueurs d'avance (54-39). Rennes a réagi au retour des vestiaires mais sans parvenir à réellement menacer des Chartrains qui ont dépassé la barre des 100 points pour s'imposer 103-89.

NM1 - Journée 4 Chartres 103 Rennes 89

La performance collective est notable : 30 passes décisives, 42 rebonds et 56,5% de réussite aux tirs pour Chartres. Cheick Sekou-Conde a été particulièrement efficace avec 18 points, 9 rebonds et 3 passes en seulement 21 minutes, pour 29 d'évaluation. Théo Lefebvre a lui distribué 13 passes décisives en plus de ses 10 points. Rennes a pu compter sur un duo très productif : Camille Jean a inscrit 27 points et Zayd Yahiaoui 24.

Toulouse – Tours (77-86) : le banc tourangeau change complètement le match

C'est probablement l'autre grand retournement de la soirée.

Toulouse menait 50-36 à la mi-temps et avait compté jusqu'à 15 points d'avance. Tours a pourtant complètement inversé la tendance au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 27-12 puis le dernier 23-15. Au total, le TMB a dominé la seconde période 50-27 pour repartir de Toulouse avec une victoire 86-77.

NM1 - Journée 4 Toulouse 77 Tours 86

La différence est notamment venue des rotations. Les cinq joueurs sortis du banc tourangeau ont inscrit 47 points, contre seulement 7 pour celui de Toulouse, privé de Marnette et Coulibaly. Josaphat Bilau a signé un double-double avec 14 points et 10 rebonds, Kameronn Selebangue et Yann Siegwarth ont également marqué 14 points, tandis que Saian Aricique en a ajouté 13. Toulouse avait pourtant deux joueurs à plus de 20 points : Charles Jackson III (25 points) et Matthias Flosse (22), auxquels s'ajoutent les 9 points, 10 rebonds et 8 passes de Will Butler.

Fougères – Tarbes-Lourdes (79-96) : Fabien Ateba stoppe l'invincibilité bretonne

Vainqueur de ses deux premiers matchs de championnat, notamment à Angers mardi (64-54), Fougères a subi sa première défaite de la saison.

Tarbes-Lourdes a pris progressivement les commandes : +2 après dix minutes, +7 à la pause (30-37), puis 59 points inscrits en seconde période pour finalement s'imposer largement, 96-79.

Fabien Ateba a été le principal artisan du succès pyrénéen avec 24 points, 7 rebonds et 23 d'évaluation, dont 6/12 à 3-points. Demaree King a ajouté 16 points et 5 passes décisives, Guillaume Valayer 12 points et Florent Sarres 11. Du côté de Fougères, Kevin Bichard termine à 18 points, Yanis Harrath à 14 et Victor Mopsus à 10 points et 8 passes décisives. Tarbes-Lourdes a terminé la rencontre avec 15 paniers à 3-points.

Un match reporté et un 0-20 pour Pôle France – LYONSO

La rencontre Vitré - Angers n'a finalement pas été disputée vendredi. Plusieurs cas de Covid ont été détectés au sein de l'effectif professionnel angevin et le report a été décidé en accord avec la FFBB et Vitré. La nouvelle date annoncée est le mardi 24 novembre.

Autre particularité : la FFBB et LYONSO affichent désormais un score de 0-20 pour la rencontre Pôle France - LYONSO du 2 octobre.

Suite de cette 4e journée ce samedi soir avec trois matchs au programme: Berck vs Val de Seine, le SCABB Lab vs Loon Plage et Laval vs Challans.