Pas de suspense dans le derby : la JL Bourg étrille l'Elan Chalon à Ekinox !

Très attendue, le derby régional entre la JL Bourg et l'Elan Chalon aura tourné court. Comme pour compenser les 2 heures 28 de spectacle offertes en avril dernier, lors de cette même opposition.

Là, les hommes de Frédéric Fauthoux, de retour de suspension, ont vite pris les devants. Ils n'ont jamais quitté cette position, n'ont tout bonnement jamais été inquiétés.

Cavalier seul bressan

Bien décidés à effacer le revers inaugural concédé après prolongation à Saint-Quentin (106-103, les Burgiens ont démarré pied au plancher. La Jeu a complètement asphyxié les Chalonnais dès les premières minutes, concluant le premier quart-temps sur un cinglant 30-11. Une démonstration d de son intensité offensive, mais aussi de l'imperméabilité de sa raquette.

Sans jamais relâcher la pression, les locaux ont creusé un écart grimant jusqu'à 26 longueurs au cours de la rencontre, regagnant les vestiaires avec une avance confortable de 24 points (57-33, 20'). Face à ce rouleau compresseur, Elric Delord a tenté de remobiliser ses troupes, mais la frustration a fini par l'emporter, le technicien chalonnais écopant même de fautes techniques.

La jeunesse au pouvoir à la JL Bourg

Dans le sillage d'un collectif huilé, la jeunesse bressane a rayonné. Le prodige Nathan Soliman s'est une nouvelle fois montré à son avantage en terminant meilleur marqueur des siens : 15 points, 5 rebonds et 3 passes. Deuxième sortie à 15 points pour le prospect, après avoir atteint cette même marque à Pierre-Ratte lors de la première journée.

Nathan Soliman (Bourg-en-Bresse) - Mathéo Leray (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Nathan Soliman Mathéo Leray PTS 15 15 REB 5 5 PD 3 8 IN 0 3 CO 1 0

À ses côtés, Assemian Moularé a apporté son dynamisme en sortie de banc. Il signe 14 points et 3 passes, tandis que Lionel Gaudoux a frôlé le double-double face à ses anciens partenaires (10 points et 8 rebonds).

6% à 3-points pour l'Elan Chalon !

Côté Saône-et-Loire, si Grant Golden (16 points, 5 rebonds) et Mathéo Leray (15 points, 8 passes, 5 rebonds et 3 interceptions pour 19 d'évaluation) ont tenté de maintenir le navire à flot avec Jeremiah Hill (12 points), l'Élan a traîné un boulet trop lourd derrière l'arc. Avec un famélique 1/16 à 3-points (soit 6 % de réussite), Chalon ne pouvait espérer troubler la sérénité burgienne.

Bourg-en-Bresse 90 - 77 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 03/10/2026 Statistiques d'équipe Feuille de match : statistiques des joueurs Bourg-en-Bresse Chalon TIRS 49,2 % 46,9 % 3PTS 7/23 1/16 LF 23/35 16/23 REB 39 31 RO 14 11

Après cette réaction en championnat, la JL Bourg recevra les Turcs de Tofas Bursa ce mardi 6 octobre à Ékinox pour la 2e journée d'EuroCup, avec l'ambition d'y décrocher un premier succès après son revers inaugural à Naples (84-76). De son côté, l'Élan Chalon fera son entrée en lice en FIBA Europe Cup, ce mercredi 7 octobre, au Colisée, face à Manchester.