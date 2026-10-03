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Hugo Invernizzi (21 points, 9 rebonds) porte Limoges vers la victoire face à Saint-Quentin

Betclic ELITE - Porté par ses anciens, Limoges a validé son premier succès de la saison à Beaublanc, face à Saint-Quentin. Le Cercle Saint-Pierre s'est notamment appuyé sur Hugo Invernizzi, qui signe l'un de ses meilleurs matchs en carrière, à 33 ans.
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Résumé
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Hugo Invernizzi (21 points, 9 rebonds) porte Limoges vers la victoire face à Saint-Quentin
Hugo Invernizzi a envoyé Limoges vers le succès face à Saint-Quentin
Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP
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Décidément, Limoges peut compter sur ses vétérans en ce début de saison de Betclic ELITE. Après les 26 points vainement inscrits par Nicolas Lang en ouverture de la saison à Chalon, c'est son coéquipier Hugo Invernizzi, 33 ans, qui a pris les rênes de l'équipe à Beaublanc, ce samedi.

Avec une issue tout autre : un large succès (92-75) sur les Phénix saint-quentinois, coupés dans leur élan de la victoire à Pierre-Ratte face à Bourg lors de la première journée.

Bataille de vétérans

Dans un Beaublanc heureux de retrouver ses joueurs, le début de rencontre est resté très indécis. Le SQBB menait la vie dure à ses hôtes, derrière l'adresse de Karvel Anderson (20 points à 6/12 à 3-points) et l'activité d'Ousman Krubally (10 points, 6 rebonds) et de Matthew Cleveland (16 points, 7 rebonds)près du cercle. A la baguette, Erick Neal régalait ses coéquipiers : l'Américain signe 11 offrandes !

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En léger retard après dix minutes, les Limougeauds ont pris les devants avant la pause (44-36, 20'), sous l'impulsion de leurs aînés. Nicolas Lang n'a pas eu à se démultiplier au scoring cette semaine pour demeurer impactant : 8 points et 6 passes "suffisent" aux côtés de Gavin Ware (16 points, 6 rebonds)

Hugo Invernizzi magistral

C'est au retour des vestiaires que la rencontre a définitivement tourné en faveur du Cercle Saint-Pierre. Plus oppressants, les hommes d'Arnaud Tessier ont suivi la voie tracée par un Hugo Invernizziétincelant. L'ailier-fort tricolore a livré une prestation complète : 21 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 31 d'évaluation !

Hugo INVERNIZZI
Hugo INVERNIZZI
21
PTS
9
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
92 75
SQB

Malgré un relâchement en fin de rencontre, la soirée limousine s'est achevée sous les applaudissements du public, avec l'entrée en jeu de l'enfant du club Yaël Masdieu-Reynaert, puis le succès 92-75. Limoges peut sourire, équilibre son bilan (1-1) avant de se projeter sur son prochain déplacement sur le parquet de la JDA Dijon le weekend prochain.

Retour sur terre en revanche pour Saint-Quentin, après l'euphorie de la victoire sur la JL en première semaine. Les coéquipiers d'Ousman Krubally recevront Le Mans, dimanche prochain.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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