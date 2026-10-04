Pas de succès pour Ulm malgré les 30 points de son trio français
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Le trio français de ratiopharm Ulm a une nouvelle fois répondu présent mais il n’a pas pu éviter une deuxième défaite consécutive en championnat allemand. Une semaine après le lourd revers contre Würzburg (67-90), le pensionnaire d’EuroCup s’est de nouveau incliné contre Syntainics MBC (89-72).
Les Français d’Ulm Armel Traoré (10 points, 7 rebonds, 3 passes), Adam Atamna (12 points, 4 rebonds) et Meissa Faye (8 points, 3 passes) ont pesé dans la rencontre. Une production statistique certes intéressante mais insuffisante pour repartir avec la victoire.
Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL 2026-2027 · 03/10/2026
Leaders
|Syntainics MBC
|ratiopharm Ulm
|PTS
|Spencer Reaves 19
|Michael Rataj 15
|REB
|Jure Planinic 11
|Armel Traoré 7
|PD
|DeLonnie Hunt 6
|Armel Traoré 3
Statistiques d'équipe
|Syntainics MBC
|ratiopharm Ulm
|TIRS
|49,2 %
|41,9 %
|3PTS
|12/31
|6/26
|LF
|17/24
|4/8
|REB
|43
|34
|RO
|11
|12
Ulm ne tient pas la distance
Le début de rencontre avait pourtant été favorable aux visiteurs (20-24 après dix minutes). Les joueurs de Ty Harrelson ont même compté jusqu’à 9 longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps avant de voir les locaux revenir et prendre le dessus après la pause (38-41).
« Nous avons laissé filer le match en deuxième mi-temps », a reconnu le coach après la rencontre, après la perte des deux derniers quart-temps (23-16 et 28-15), due notamment à la domination des locaux aux rebonds et sur le jeu de transition.
Le MBC a notamment pu compter sur le retour de Spencer Reaves. Absent depuis plusieurs mois, le frère d’Austin Reaves a planté 19 points à 5/6 à 3-points. Jure Planinic a ajouté 16 points et 11 rebonds, tandis que DeLonnie Hunt (15 points, 6 passes) et Collin Welp (14 points) ont également contribué dans le secteur offensif.
Armel Traoré encore efficace
Parmi les joueurs les plus en vue de son équipe, Armel Traoré a livré une prestation complète malgré la défaite. L’ancien Villeurbannais termine avec 10 points à 4/6 aux tirs et 2/2 aux lancers francs en 26 minutes. Il a également capté 7 rebonds, délivré 3 passes décisives et ajouté 1 interception, soit 19 d’évaluation.
Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Syntainics MBC
|Gabriel de Oliveira
|3
|1
|0
|DeLonnie Hunt
|15
|1
|6
|Vuk Radojicic
|3
|0
|2
|Kresimir Nikic
|0
|0
|0
|Kostja Mushidi
|1
|1
|4
|Anthony Gaines
|10
|9
|2
|Kris Clyburn
|3
|5
|0
|Borisa Simanic
|5
|7
|3
|Spencer Reaves
|19
|3
|4
|Collin Welp
|14
|4
|1
|Mika Siegert
|0
|0
|0
|Jure Planinic
|16
|11
|2
|ratiopharm Ulm
|Armel Traoré
|10
|7
|3
|Ibrahim Watson-Boye
|7
|2
|2
|Dwayne Koroma
|0
|0
|0
|Devin Schmidt
|3
|0
|1
|Michael Rataj
|15
|7
|0
|Jaylen Sims
|15
|2
|1
|Simisola Shittu
|2
|4
|0
|Lenny Liedtke
|0
|0
|0
|Adam Atamna
|12
|4
|1
|Meïssa Faye
|8
|2
|3
|Marvin Heckel
|0
|0
|1
Adam Atamna a lui aussi dépassé la barre des dix points avec 12 unités à 5/10 aux tirs en 25 minutes, avec notamment un 2/5 derrière l'arc. Il a également pris 4 rebonds et délivré 1 passe décisive. Encore titulaire, il a moins brillé en fin de rencontre quand Ulm a pris l’eau.
Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Syntainics MBC
|Gabriel de Oliveira
|3
|1
|0
|DeLonnie Hunt
|15
|1
|6
|Vuk Radojicic
|3
|0
|2
|Kresimir Nikic
|0
|0
|0
|Kostja Mushidi
|1
|1
|4
|Anthony Gaines
|10
|9
|2
|Kris Clyburn
|3
|5
|0
|Borisa Simanic
|5
|7
|3
|Spencer Reaves
|19
|3
|4
|Collin Welp
|14
|4
|1
|Mika Siegert
|0
|0
|0
|Jure Planinic
|16
|11
|2
|ratiopharm Ulm
|Armel Traoré
|10
|7
|3
|Ibrahim Watson-Boye
|7
|2
|2
|Dwayne Koroma
|0
|0
|0
|Devin Schmidt
|3
|0
|1
|Michael Rataj
|15
|7
|0
|Jaylen Sims
|15
|2
|1
|Simisola Shittu
|2
|4
|0
|Lenny Liedtke
|0
|0
|0
|Adam Atamna
|12
|4
|1
|Meïssa Faye
|8
|2
|3
|Marvin Heckel
|0
|0
|1
De son côté, Meissa Faye a cumulé 8 points à 1/4 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 20 minutes.
Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Syntainics MBC
|Gabriel de Oliveira
|3
|1
|0
|DeLonnie Hunt
|15
|1
|6
|Vuk Radojicic
|3
|0
|2
|Kresimir Nikic
|0
|0
|0
|Kostja Mushidi
|1
|1
|4
|Anthony Gaines
|10
|9
|2
|Kris Clyburn
|3
|5
|0
|Borisa Simanic
|5
|7
|3
|Spencer Reaves
|19
|3
|4
|Collin Welp
|14
|4
|1
|Mika Siegert
|0
|0
|0
|Jure Planinic
|16
|11
|2
|ratiopharm Ulm
|Armel Traoré
|10
|7
|3
|Ibrahim Watson-Boye
|7
|2
|2
|Dwayne Koroma
|0
|0
|0
|Devin Schmidt
|3
|0
|1
|Michael Rataj
|15
|7
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|Jaylen Sims
|15
|2
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|Simisola Shittu
|2
|4
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|Lenny Liedtke
|0
|0
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|Adam Atamna
|12
|4
|1
|Meïssa Faye
|8
|2
|3
|Marvin Heckel
|0
|0
|1
Michael Rataj et Jaylen Sims ont été les meilleurs marqueurs d'Ulm avec 15 points chacun.
Remobilisation attendue en EuroCup
Avec 30 points cumulés à eux trois, les Français ont une nouvelle fois apporté leur pierre à l'édifice. Mais cette fois, cela n'a pas suffi.
C’est un deuxième coup d'arrêt pour Ulm en championnat, même s’il y avait eu une belle victoire en EuroCup entre les deux contre le BC Balkan (98-84). L’équipe allemande se déplacera en Espagne pour affronter Manresa en coupe d’Europe ce mercredi.
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