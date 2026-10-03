Après deux défaites inaugurales en Serie A et EuroCup, un nouveau gladiateur venu de NBA entre dans l'arène du BC Rome ! International canadien aux treize saisons outre-Atlantique, dont une dernière chez les Spurs de Victor Wembanyama, Kelly Olynyk fait officiellement le grand saut en Europe, en Italie.

À 35 ans, le natif de Toronto débarque dans la Cité éternelle avec une solide expérience internationale à mettre au service d'un collectif encore en quête de repères. Il découvrira par la même occasion l'EuroCup

13 saisons NBA et cadre de la sélection canadienne

La trentaine bien entamée, l'intérieur de 2,11 m a eu le temps de remplir généreusement son CV, qui parle de lui-même. Formé à Gonzaga entre 2009 et 2013, le 13e choix de la Draft 2013 a accumulé 842 matchs de saison régulière NBA au fil de sa carrière, longue de 13 saisons dans huit franchises différentes (Boston, Miami, Houston, Detroit, Utah, Toronto, New Orleans et enfin San Antonio).

PROFIL JOUEUR Kelly OLYNYK Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 211 cm Âge: 35 ans (19/04/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,2 #483 REB 1,7 #455 PD 1 #397

Finaliste en 2020 et candidat au trophée de meilleur sixième homme de l'année 2018 avec Miami, Kelly Olynyk disputait encore les Finales NBA sous le maillot des Spurs de San Antonio il y a quatre mois, dans la rotation intérieure derrière Victor Wembanyama et Luke Kornet.

Sa longévité au très haut niveau (9,8 points, 5 rebonds et 36,9 % à 3-points en carrière) s'est accompagnée de présence importante pour son pays : le Canada. Capitaine de la sélection, il a notamment décroché la médaille de bronze mondiale en 2023, et participé aux Jeux Olympiques de Paris.

Roma l'attend d'entrée

C'est désormais du côté de la Botte, au BC Roma SPQR, que le vétéran tentera de prolonger ses grandes heures. Son nouvel entraîneur, Alessandro Magro, s'est évidemment réjoui de cette signature d'envergure ; tout en fixant des objectifs de performance rapide. "C'est un joueur qui comprend le basket, sait écarter le terrain pour tirer à 3-points, sait passer le ballon, et j'ai confiance dans le fait qu'il s'intégrera rapidement dans nos systèmes pour nous donner un coup de main dès le début", peut-on lire dans le communiqué. Olynyk est prévenu. Mais pas moins enthousiaste avant de débuter une "nouvelle expérience".

Il faut dire que l'urgence pourrait déjà se faire sentir au BC Rome. Le club a manqué ses premiers pas de la saison en concédant deux revers. D'abord sur le parquet de Trévise lors de la première journée de championnat italien (109-94), puis chez les Turcs de Bahçeşehir en EuroCup (91-78) malgré 29 points de Nico Mannion.

Gérald Ayayi (Roma SPQR) - Nico Mannion (Roma SPQR) · EuroCup 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Gérald Ayayi Nico Mannion MJ 1 1 PTS 16 29 REB 6 2 PD 5 5 IN 2 0 CO 1 0

Dans cette passe difficile, Gérald Ayayi – nouveau coéquipier tricolore d'Olynyk après Victor Wembanyama – s'est néanmoins affirmé comme un élément remarquable. L'international français a signé 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives à Trévise ; suivis de 16 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 21 d'évaluation en EuroCup. Aux côtés de ces deux hommes forts, Olynyk pourrait donc apporter de l'impact dans la raquette.

Si les réceptions du Bertram Derthona en championnat puis du Lietkabelis Panevėžys en EuroCup se profilent dans l'immédiat, Rome a déjà les yeux rivés vers le dimanche 11 octobre. Le tout premier derby de la capitale, face à la Maxima Roma, est annoncé. Avec un Kelly Olynyk opérationnel et prêt au combat ?