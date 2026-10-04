Suite de la quatrième journée de Nationale 1. Au lendemain des remontées de Mulhouse et Lorient parmi les sept premières rencontres, trois autres matchs étaient au programme ce samedi soir : Berck - Val de Seine, SCABB Lab - Loon Plage et Laval - Challans.

Challans dilapide son avance mais l’emporte après prolongation

Commençons avec le match le plus serré de la soirée entre l’US Laval et Vendée Challans Basket, remporté par les visiteurs après prolongation (87-89).

Portés par un Marquise Moore des grands soirs (28 points à 9/16 aux tirs malgré son 0/3 à 3-points, 10/13 aux lancers-francs, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation en 38 minutes) au même titre que Luka Nikolic, aussi en double-double (20 points à 4/9 derrière l’arc, 10 rebonds), les Vendéens ont compté jusqu’à 18 points d’avance au coeur du troisième acte (45-63, 26e).

Mais les Mayennais ont réagi en défense et ils ont passé un… 19-0 pour relancer la partie. Les coéquipiers d’Antoine Belkessa (18 points, 5 rebonds) ont même compté cinq points d’avance à deux minutes du terme (71-66, 38e) mais le VCB est revenu à hauteur dans le temps réglementaire (73-73), avant de l’emporter au finish.

« On mérite tout autant qu’eux, car on tient tête à une très belle équipe. On ne peut pas être satisfait de perdre, notamment au vu de la configuration du match. Maintenant, on fait le dos rond, et on sait qu’il y aura des jours meilleurs », a souligné le coach lavallois Sébastien Cartier dans Ouest-France.

Berck impressionne contre Val de Seine

Dans l’autre groupe, Berck a également conservé son invincibilité en dominant de bout en bout son match à domicile face à Val de Seine (87-69).

George Brock (20 points, 5 passes décisives), Tom Wiscart-Goetz (18 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions) et Anthony Spinali (12 points, 10 rebonds) ont pris leurs responsabilités en attaque mais les hommes de François Sence ont surtout muselé leur adversaire en défense (35 % aux tirs dont un 9/30 à 3-points).

Loon Plage renverse le SCABB Lab

Dans le dernier match du soir, Loon Plage est allé gagner sur le parquet du SCABB Lab (73-81), qui était privé de trois joueurs, en s’appuyant notamment sur Brian Dawson (24 points à 7/13 aux tirs, 5 passes décisives) et Séraphin Saumont (19 points, 8 rebonds).

Ce n’était pas joué d’avance puisque les Ligériens avaient démarré sur un 11-0 et qu’ils comptaient encore 15 unités d’avance au cœur du troisième quart-temps (52-37). Mais les Loonois ne se sont pas affolé et ont pris pour la première fois l’avantage à cinq minutes du terme (61-63).

Challans et Berck dernières équipes invaincues

Toujours aussi illisible, le classement fait place à un trio de tête dans le groupe A, avec Loon Plage mais aussi Orchies et Mulhouse à 3 victoires et 1 défaite, bien que Berck reste la seule équipe invaincue en trois matchs.



Dans le groupe B, le scénario est similaire avec Lorient qui domine le classement avec 3 victoires et 1 défaite, tandis que son dauphin Challans reste sans défaite après trois matchs. A l’inverse, Laval est la seule équipe sans victoire de la poule après également trois journées.



Les résultats de la 4e journée de NM1