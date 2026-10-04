Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Pas de succès pour Ulm malgré les 30 points de son trio français

Armel Traoré, Adam Atamna et Meissa Faye ont inscrit 30 points en cumulé pour ratiopharm Ulm, mais le club allemand n’a pas tenu la distance ce samedi à l’extérieur contre Syntainics MBC (89-72).
|
Résumé
Écouter
Pas de succès pour Ulm malgré les 30 points de son trio français
Adam Atamna a inscrit 12 points samedi soir.
Crédit photo : ratiopharm Ulm
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le trio français de ratiopharm Ulm a une nouvelle fois répondu présent mais il n’a pas pu éviter une deuxième défaite consécutive en championnat allemand. Une semaine après le lourd revers contre Würzburg (67-90), le pensionnaire d’EuroCup s’est de nouveau incliné contre Syntainics MBC (89-72).

Les Français d’Ulm Armel Traoré (10 points, 7 rebonds, 3 passes), Adam Atamna (12 points, 4 rebonds) et Meissa Faye (8 points, 3 passes) ont pesé dans la rencontre. Une production statistique certes intéressante mais insuffisante pour repartir avec la victoire.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

Syntainics MBCratiopharm Ulm
PTSSpencer Reaves 19Michael Rataj 15
REBJure Planinic 11Armel Traoré 7
PDDeLonnie Hunt 6Armel Traoré 3

Statistiques d'équipe

Syntainics MBCratiopharm Ulm
TIRS49,2 %41,9 %
3PTS12/316/26
LF17/244/8
REB4334
RO1112

Ulm ne tient pas la distance

Le début de rencontre avait pourtant été favorable aux visiteurs (20-24 après dix minutes). Les joueurs de Ty Harrelson ont même compté jusqu’à 9 longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps avant de voir les locaux revenir et prendre le dessus après la pause (38-41).

« Nous avons laissé filer le match en deuxième mi-temps », a reconnu le coach après la rencontre, après la perte des deux derniers quart-temps (23-16 et 28-15), due notamment à la domination des locaux aux rebonds et sur le jeu de transition. 

Le MBC a notamment pu compter sur le retour de Spencer Reaves. Absent depuis plusieurs mois, le frère d’Austin Reaves a planté 19 points à 5/6 à 3-points. Jure Planinic a ajouté 16 points et 11 rebonds, tandis que DeLonnie Hunt (15 points, 6 passes) et Collin Welp (14 points) ont également contribué dans le secteur offensif. 

Armel Traoré encore efficace

Parmi les joueurs les plus en vue de son équipe, Armel Traoré a livré une prestation complète malgré la défaite. L’ancien Villeurbannais termine avec 10 points à 4/6 aux tirs et 2/2 aux lancers francs en 26 minutes. Il a également capté 7 rebonds, délivré 3 passes décisives et ajouté 1 interception, soit 19 d’évaluation.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Syntainics MBCGabriel de Oliveira310
DeLonnie Hunt1516
Vuk Radojicic302
Kresimir Nikic000
Kostja Mushidi114
Anthony Gaines1092
Kris Clyburn350
Borisa Simanic573
Spencer Reaves1934
Collin Welp1441
Mika Siegert000
Jure Planinic16112
ratiopharm UlmArmel Traoré1073
Ibrahim Watson-Boye722
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt301
Michael Rataj1570
Jaylen Sims1521
Simisola Shittu240
Lenny Liedtke000
Adam Atamna1241
Meïssa Faye823
Marvin Heckel001

Adam Atamna a lui aussi dépassé la barre des dix points avec 12 unités à 5/10 aux tirs en 25 minutes, avec notamment un 2/5 derrière l'arc. Il a également pris 4 rebonds et délivré 1 passe décisive. Encore titulaire, il a moins brillé en fin de rencontre quand Ulm a pris l’eau.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Syntainics MBCGabriel de Oliveira310
DeLonnie Hunt1516
Vuk Radojicic302
Kresimir Nikic000
Kostja Mushidi114
Anthony Gaines1092
Kris Clyburn350
Borisa Simanic573
Spencer Reaves1934
Collin Welp1441
Mika Siegert000
Jure Planinic16112
ratiopharm UlmArmel Traoré1073
Ibrahim Watson-Boye722
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt301
Michael Rataj1570
Jaylen Sims1521
Simisola Shittu240
Lenny Liedtke000
Adam Atamna1241
Meïssa Faye823
Marvin Heckel001

De son côté, Meissa Faye a cumulé 8 points à 1/4 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 20 minutes.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026

MatchPTSREBPD
Syntainics MBCGabriel de Oliveira310
DeLonnie Hunt1516
Vuk Radojicic302
Kresimir Nikic000
Kostja Mushidi114
Anthony Gaines1092
Kris Clyburn350
Borisa Simanic573
Spencer Reaves1934
Collin Welp1441
Mika Siegert000
Jure Planinic16112
ratiopharm UlmArmel Traoré1073
Ibrahim Watson-Boye722
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt301
Michael Rataj1570
Jaylen Sims1521
Simisola Shittu240
Lenny Liedtke000
Adam Atamna1241
Meïssa Faye823
Marvin Heckel001

Michael Rataj et Jaylen Sims ont été les meilleurs marqueurs d'Ulm avec 15 points chacun.

Remobilisation attendue en EuroCup

Avec 30 points cumulés à eux trois, les Français ont une nouvelle fois apporté leur pierre à l'édifice. Mais cette fois, cela n'a pas suffi.

C’est un deuxième coup d'arrêt pour Ulm en championnat, même s’il y avait eu une belle victoire en EuroCup entre les deux contre le BC Balkan (98-84). L’équipe allemande se déplacera en Espagne pour affronter Manresa en coupe d’Europe ce mercredi.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit