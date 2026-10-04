Adrien Moerman continue de prendre ses marques en Suisse. Arrivé à Fribourg Olympic quelques jours seulement avant le début de la saison, le double champion d’EuroLeague a déjà trouvé ses repères dans son nouvel environnement.

Après une première sortie convaincante contre Neuchâtel (9 points et 12 rebonds), le Français de 38 ans a remis ça face aux Lions de Genève, même si sa prestation n’a pas été récompensée par une victoire (71-64).

Pour son deuxième match sous le maillot fribourgeois, l'ancien Monégasque a compilé 27 points à 10/17 aux tirs dont 6/9 à 3-points et 11 rebonds pour 27 d'évaluation en 32 minutes. Dans ce même match, son jeune coéquipier français Izan Le Meut a ajouté 2 points, 4 rebonds et 2 contres en 8 minutes.

Première défaite pour Fribourg

Après son succès inaugural contre Neuchâtel (75-68), Fribourg avait dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout de Monthey-Chablais (78-73), après avoir dilapidé une avance de quinze points dans le dernier quart-temps.

Lions de Genève 71 - 64 Fribourg Olympic · SB League · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Lions de Genève Kevin Kalu 4 12 0 Ty Johnson 19 3 1 Isaiah T. Williams 3 7 2 Jahlen Joly 0 0 0 Toni Rocak 20 5 2 Kiyan Lappert 0 0 0 Corey Floyd Jr. 11 4 3 Mohamed Chabouh 0 0 0 Noe Anabir 7 5 2 Yuri Solca 7 2 1 Zaïd Weibel 0 0 0 Fribourg Olympic Izan Le Meut 2 4 0 Arnaud Cotture 6 2 1 Judah Brown 0 3 0 Boris Mbala 10 4 3 Bryan Colon Heredia 9 0 0 Joe Toussaint 6 3 3 Philippe Eyenga Bomba 0 0 0 Emmanuel Kupa 0 0 0 Simon Bernegger 0 3 4 Massimiliano Dell'Acqua 1 1 0 Kevin Martina 3 3 2 Adrien Moerman 27 11 0

Face aux Lions de Genève, l'une des équipes les plus ambitieuses du championnat de SB League, l'équipe de Thibaut Petit a montré qu'elle avait encore du travail à fournir pour conserver son titre de champion, alors qu'elle a changé une bonne partie de l'effectif à l'intersaison et doit faire face à plusieurs blessures depuis le début de la saison.

Moerman déjà indispensable

Au-delà du résultat, cette rencontre confirme surtout la bonne intégration d'Adrien Moerman. Arrivé le 22 septembre, l'ancien Limougeaud a immédiatement pesé dans la balance. Son contrat court jusqu’au 23 décembre.

Ce mercredi, Fribourg débute sa campagne de FIBA Europe Cup contre les Roumains d'Oradea.

Enzo Oudart et Davi Davis se montrent aussi malgré la défaite

Parmi les autres rencontres de SB League, il faut noter les bonnes performances individuelles d'Enzo Oudart, prêté par Aix-Maurienne, et de Davi Davis, passé par Rouen, malgré la défaite de Monthey-Chablais sur le parquet de Pully-Lausanne (94-80). L'équipe d'Arnaud Ricoux n'a pas encore connu la victoire en championnat suisse en trois journées.

Pully Lausanne Foxes 94 - 80 BBC Monthey-Chablais · SB League · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Pully Lausanne Foxes Liam Rietschin 10 7 0 Lukas Keredzin 5 0 2 Joanis Maquiesse 6 1 6 Kendrick Tchoua 22 10 2 Dequan Morris 3 5 2 Solomon Bailey 0 0 1 Inganji Ayubu 0 0 0 Gaspard Walther 3 1 3 Léo Pariat 2 2 0 Antonio Ballard 10 7 1 Brendan Favre 28 1 0 Pedro Fernandez Santamarta 5 0 0 BBC Monthey-Chablais Enzo Oudart 20 4 0 Davi Davis 12 5 2 Xzavier Long 7 7 1 Liban Aadan Nuux 24 0 4 Matthieu Tindom 1 1 1 Abraham Johnson 11 2 1 Nilan Rungasamy 0 0 3 Thomas Fritschi 2 1 1 Cristian Pottier 3 2 0 Dylan Gomwalk 0 0 0 Michael Urmann 0 0 0