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Adrien Moerman prend un coup de chaud mais Fribourg s’incline

Pour son deuxième match avec Fribourg Olympic, Adrien Moerman a livré une prestation de premier plan (27 points à 6/9 à 3-points, 11 rebonds). L’intérieur français a pesé face aux Lions de Genève mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (71-64).
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Résumé
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Adrien Moerman prend un coup de chaud mais Fribourg s’incline
Le 6/9 à 3-points d'Adrien Moerman n'a pas suffi à Fribourg pour l'emporter à Genève.
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Adrien Moerman continue de prendre ses marques en Suisse. Arrivé à Fribourg Olympic quelques jours seulement avant le début de la saison, le double champion d’EuroLeague a déjà trouvé ses repères dans son nouvel environnement.

Après une première sortie convaincante contre Neuchâtel (9 points et 12 rebonds), le Français de 38 ans a remis ça face aux Lions de Genève, même si sa prestation n’a pas été récompensée par une victoire (71-64).

Lions de Genève 71 - 64 Fribourg Olympic · SB League 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

Lions de GenèveFribourg Olympic
PTSToni Rocak 20Adrien Moerman 27
REBKevin Kalu 12Adrien Moerman 11
PDCorey Floyd Jr. 3Simon Bernegger 4

Statistiques d'équipe

Lions de GenèveFribourg Olympic
TIRS31,4 %37,9 %
3PTS6/279/30
LF21/3111/17
REB4441
RO1811

Pour son deuxième match sous le maillot fribourgeois, l'ancien Monégasque a compilé 27 points à 10/17 aux tirs dont 6/9 à 3-points et 11 rebonds pour 27 d'évaluation en 32 minutes. Dans ce même match, son jeune coéquipier français Izan Le Meut a ajouté 2 points, 4 rebonds et 2 contres en 8 minutes.

Première défaite pour Fribourg

Après son succès inaugural contre Neuchâtel (75-68), Fribourg avait dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout de Monthey-Chablais (78-73), après avoir dilapidé une avance de quinze points dans le dernier quart-temps.

Lions de Genève 71 - 64 Fribourg Olympic · SB League · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Lions de GenèveKevin Kalu4120
Ty Johnson1931
Isaiah T. Williams372
Jahlen Joly000
Toni Rocak2052
Kiyan Lappert000
Corey Floyd Jr.1143
Mohamed Chabouh000
Noe Anabir752
Yuri Solca721
Zaïd Weibel000
Fribourg OlympicIzan Le Meut240
Arnaud Cotture621
Judah Brown030
Boris Mbala1043
Bryan Colon Heredia900
Joe Toussaint633
Philippe Eyenga Bomba000
Emmanuel Kupa000
Simon Bernegger034
Massimiliano Dell'Acqua110
Kevin Martina332
Adrien Moerman27110

Face aux Lions de Genève, l'une des équipes les plus ambitieuses du championnat de SB League, l'équipe de Thibaut Petit a montré qu'elle avait encore du travail à fournir pour conserver son titre de champion, alors qu'elle a changé une bonne partie de l'effectif à l'intersaison et doit faire face à plusieurs blessures depuis le début de la saison.

Moerman déjà indispensable

Au-delà du résultat, cette rencontre confirme surtout la bonne intégration d'Adrien Moerman. Arrivé le 22 septembre, l'ancien Limougeaud a immédiatement pesé dans la balance. Son contrat court jusqu’au 23 décembre.


Ce mercredi, Fribourg débute sa campagne de FIBA Europe Cup contre les Roumains d'Oradea.

Enzo Oudart et Davi Davis se montrent aussi malgré la défaite

Parmi les autres rencontres de SB League, il faut noter les bonnes performances individuelles d'Enzo Oudart, prêté par Aix-Maurienne, et de Davi Davis, passé par Rouen, malgré la défaite de Monthey-Chablais sur le parquet de Pully-Lausanne (94-80). L'équipe d'Arnaud Ricoux n'a pas encore connu la victoire en championnat suisse en trois journées.

Pully Lausanne Foxes 94 - 80 BBC Monthey-Chablais · SB League · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Pully Lausanne FoxesLiam Rietschin1070
Lukas Keredzin502
Joanis Maquiesse616
Kendrick Tchoua22102
Dequan Morris352
Solomon Bailey001
Inganji Ayubu000
Gaspard Walther313
Léo Pariat220
Antonio Ballard1071
Brendan Favre2810
Pedro Fernandez Santamarta500
BBC Monthey-ChablaisEnzo Oudart2040
Davi Davis1252
Xzavier Long771
Liban Aadan Nuux2404
Matthieu Tindom111
Abraham Johnson1121
Nilan Rungasamy003
Thomas Fritschi211
Cristian Pottier320
Dylan Gomwalk000
Michael Urmann000

Pully Lausanne Foxes 94 - 80 BBC Monthey-Chablais · SB League · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Pully Lausanne FoxesLiam Rietschin1070
Lukas Keredzin502
Joanis Maquiesse616
Kendrick Tchoua22102
Dequan Morris352
Solomon Bailey001
Inganji Ayubu000
Gaspard Walther313
Léo Pariat220
Antonio Ballard1071
Brendan Favre2810
Pedro Fernandez Santamarta500
BBC Monthey-ChablaisEnzo Oudart2040
Davi Davis1252
Xzavier Long771
Liban Aadan Nuux2404
Matthieu Tindom111
Abraham Johnson1121
Nilan Rungasamy003
Thomas Fritschi211
Cristian Pottier320
Dylan Gomwalk000
Michael Urmann000
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