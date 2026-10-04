Nando De Colo et Andreas Zagklis reçoivent la plus haute distinction de la FFBB

En marge de la révélation de la nouvelle cuvée des Académiciens du basket, la Fédération française de basket-ball (FFBB) a décerné ce samedi 3 octobre plusieurs de ses plus hautes distinctions à des personnalités qui, par leur parcours, leurs actions et leur engagement, contribuent ou ont contribué au rayonnement et au développement du basket français, lors de la soirée de gala organisée en clôture de son assemblée générale ordinaire 2026 à Lyon.

La plus haute distinction, le trophée Robert Busnel-Yvan Mainini, a été remise à Nando De Colo, retraité des parquets depuis cet été, et Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA.

🏆 LES DISTINCTIONS FÉDÉRALES 2026



À l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFBB à Lyon, Nando De Colo et Andreas Zagklis ont reçu le Trophée Robert Busnel–Yvan Mainini, plus haute distinction de la Fédération. 🇫🇷🏀



Jean-Aimé Toupane a également été honoré, ainsi que… pic.twitter.com/57F6ofyFtr — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 3 octobre 2026

Nando De Colo et Andreas Zagklis succèdent aux Demoiselles de Clermont

Ce samedi, le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, a ainsi remis plusieurs distinctions fédérales. Le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, a reçu la plus haute distinction de la FFBB au cours de l’assemblée générale, samedi matin, au nom de ses « nombreuses actions pour le développement du basket ».

Nando De Colo a également reçu le Trophée Robert Busnel - Yvan Mainini, qui lui a été remis, en présence de sa famille, à l’occasion du dîner de gala de l’assemblée générale. Une récompense qui vient honorer « l’ensemble d’une carrière exceptionnelle » du champion d’Europe 2013 et double vainqueur de l’EuroLeague (2016, 2019).

Le duo succède aux Demoiselles de Clermont au palmarès du trophée, qui a également couronné Alain Contensoux et Nicolas Batum en 2024, Sarah Michel-Boury en 2023, George Eddy en 2022 ou encore le duo Vincent Collet - Valérie Garnier en 2021.

Jean-Aimé Toupane et Julie Barennes également honorés

Le sélectionneur de l’équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane a également été salué après la médaille d’argent remportée lors de la Coupe du monde 2026 à Berlin.

Parmi les autres distinctions décernées lors de cette Assemblée Générale, Julie Barennes a reçu le « Coq d’or » de la fédération après son doublé Coupe - championnat avec Basket Landes, tout comme René Kirsch, co-Président de la commission de discipline de la FFBB.

Rolande Darnal, membre du comité directeur de la FFBB et vice-présidente de la Commission Outre-Mer & Cors, remporte le « Coq d’argent ».

Christian Lemoigne, président du comité départemental de l’Orne, Jacky Vernoud, président du comité départemental de Côte-d’Or, Sylvette Gourdon, présidente du comité départemental de Charente-Maritime, Dorienne Gruszczynski, présidente du comité départemental du Nord ainsi que Pierre-Yves Bichon, membre du comité directeur de la FFBB et président du Haut Niveau des Officiels, ont eux reçu le « Coq de bronze ».

À travers ces différentes distinctions, la fédération souhaite saluer des parcours, des engagements et des performances qui participent, chacun à leur niveau, à l’histoire et au rayonnement du basket français.