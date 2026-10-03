L'Anadolu Efes a déjà signé le remplaçant de Mike James

Quelques heures après avoir annoncé la très longue indisponibilité de Mike James, l’Anadolu Efes a déjà renforcé sa ligne arrière. Le club stambouliote a officialisé l’arrivée de Cameron Payne (32 ans), engagé jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

🤩 Ailemize hoş geldin Cameron Payne!



💫 NBA’de uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon Partizan’da mücadele eden deneyimli oyun kurucu Cameron Payne ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladık!



Welcome to your new family Cameron! #SahayaHükmet #RuleTheCourt pic.twitter.com/XopUswWy8p — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 3 octobre 2026

Cette signature intervient dans un contexte particulièrement délicat pour l’équipe de Pablo Laso. Touché lors de la défaite contre l’Étoile Rouge de Belgrade (77-72) jeudi soir en EuroLeague, Mike James a été opéré du tendon d’Achille. L’Anadolu Efes a indiqué vendredi que son meneur devrait rester éloigné des terrains pendant une durée estimée entre sept et neuf mois.

L’arrivée de Payne offre donc immédiatement une nouvelle solution à la mène à l’Efes pour poursuivre une saison qui vient de perdre l’un de ses principaux visages.

Déjà aperçu en EuroLeague avec le Partizan

Cameron Payne ne découvrira pas le basket européen. Le meneur américain avait rejoint le Partizan Belgrade en décembre 2025, après une carrière jusqu’alors essentiellement passée en NBA.

Pour sa première expérience en EuroLeague, l’ancien joueur de Murray State avait disputé 10 rencontres, toutes comme titulaire, avec des moyennes de 12,4 points, 3,9 passes décisives, 2,3 rebonds et 1,2 interception en 23 minutes.

Son aventure serbe avait toutefois été courte. En février 2026, Payne avait quitté le Partizan afin de retrouver la NBA et les Philadelphia 76ers.

PROFIL JOUEUR Cameron PAYNE Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 32 ans (08/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 7,4 #304 REB 2 #419 PD 2,7 #161

Plus de 500 matchs d’expérience en NBA

Sélectionné en 14e position de la Draft NBA 2015 par Oklahoma City après son cursus à Murray State, Cameron Payne possède une longue expérience du championnat nord-américain. Avant son premier passage en Europe, il comptait déjà 549 matchs NBA, dont 72 en playoffs.

Passé notamment par Oklahoma City, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, New York et Philadelphie, le gaucher revient désormais en EuroLeague avec un tout autre statut que lors de son arrivée au Partizan.

ÖZEL HABER: James’in 2.5M olan maaşının 2M’lik kısmını sigorta karşılayacak. Payne’in maaşı ise 900K. Bu değişimle Efes’in bütçede 1M üzeri boşluk açıldı. Efes’in 20 gün içinde resmin netleşeceği NBA pazarında kaliteli bir 3.5-4 no transferi için çok agresif olacağı belirtiliyor https://t.co/Reg8LmwjWA — Doğuş (@EfesBogasi31) 3 octobre 2026

Un renfort réalisé dans l’urgence après le coup dur subi par Mike James et qui permet au club turc d’ajouter immédiatement un joueur expérimenté à sa rotation extérieure.