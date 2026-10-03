Ilane Fibleuil en Israël ?!

Talent reconnu dès son passage par le Pôle France, puis passé brièvement par la NCAA avant de relancer sa carrière professionnelle en France avec Poitiers et Orléans, Ilane Fibleuil avait quelque peu disparu des radars ces dernières semaines. Libre de tout contrat depuis l'annonce de son départ du Loiret à l'issue de la saison, l'arrière de 21 ans avait été aperçu au contact du Paris Basketball cet été, en tant que partenaire d'entraînement durant la présaison, sans pour autant y décrocher de bail ni s'engager ailleurs.

PROFIL JOUEUR Ilane FIBLEUIL Poste(s): Arrière Taille: 197 cm Âge: 21 ans (26/06/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,4 #150 REB 3,6 #91 PD 0,8 #213

C'est au détour d'une navigation sur le site officiel de la Basketball Champions League que son actualité semble soudainement s'agiter, et surtout se préciser. À la surprise générale, le nom de l'international jeune français figure noir sur blanc parmi la liste des joueurs d'une formation israélienne : le Bnei Penlink Herzliya, engagé en BCL pour la saison 2026-2027. Une présence dans les registres officiels de la FIBA qui devance toute communication officielle, puisque l'équipe d'Herzliya n'a pour l'heure rien annoncé de son côté !

Un titre en Leaders Cup et une présaison avec Paris

Rapatrié à Orléans à l'été 2025 par son ancien entraîneur au Pôle France, Lamine Kébé, Fibleuil sort d'un exercice plein d'apprentissage en ÉLITE 2. Dans la rotation orléanaise son profil athlétique et dynamique a apporté des solutions en sortie de banc (7,4 points et 3,6 rebonds en 17 minutes de moyenne). Surtout, le natif de l'Essonne a joué un rôle déterminant dans la conquête de la Leaders Cup ÉLITE 2 2026, marquant les esprits en finale face à Roanne et affichant 12,3 points et 3 rebonds sur la compétition.

L'aventure dans le Loiret s'est néanmoins achevée fin juin. Afin de maintenir sa forme physique et de s'entretenir au plus haut niveau durant l'été, l'arrière est venu prêter main-forte au Paris Basketball en tant que partenaire d'entraînement. Mais si cette pige estivale lui a permis de côtoyer le groupe parisien, aucun contrat n'a été signé chez le vice-champion de France[7][9], laissant le joueur libre sur le marché. Jusqu'alors.

Chez le finaliste de la Coupe d'Israël ?

C'est donc vers le championnat israélien et l'Europe que le jeune prospect français pourrait se tourner. Le site officiel de la BCL fait état d'un engagement chez le Bnei Penlink Herzliya, écurie ambitieuse hébreu. Double vainqueur de la Coupe d'Israël par le passé (1995, 2022), le club a terminé 4e de la dernière saison régulière (18 victoires pour 8 défaites), qualifié pour les playoffs et finaliste de la Coupe d'Israël.

Ses performances lui ouvrent les portes de la scène continentale, puisqu'Herzliya disputera la phase régulière de la Basketball Champions League (BCL) dans le groupe H. Un groupe relevé où le club affrontera des cadors européens : Badalone, Porto, et Bonn.

Alors s'agit-il d'un simple enregistrement administratif anticipé, d'une coquille sur la plateforme de la compétition ou d'une signature en bonne et due forme qui n'attend plus que son officialisation officielle ? Si l'opération se confirme, ce serait un challenge intéressant pour le natif du Chesnay, qui franchirait là un nouveau palier dans sa jeune carrière…