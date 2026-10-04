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Alexandre Chassang et Gauthier Denis se montrent pour leurs débuts en Pologne

Nouveaux venus dans le championnat polonais, Alexandre Chassang (12 points) et Gauthier Denis (15 points) ont bien démarré à l’extérieur, même si le second n’a pas obtenu la victoire.
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Alexandre Chassang et Gauthier Denis se montrent pour leurs débuts en Pologne
Alexandre Chassang lance son aventure polonaise par un succès à l'extérieur.
Crédit photo : King Szczecin
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La Orlen Basket Liga a débuté ce weekend sur les parquets de Pologne. Parmi les trois français du championnat polonais, Alexandre Chassang et Gauthier Denis se sont montrés lors du premier match.

L’ancien Limougeaud a contribué à la victoire de King Szczecin sur le parquet de Torun (85-104) avec 12 points à 3/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points (et 4/5 aux lancers-francs), 2 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 23 minutes.

Twarde Pierniki Toruń 85 - 104 King Szczecin · Orlen Basket Liga · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Twarde Pierniki ToruńMaciej Kenig200
Raymond Cowels510
Hubert Lipinski121
Viktor Gaddefors1763
Kristaps Kilps1723
Damian Kulig744
Bennett Vander Plas350
Luka Sakota2742
Pawel Sowinski000
Isaiah Cousins630
Jan Szumański000
Maximilian Lipiński000
King SzczecinAntoni Majcherek001
Zahir Porter2132
Alexandre Chassang1222
Tomasz Gielo1904
Mikolaj Witlinski1651
Ondrej Sehnal0810
Przemyslaw Zolnierewicz1966
Mateusz Kostrzewski452
Filip Woźniak000
Noah Reynolds1332
Patrick McCaffery000

En revanche, l’ancien sniper de Gravelines-Dunkerque n’a pas connu le succès avec Zielona Gora sur le parquet d’Astoria Bydgoszcz (105-95) malgré ses 15 points et son joli 4/7 à 3-points, plus 2 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes en sortie de banc.

Astoria Bydgoszcz 105 - 95 Zielona Gora · Orlen Basket Liga · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Astoria BydgoszczPiotr Winkowski011
David Brembly1112
Kacper Klaczek933
Jayden Taylor2864
Jordan Ogundiran1229
Martyce Kimbrough1631
Jalen Thomas1260
Denzel Andersson922
Mikolaj Kachelski000
Wojciech Dzierzak000
Karol Kaminski310
Marcin Nowakowski500
Zielona GoraConley Garrison7410
Jakub Galewski000
Andrzej Mazurczak21108
Krzysztof Sulima020
Filip Matczak820
Gauthier Denis1520
Beau Beech2040
Jan Wojcik900
Veljko Brkić932
Trazarien White611

Alexandre Chassang débute par un victoire

Malgré une mauvaise entame (10-2), le King Szczecin s’est remobilisé pour s’adjuger un succès collectif (30 passes décisives) à Torun (85-104). Dans le cinq de départ, Alexandre Chassang a usé de son adresse extérieure, avec un parfait 2/2 derrière l’arc.

« Nous avons gagné de 19 points, mais ce fut un match difficile. Surtout la première mi-temps, car nous n'avons pas réussi à entrer dans le match. Il y avait un peu de nervosité. Nous devons travailler notre défense. Notre potentiel est grand », a souligné le coach Maciej Majcherek aux médias polonais.

Le King Szczecin fera ses débuts en FIBA ​​Europe Cup ce mercredi 7 octobre contre le Nitra Blue Wings (Slovaquie).

Le sniper Gauthier Denis déjà de sortie, mais pas de première victoire

Opposé à Astoria Bydgoszcz, le Zielona Gora a aussi mal démarré mais n’a pas pu inverser la tendance (105-95), après avoir essuyé 21 points de retard (43-64), malgré l’adresse extérieure de Gauthier Denis (15 points à 4/7 à 3-points).

« La dernière minute a été le reflet du match. On a remonté le score, mais on a commis des erreurs en attaque, trop de décisions hâtives, trop de pertes de balle. Dans ce championnat, parfois une minute, voire dix secondes, peuvent décider du sort d'un match. Nous avons laissé nos adversaires marquer beaucoup trop de points en première mi-temps, près de 60. C'est le deuxième match consécutif comme celui-ci, et nous devons absolument améliorer cela », a admis le coach Andrzej Mazurczak après le match.

Remobilisation attendue ce mardi 6 octobre en Hongrie pour les débuts en FIBA Europe Cup contre Szolnoki Olaj.

Mathieu Wojciechowski n’a pas joué

A noter que Mathieu Wojciechowski, pigiste du Legia Varsovie en ce début de saison, n’est pas entré en jeu vendredi soir lors de la victoire des siens sur le parquet d’Energa Czarni Slupsk (76-79). Une rencontre où l’ancien Portelois Kristers Zoriks (13 points, 6 passes) a montré la voie.

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