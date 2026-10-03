Deux journées de championnat, et peut-être déjà le record individuel au scoring de la saison ! Dans une soirée où Bourg a étouffé tout suspense du derby face à Chalon, c'est bien en ELITE 2 qu'il faut tourner le regard, et immortaliser un moment marquant du récit de la saison.

Plus précisément à Blois, où l'ADA était attendue après son revers initial à l'extérieur. Les joueurs de David Morabito sont bien venus à bout de Poitiers, notamment grâce à un homme : David Coit. L'Américain signe une rare performance, qui pourrait bien intensifier l'intérêt qu'il suscite en Europe... De son côté, Orléans s'est aussi ressaisi avec manière, en s'imposant sur Rouen devant son public. On fait le point !

Blois dompte Poitiers dans le sillage du récital de David Coit

Au Jeu de Paume, l'ADA Blois a signé son premier succès de la saison face au Poitiers Basket 86, au terme d'un duel offensif et très animé (105-92). Après une entame maîtrisée par les locaux, le PB86 a passé un cinglant 30-17 au cours du troisième quart-temps, pour virer en tête à dix minutes du terme (69-71, 30'). Christopher Dauby et ses coéquipiers ont bien cru débloquer leur compteur victoire face à Blois. Mais l'ADA a su réagir dans le money-time.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 ! ✅



Succès très important de nos Blésois face à une valeureuse équipe du @pb86officiel à l'issue d'un match complètement fou marqué par les 40 points de Diggy, record du club en LNB !



📸 @ngtuan #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/H0LVBQrO4x — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) 3 octobre 2026

Et quelle réaction. Le jeune Loïs Grasshoff (21 points, 7 rebonds et 25 d'évaluation) a ardemment contribué au 36-21 infligé aux Poitevins, alors que Yasmin Mambo (11 points, 8 rebonds, 21 d'éval) s'illustrait dans la raquette. Mais le héros incontestable de la soirée se nomme David Coit.

Auteur de 22 points dès la première mi-temps, le meneur rookie américain a poursuivi son chantier jusqu'au buzzer pour atteindre la barre symbolique des 40 points, en seulement 29 minutes ! D'une efficacité redoutable (6/7 à 2-points, 7/14 à 3-points) pour 29 d'évaluation, Coit efface des tablettes la récente performance de Tyler Thomas (35 points avec Caen).

Surtout, une telle pointe au scoring n'avait plus été enregistrée en ELITE 2 depuis le 13 septembre 2024, et les 41 points inscrits par Kentan Facey sous le maillot de Caen. Déjà face à Poitiers. Rude.

Orléans en démonstration face à Rouen

Battu après prolongation lors de la journée d'ouverture face à Champagne Basket, l'Orléans Loiret Basket se devait de réagir devant son public. Ce que la formation de Lamine Kébé a parfaitement fait, en dominant Rouen du début à la fin (91-74).

Les Orléanais ont imposé leur rythme dès le premier quart-temps (31-18, 10'), sans jamais laisser le moindre espoir aux Normands. Avec huit joueurs à au moins 10 d'évaluation, l'OLB a tiré le meilleur de ses forces en présence. A commencer par son meneur Jordan Shepherd, meilleur marqueur orléanais avec 18 points, 5 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions pour 22 d'évaluation en 24 minutes.

Jordan Shepherd (Orléans) - Akram Naji (Rouen) Comparaison statistique entre deux joueurs Jordan Shepherd Akram Naji PTS 18 17 REB 3 1 PD 5 2 IN 3 3 CO 0 1

La réaction rouennaise de l'espoir Akram Naji, en sortie de banc (17 points, 20 d'évaluation en 18 minutes), n'aura pas suffi à contrecarrer la maîtrise orléanaise.