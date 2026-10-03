Sans être éclatant, le champion en titre Basket Landes poursuit son bonhomme de chemin. Les Montoises valident un deuxième succès en autant de matchs, tout comme l'ASVEL, et surtout Lattes Montpellier, vainqueur du choc de la 2e journée de Wonderligue face à Bourges.

De son côté, Angers a pris d'assaut la Cimenterie, tandis que Coline Franchelin était encore tout feu tout Flamme… Carolo. On fait le point sur les premières rencontres du week-end !

Lattes Montpellier s'adjuge le choc face à Bourges (90-83)

C'était l'affiche de cette 2e journée de La Boulangère Wonderligue. Et Lattes Montpellier a sorti les muscles à domicile pour venir à bout du Tango Bourges (90-83) !

Portées par un premier quart-temps supersonique (35-19, 10'), les Gazelles ont pu compter sur une Stella Johnson incisive avec 22 points. A ses côtés, Garance Rabot (9 points, 10 rebonds, 5 passes) et la jeune pépite et MVP de la 1e journée, Sarah Cissé (12 points, 5 rebonds) ont pesé dans le secteur intérieur.

L'entreprise de remontada berruyère a bien failli payer, les Tangos revenant à un petit point dans la dernière minute (81-80, 39'). Mais sans laisser de place au doute, Oumou Diarisso (17 points à 7/8 aux tirs) a assuré le succès des siennes au bout du bout

Face à Toulouse, Coline Franchelin de nouveau stratosphérique

Déjà étincelante la semaine passée, Coline Franchelin a livré une nouvelle prestation de haut vol sur le parquet du Toulouse MB (75-54). La meneuse des Flammes Carolo a signé une ligne de statistiques chirurgicale et très complète : 16 points (à 6/7 aux tirs), 4 rebonds, 9 passes décisives, 2 interceptions et aucun ballon perdu. de quoi culminer à 30 d'évaluation !

C'est au retour des vestiaires que la Tricolore et Charleville-Mézières ont accéléré, soutenus par Tiffany Clarke (12 points) et la revenante de WNBA : Noémie Brochant (11 points). Un rythme que Toulouse n'a pas réussi à suivre sur la durée, malgré les efforts de Taya Reimer (18 points, 9 rebonds).

L'ASVEL déroule après la pause face au promu

Surprenante vainqueure des Flammes en ouverture, l'ASVEL Féminin a enchaîné un deuxième succès consécutif ce samedi, en dominant le promu La Tronche Meylan (73-56). Les joueuses de Yoann Cabioc'h ont fait exploser la défense du BCTM dans le deuxième quart-temps, assénant un 32-8 pour s'envoler à la mi-temps (50-19, 20').

Malgré un sursaut des visiteuses sous la houlette d'Ashunae Durant (12 points, 13 rebonds), les Lyonnaises ont géré leur fin de rencontre. Samantha Peytour a terminé meilleure marqueuse du match avec 13 points, bien secondée par Leck-Olivia Yale (11 points), Asianae Johnson (11 points) et Bethy Mununga (8 points, 10 rebonds).

Basket Landes tombeur de Villeneuve-d'Ascq

Au terme d'un choc fermé, le double champion de France en titre Basket Landes reste invaincu après son succès face à Villeneuve-d'Ascq (57-44). Si le premier quart-temps était plutôt prolifique (21-12, 10'), l'adresse générale a drastiquement chuté de part et d'autre par la suite. Les Landaises ont globalement tiré à 31 %, contre 33 % pour l'ESBVA.

Dans ce spectacle peu reluisant, c'est le banc montois qui a fait pencher la balance, avec les entrées de Mariama Daramy (13 points) et Sixtine Macquet (10 points). Côté nordiste, Anna Ngo Ndjock était trop seule offensivement pour espérer l'emporter. Elle est la seule Guerrière à passer la barre des dix points (15 unités).

Angers piège Landerneau à la Cimenterie

C'est la petite surprise de la soirée : la belle opération à l'extérieur d'Angers. L'Union est venue s'imposer sur le parquet de Landerneau (66-57), dans une Cimenterie longtemps restée forteresse imprenable l'an dernier.

Prenant la tête dès les dix premières minutes (16-24, 10e), Angers a résisté aux assauts bretons en s'appuyant sur le double-double de Mariana Muadi Bulabula (16 points, 12 rebonds). Les 15 points d'Harmoni Turner, ou encore 11 points de Manaëlle Yerbé n'auront pas suffi pour permettre au LBB, qui voit son terrain pris d'assaut dès la première réception.