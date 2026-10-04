Le trio français de ratiopharm Ulm a une nouvelle fois répondu présent mais il n’a pas pu éviter une deuxième défaite consécutive en championnat allemand. Une semaine après le lourd revers contre Würzburg (67-90), le pensionnaire d’EuroCup s’est de nouveau incliné contre Syntainics MBC (89-72).

Les Français d’Ulm Armel Traoré (10 points, 7 rebonds, 3 passes), Adam Atamna (12 points, 4 rebonds) et Meissa Faye (8 points, 3 passes) ont pesé dans la rencontre. Une production statistique certes intéressante mais insuffisante pour repartir avec la victoire.

Ulm ne tient pas la distance

Le début de rencontre avait pourtant été favorable aux visiteurs (20-24 après dix minutes). Les joueurs de Ty Harrelson ont même compté jusqu’à 9 longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps avant de voir les locaux revenir et prendre le dessus après la pause (38-41).

« Nous avons laissé filer le match en deuxième mi-temps », a reconnu le coach après la rencontre, après la perte des deux derniers quart-temps (23-16 et 28-15), due notamment à la domination des locaux aux rebonds et sur le jeu de transition.

Le MBC a notamment pu compter sur le retour de Spencer Reaves. Absent depuis plusieurs mois, le frère d’Austin Reaves a planté 19 points à 5/6 à 3-points. Jure Planinic a ajouté 16 points et 11 rebonds, tandis que DeLonnie Hunt (15 points, 6 passes) et Collin Welp (14 points) ont également contribué dans le secteur offensif.

Armel Traoré encore efficace

Parmi les joueurs les plus en vue de son équipe, Armel Traoré a livré une prestation complète malgré la défaite. L’ancien Villeurbannais termine avec 10 points à 4/6 aux tirs et 2/2 aux lancers francs en 26 minutes. Il a également capté 7 rebonds, délivré 3 passes décisives et ajouté 1 interception, soit 19 d’évaluation.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Syntainics MBC Gabriel de Oliveira 3 1 0 DeLonnie Hunt 15 1 6 Vuk Radojicic 3 0 2 Kresimir Nikic 0 0 0 Kostja Mushidi 1 1 4 Anthony Gaines 10 9 2 Kris Clyburn 3 5 0 Borisa Simanic 5 7 3 Spencer Reaves 19 3 4 Collin Welp 14 4 1 Mika Siegert 0 0 0 Jure Planinic 16 11 2 ratiopharm Ulm Armel Traoré 10 7 3 Ibrahim Watson-Boye 7 2 2 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 3 0 1 Michael Rataj 15 7 0 Jaylen Sims 15 2 1 Simisola Shittu 2 4 0 Lenny Liedtke 0 0 0 Adam Atamna 12 4 1 Meïssa Faye 8 2 3 Marvin Heckel 0 0 1

Adam Atamna a lui aussi dépassé la barre des dix points avec 12 unités à 5/10 aux tirs en 25 minutes, avec notamment un 2/5 derrière l'arc. Il a également pris 4 rebonds et délivré 1 passe décisive. Encore titulaire, il a moins brillé en fin de rencontre quand Ulm a pris l’eau.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Syntainics MBC Gabriel de Oliveira 3 1 0 DeLonnie Hunt 15 1 6 Vuk Radojicic 3 0 2 Kresimir Nikic 0 0 0 Kostja Mushidi 1 1 4 Anthony Gaines 10 9 2 Kris Clyburn 3 5 0 Borisa Simanic 5 7 3 Spencer Reaves 19 3 4 Collin Welp 14 4 1 Mika Siegert 0 0 0 Jure Planinic 16 11 2 ratiopharm Ulm Armel Traoré 10 7 3 Ibrahim Watson-Boye 7 2 2 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 3 0 1 Michael Rataj 15 7 0 Jaylen Sims 15 2 1 Simisola Shittu 2 4 0 Lenny Liedtke 0 0 0 Adam Atamna 12 4 1 Meïssa Faye 8 2 3 Marvin Heckel 0 0 1

De son côté, Meissa Faye a cumulé 8 points à 1/4 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 20 minutes.

Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 03/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Syntainics MBC Gabriel de Oliveira 3 1 0 DeLonnie Hunt 15 1 6 Vuk Radojicic 3 0 2 Kresimir Nikic 0 0 0 Kostja Mushidi 1 1 4 Anthony Gaines 10 9 2 Kris Clyburn 3 5 0 Borisa Simanic 5 7 3 Spencer Reaves 19 3 4 Collin Welp 14 4 1 Mika Siegert 0 0 0 Jure Planinic 16 11 2 ratiopharm Ulm Armel Traoré 10 7 3 Ibrahim Watson-Boye 7 2 2 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 3 0 1 Michael Rataj 15 7 0 Jaylen Sims 15 2 1 Simisola Shittu 2 4 0 Lenny Liedtke 0 0 0 Adam Atamna 12 4 1 Meïssa Faye 8 2 3 Marvin Heckel 0 0 1

Michael Rataj et Jaylen Sims ont été les meilleurs marqueurs d'Ulm avec 15 points chacun.

Remobilisation attendue en EuroCup

Avec 30 points cumulés à eux trois, les Français ont une nouvelle fois apporté leur pierre à l'édifice. Mais cette fois, cela n'a pas suffi.

C’est un deuxième coup d'arrêt pour Ulm en championnat, même s’il y avait eu une belle victoire en EuroCup entre les deux contre le BC Balkan (98-84). L’équipe allemande se déplacera en Espagne pour affronter Manresa en coupe d’Europe ce mercredi.