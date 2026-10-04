Provence Rugby dévoile les images des entraînements de Victor Wembanyama cet été

« Bon… ce n’était plus vraiment un secret. Mais il était temps de vous partager les images », écrit le club dans sa description Instagram. Sept semaines après, Provence Rugby vient de lever le voile sur une partie de cette étonnante parenthèse estivale. Au mois d’août, Victor Wembanyama avait pris part à la préparation du club aixois, alors engagé en Pro D2, pendant quatre jours.

Jusqu’ici, aucune image de ses séances sur le terrain n’avait filtré. Le club provençal a finalement dévoilé plusieurs séquences montrant le Français au cœur des exercices, au milieu des joueurs professionnels.

Et les images ont de quoi surprendre. Avec ses 2,24 m, Victor Wembanyama a troqué ses chaussures de basket pour des crampons et s’est essayé aux spécificités du rugby. « J'ai jamais plaqué de ma vie ! », lance notamment le Français au début d'une séquence. La réponse des Provençaux ne tarde pas : « Tu plaqueras les boucliers ! »

Des plaquages, des touches et du travail physique

L’expérience ne s’est pas limitée à une visite des installations. L’intérieur des Spurs a participé à plusieurs ateliers avec le groupe professionnel de Provence Rugby. Une autre séquence le montre notamment en train d’être utilisé dans le travail des touches, porté par les avants aixois. Avec sa taille hors normes et son envergure, le Français avait évidemment un profil particulièrement intéressant pour cet exercice.

Le joueur des Spurs a également travaillé le plaquage, bouclier en main, ainsi que les transmissions. Jules Plisson, ancien ouvreur du XV de France et désormais entraîneur des skills à Provence Rugby, a expliqué que le basketteur avait notamment effectué des exercices destinés à lui apprendre les bases de la passe.

Le travail physique était également au programme. Wemby a notamment enchaîné des séquences durant lesquelles il devait courir quelques mètres, plaquer, se relever puis repartir. Une manière de solliciter son corps dans des mouvements très éloignés de ceux qu’il effectue habituellement sur un parquet NBA.

« Il donnerait du mal à tous les talonneurs »

À Aix-en-Provence, les qualités physiques du phénomène n'ont donc laissé personne indifférent. « Sur le contre, il donnerait du mal à tous les talonneurs », avait plaisanté l’ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, directeur de Provence Rugby, interrogé par L’Équipe après cette immersion. Il n'était d'ailleurs pas seul dans cette aventure. Harrison Barnes, son coéquipier aux Spurs, l’avait lui aussi accompagné dans le sud de la France.

Au-delà du divertissement, l'idée de cette immersion était notamment de sortir des habitudes du basket et de confronter son corps à des mouvements différents. Comme il l’expliquait lui-même, le rugby lui permet de travailler des « schémas de mouvement » auxquels son corps n'est pas habitué et qu'il peut ensuite transposer au basket.

Les changements de direction, les contacts, les phases de lutte, les déplacements sans ballon ou encore le travail de puissance constituent autant de situations susceptibles d'enrichir sa préparation physique. Une expérience aussi atypique que cohérente, donc.

Une immersion jusqu'au vestiaire un jour de match

Le passage de Victor Wembanyama à Aix-en-Provence ne s'est pas arrêté aux entraînements. Juste avant de rejoindre les Bleus pour la fenêtre d’août, l’international tricolore avait assisté à la rencontre de préparation entre Provence Rugby et Nissa Rugby, le 13 août dernier, au stade Maurice-David.

Accompagné notamment de Barnes, de son frère Oscar et de sa sœur Eve, Wembanyama a pu vivre l'avant-match au plus près du groupe. Il a notamment été présent dans le vestiaire pendant la causerie et a suivi le défilé des équipes dans le tunnel avant le coup d'envoi. Il avait également échangé un maillot NBA contre un maillot du club.

D’ailleurs, Provence Rugby avait alors choisi de rester particulièrement discret autour de cette venue. Les premières images publiques de Wemby étaient celles de sa présence en tribunes lors du match amical.

Depuis son passage, les Noirs ont démarré le championnat de Pro D2 avec 5 victoires en 5 matchs. « On ne dira pas que Victor et Harrison y sont pour quelque chose… Mais le clin d’œil nous plaît beaucoup », plaisante Provence Rugby sur les réseaux.

De retour aux Etats-Unis, l'ancien joueur de Nanterre a démarré le camp d'entraînement avec San Antonio avant la reprise NBA, le 20 octobre contre Oklahoma City, pour préparer la nouvelle saison... et oublier la défaite lors des dernières finales.