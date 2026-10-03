Hugo Invernizzi (21 points, 9 rebonds) porte Limoges vers la victoire face à Saint-Quentin
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Décidément, Limoges peut compter sur ses vétérans en ce début de saison de Betclic ELITE. Après les 26 points vainement inscrits par Nicolas Lang en ouverture de la saison à Chalon, c'est son coéquipier Hugo Invernizzi, 33 ans, qui a pris les rênes de l'équipe à Beaublanc, ce samedi.
Avec une issue tout autre : un large succès (92-75) sur les Phénix saint-quentinois, coupés dans leur élan de la victoire à Pierre-Ratte face à Bourg lors de la première journée.
Le Limoges s'impose, à Beaublanc, face à Saint-Quentin ! 💚— Limoges CSP (@limogescsp) 3 octobre 2026
Un grand merci au public pour cette superbe ambiance 🌋
Prochain rendez-vous vendredi prochain, à Dijon 👊 pic.twitter.com/Xj2PFxCuCM
Bataille de vétérans
Dans un Beaublanc heureux de retrouver ses joueurs, le début de rencontre est resté très indécis. Le SQBB menait la vie dure à ses hôtes, derrière l'adresse de Karvel Anderson (20 points à 6/12 à 3-points) et l'activité d'Ousman Krubally (10 points, 6 rebonds) et de Matthew Cleveland (16 points, 7 rebonds)près du cercle. A la baguette, Erick Neal régalait ses coéquipiers : l'Américain signe 11 offrandes !
En léger retard après dix minutes, les Limougeauds ont pris les devants avant la pause (44-36, 20'), sous l'impulsion de leurs aînés. Nicolas Lang n'a pas eu à se démultiplier au scoring cette semaine pour demeurer impactant : 8 points et 6 passes "suffisent" aux côtés de Gavin Ware (16 points, 6 rebonds)
Hugo Invernizzi magistral
C'est au retour des vestiaires que la rencontre a définitivement tourné en faveur du Cercle Saint-Pierre. Plus oppressants, les hommes d'Arnaud Tessier ont suivi la voie tracée par un Hugo Invernizziétincelant. L'ailier-fort tricolore a livré une prestation complète : 21 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 31 d'évaluation !
Malgré un relâchement en fin de rencontre, la soirée limousine s'est achevée sous les applaudissements du public, avec l'entrée en jeu de l'enfant du club Yaël Masdieu-Reynaert, puis le succès 92-75. Limoges peut sourire, équilibre son bilan (1-1) avant de se projeter sur son prochain déplacement sur le parquet de la JDA Dijon le weekend prochain.
Retour sur terre en revanche pour Saint-Quentin, après l'euphorie de la victoire sur la JL en première semaine. Les coéquipiers d'Ousman Krubally recevront Le Mans, dimanche prochain.
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