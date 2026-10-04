La Orlen Basket Liga a débuté ce weekend sur les parquets de Pologne. Parmi les trois français du championnat polonais, Alexandre Chassang et Gauthier Denis se sont montrés lors du premier match.

L’ancien Limougeaud a contribué à la victoire de King Szczecin sur le parquet de Torun (85-104) avec 12 points à 3/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points (et 4/5 aux lancers-francs), 2 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 23 minutes.

Twarde Pierniki Toruń 85 - 104 King Szczecin · Orlen Basket Liga · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Twarde Pierniki Toruń Maciej Kenig 2 0 0 Raymond Cowels 5 1 0 Hubert Lipinski 1 2 1 Viktor Gaddefors 17 6 3 Kristaps Kilps 17 2 3 Damian Kulig 7 4 4 Bennett Vander Plas 3 5 0 Luka Sakota 27 4 2 Pawel Sowinski 0 0 0 Isaiah Cousins 6 3 0 Jan Szumański 0 0 0 Maximilian Lipiński 0 0 0 King Szczecin Antoni Majcherek 0 0 1 Zahir Porter 21 3 2 Alexandre Chassang 12 2 2 Tomasz Gielo 19 0 4 Mikolaj Witlinski 16 5 1 Ondrej Sehnal 0 8 10 Przemyslaw Zolnierewicz 19 6 6 Mateusz Kostrzewski 4 5 2 Filip Woźniak 0 0 0 Noah Reynolds 13 3 2 Patrick McCaffery 0 0 0

En revanche, l’ancien sniper de Gravelines-Dunkerque n’a pas connu le succès avec Zielona Gora sur le parquet d’Astoria Bydgoszcz (105-95) malgré ses 15 points et son joli 4/7 à 3-points, plus 2 rebonds et 2 interceptions en 27 minutes en sortie de banc.

Astoria Bydgoszcz 105 - 95 Zielona Gora · Orlen Basket Liga · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Astoria Bydgoszcz Piotr Winkowski 0 1 1 David Brembly 11 1 2 Kacper Klaczek 9 3 3 Jayden Taylor 28 6 4 Jordan Ogundiran 12 2 9 Martyce Kimbrough 16 3 1 Jalen Thomas 12 6 0 Denzel Andersson 9 2 2 Mikolaj Kachelski 0 0 0 Wojciech Dzierzak 0 0 0 Karol Kaminski 3 1 0 Marcin Nowakowski 5 0 0 Zielona Gora Conley Garrison 7 4 10 Jakub Galewski 0 0 0 Andrzej Mazurczak 21 10 8 Krzysztof Sulima 0 2 0 Filip Matczak 8 2 0 Gauthier Denis 15 2 0 Beau Beech 20 4 0 Jan Wojcik 9 0 0 Veljko Brkić 9 3 2 Trazarien White 6 1 1

Alexandre Chassang débute par un victoire

Malgré une mauvaise entame (10-2), le King Szczecin s’est remobilisé pour s’adjuger un succès collectif (30 passes décisives) à Torun (85-104). Dans le cinq de départ, Alexandre Chassang a usé de son adresse extérieure, avec un parfait 2/2 derrière l’arc.

« Nous avons gagné de 19 points, mais ce fut un match difficile. Surtout la première mi-temps, car nous n'avons pas réussi à entrer dans le match. Il y avait un peu de nervosité. Nous devons travailler notre défense. Notre potentiel est grand », a souligné le coach Maciej Majcherek aux médias polonais.

Le King Szczecin fera ses débuts en FIBA ​​Europe Cup ce mercredi 7 octobre contre le Nitra Blue Wings (Slovaquie).

Le sniper Gauthier Denis déjà de sortie, mais pas de première victoire

Opposé à Astoria Bydgoszcz, le Zielona Gora a aussi mal démarré mais n’a pas pu inverser la tendance (105-95), après avoir essuyé 21 points de retard (43-64), malgré l’adresse extérieure de Gauthier Denis (15 points à 4/7 à 3-points).

« La dernière minute a été le reflet du match. On a remonté le score, mais on a commis des erreurs en attaque, trop de décisions hâtives, trop de pertes de balle. Dans ce championnat, parfois une minute, voire dix secondes, peuvent décider du sort d'un match. Nous avons laissé nos adversaires marquer beaucoup trop de points en première mi-temps, près de 60. C'est le deuxième match consécutif comme celui-ci, et nous devons absolument améliorer cela », a admis le coach Andrzej Mazurczak après le match.

Remobilisation attendue ce mardi 6 octobre en Hongrie pour les débuts en FIBA Europe Cup contre Szolnoki Olaj.

Mathieu Wojciechowski n’a pas joué

A noter que Mathieu Wojciechowski, pigiste du Legia Varsovie en ce début de saison, n’est pas entré en jeu vendredi soir lors de la victoire des siens sur le parquet d’Energa Czarni Slupsk (76-79). Une rencontre où l’ancien Portelois Kristers Zoriks (13 points, 6 passes) a montré la voie.