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LeBron James impressionne déjà les supporters des Sixers à l'entraînement

LeBron James a offert un premier aperçu de ses qualités aux supporters des 76ers lors d'une opposition publique. À 41 ans, l'ancien joueur des Lakers a notamment gratifié les fans d'actions qui ont suscité de nombreuses réactions.
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LeBron James impressionne déjà les supporters des Sixers à l'entraînement
LeBron James sous les couleurs des 76ers lors du Media Day.
Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images
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LeBron James a déjà attiré l'attention lors de ses premières apparitions sous les couleurs de Philadelphia. Arrivé cet été après huit saisons aux Los Angeles Lakers, le quadruple champion NBA prépare sa 24e saison dans la ligue. Une vidéo tournée lors d'une opposition publique des Sixers, dans laquelle il réussit un tir à 3-points après avoir créé de l'espace face à son défenseur, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Un step-back qui fait réagir les supporters

Sur cette séquence, LeBron James reçoit le ballon sur l'aile avant un stepback pour déclencher son tir extérieur. Le geste, exécuté avec fluidité, a particulièrement retenu l'attention des internautes, impressionnés par sa mobilité à 41 ans.

« Bron a l'air vraiment affûté. Ils ne sont pas prêts », a commenté un supporter, tandis qu'un autre s'est exclamé : « JE TREMBLE ! » Le compte spécialisé dans les statistiques sportives Statyx a également salué l'action : « C'était particulièrement vif, même pour LeBron, haha. »

D'autres réactions ont porté sur sa longévité. « 24e saison et il arrive encore à créer autant d'espace », s'est étonné un internaute. Un autre s'est montré optimiste pour la suite : « Ça va être une GRANDE saison. »

LeBron James rejoint une équipe ambitieuse

Après son départ des Lakers, LeBron James a signé un contrat de deux ans, estimé à 8 millions de dollars, avec une option joueur pour la deuxième saison. À Philadelphie, il rejoint notamment Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, mais aussi Jaylen Brown, recruté cet été en provenance des Boston Celtics.

Lors de son dernier exercice à L.A., l'ailier tournait encore à 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes décisives de moyenne. Il avait néanmoins accepté un rôle davantage complémentaire derrière Luka Doncic et Austin Reaves.

Son adresse extérieure reste toutefois un point d'interrogation. Après avoir réussi 37,6 % de ses tentatives à 3-points en 2024-2025, James est redescendu à 31,7 % la saison dernière. Un tir réussi à l'entraînement ne suffit donc absolument pas à dissiper les interrogations sur sa régularité dans cet exercice.

Au-delà de ses performances individuelles, l'association des principales recrues de Philadelphie devra également trouver son équilibre. L'ancien meneur NBA Jeff Teague a notamment émis des réserves sur la complémentarité d'un effectif réunissant plusieurs joueurs habitués à monopoliser le ballon en isolation.

Les Sixers disposent néanmoins de plusieurs options offensives de premier plan. Reste désormais à traduire ce potentiel collectif sur le terrain, au-delà des premières séquences encourageantes de leur nouvelle recrue.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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