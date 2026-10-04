Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Challans et Berck conservent leur invincibilité en NM1

Samedi soir, Challans s'est imposé après prolongation à Laval (87-89) et Berck a dominé Val de Seine (87-69) lors de la quatrième journée de Nationale 1. Les deux équipes sont les dernières invaincues de leur groupe respectif.
|
Résumé
Écouter
Challans et Berck conservent leur invincibilité en NM1
Marquise Moore (Challans) a planté 28 points à Laval.
Crédit photo : Sébastien Grasset
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Suite de la quatrième journée de Nationale 1. Au lendemain des remontées de Mulhouse et Lorient parmi les sept premières rencontres, trois autres matchs étaient au programme ce samedi soir : Berck - Val de Seine, SCABB Lab - Loon Plage et Laval - Challans.

Challans dilapide son avance mais l’emporte après prolongation

Commençons avec le match le plus serré de la soirée entre l’US Laval et Vendée Challans Basket, remporté par les visiteurs après prolongation (87-89). 

Portés par un Marquise Moore des grands soirs (28 points à 9/16 aux tirs malgré son 0/3 à 3-points, 10/13 aux lancers-francs, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation en 38 minutes) au même titre que Luka Nikolic, aussi en double-double (20 points à 4/9 derrière l’arc, 10 rebonds), les Vendéens ont compté jusqu’à 18 points d’avance au coeur du troisième acte (45-63, 26e).

US Laval 87 - 89 Challans · NM1 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

US LavalChallans
PTSAntoine Belkessa 18Marquise Moore 28
REBMohammed Abduslalam 13Marquise Moore 10
PDSandro Perazza 4Marquise Moore 2

Statistiques d'équipe

US LavalChallans
TIRS37,2 %39,4 %
3PTS11/3711/35
LF18/2622/31
REB5443
RO1911

Mais les Mayennais ont réagi en défense et ils ont passé un… 19-0 pour relancer la partie. Les coéquipiers d’Antoine Belkessa (18 points, 5 rebonds) ont même compté cinq points d’avance à deux minutes du terme (71-66, 38e) mais le VCB est revenu à hauteur dans le temps réglementaire (73-73), avant de l’emporter au finish.

« On mérite tout autant qu’eux, car on tient tête à une très belle équipe. On ne peut pas être satisfait de perdre, notamment au vu de la configuration du match. Maintenant, on fait le dos rond, et on sait qu’il y aura des jours meilleurs », a souligné le coach lavallois Sébastien Cartier dans Ouest-France.

Berck impressionne contre Val de Seine

Dans l’autre groupe, Berck a également conservé son invincibilité en dominant de bout en bout son match à domicile face à Val de Seine (87-69).

Berck Rang du Fliers 87 - 69 Val de Seine Basket · NM1 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

Berck Rang du FliersVal de Seine Basket
PTSGeorge Brock 20Jordan Robertson 15
REBAnthony Spinali 10Warren Racine 8
PDTom Wiscart Goetz 5Warren Racine 4

Statistiques d'équipe

Berck Rang du FliersVal de Seine Basket
TIRS47,8 %35,4 %
3PTS14/329/30
LF9/114/5
REB4341
RO1320

George Brock (20 points, 5 passes décisives), Tom Wiscart-Goetz (18 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions) et Anthony Spinali (12 points, 10 rebonds) ont pris leurs responsabilités en attaque mais les hommes de François Sence ont surtout muselé leur adversaire en défense (35 % aux tirs dont un 9/30 à 3-points).

Loon Plage renverse le SCABB Lab

Dans le dernier match du soir, Loon Plage est allé gagner sur le parquet du SCABB Lab (73-81), qui était privé de trois joueurs, en s’appuyant notamment sur Brian Dawson (24 points à 7/13 aux tirs, 5 passes décisives) et Séraphin Saumont (19 points, 8 rebonds). 

SCABB Lab 73 - 81 Loon Plage · NM1 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

SCABB LabLoon Plage
PTSMoustapha Diop 17Brian Dawson 24
REBGabin Lefort 7Seraphin Saumont 8
PDTheo Bouteille 8Vincent Fauché 7

Statistiques d'équipe

SCABB LabLoon Plage
TIRS43,3 %43,3 %
3PTS7/279/27
LF8/1820/26
REB3842
RO95

Ce n’était pas joué d’avance puisque les Ligériens avaient démarré sur un 11-0 et qu’ils comptaient encore 15 unités d’avance au cœur du troisième quart-temps (52-37). Mais les Loonois ne se sont pas affolé et ont pris pour la première fois l’avantage à cinq minutes du terme (61-63).

Challans et Berck dernières équipes invaincues

Toujours aussi illisible, le classement fait place à un trio de tête dans le groupe A, avec Loon Plage mais aussi Orchies et Mulhouse à 3 victoires et 1 défaite, bien que Berck reste la seule équipe invaincue en trois matchs.

LIRE AUSSI


Dans le groupe B, le scénario est similaire avec Lorient qui domine le classement avec 3 victoires et 1 défaite, tandis que son dauphin Challans reste sans défaite après trois matchs. A l’inverse, Laval est la seule équipe sans victoire de la poule après également trois journées.

Les résultats de la 4e journée de NM1

NM1 2026-2027 · 4

DateMatch
02/10/2026JSA Bordeaux 70 - 77 Lorient
02/10/2026Chartres 103 - 89 Rennes
02/10/2026Toulouse 77 - 86 Tours
02/10/2026Pays de Fougères 79 - 96 Tarbes-Lourdes
03/10/2026US Laval 87 - 89 Challans
SCABB Lab
SCABB Lab
Suivre
US Laval
US Laval
Suivre
NM1
NM1
Suivre
Challans
Challans
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit