La Chorale de Roanne ne cesse de surprendre depuis le début de la saison. Finaliste de la SuperCoupe LNB après avoir sorti l'ASVEL, et surtout vainqueur de Boulazac au Palio (79-81) et Nanterre à Vacheresse (93-83) lors des deux premières journées de Betclic ELITE, le club ligérien affiche un beau visage en ce lancement de saison.

Pourtant, l'équipe roannaise doit composer sans pivot américain Darius Hannah, recrue phare de l'intersaison, touché au genou sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros (rupture des ligaments croisés) pendant la Supercoupe, actant sa fin de saison avant même d'avoir commencé.

Depuis, T.J. Parker a dû et su s'adapter en urgence, bricolant dans la raquette en décalant notamment Dylan Affo Mama sur des missions intérieures. Le technicien français va désormais retrouver un peu de lest. Comme nous l'écrivions ce samedi, Roanne a confirmé l'arrivée en renfort de l'intérieur allemand Filip Stanic.

Un intérieur réputé en Allemagne

La Chorale de Roanne a donc trouvé le successeur de Darius Hannah en la personne de Filip Stanic (2,06 m, 28 ans). L'intérieur allemand, qui évoluait jusqu'ici sous les couleurs des EWE Baskets Oldenburg. S'il s'apprête à découvrir la Betclic ELITE, le joueur formé à l'Alba Berlin possède une riche expérience outre-Rhin.

Ancien grand espoir du basket germanique, médaillé de bronze et membre du cinq idéal du Championnat d'Europe U20 en 2018 (13,6 points et 7,1 rebonds de moyenne), Filip Stanić est aussi passé par la Liga Adriatique. Mais c'est en Bundesliga qu'il s'est forgé sa réputation au fil des années : à Chemnitz, Würzburg, Bamberg et Oldenburg.

Filip Stanic Poste : Pivot

Taille : 206 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Allemagne

Club : EWE Baskets Oldenburg Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,0 #185 REB 3,9 #72 PD 0,7 #189

« Nous sommes très heureux d’avoir pu le convaincre alors qu’il était sollicité par plusieurs clubs »

Son nom n'a rien d'un hasard pour les décideurs roannais. Il y a deux saisons, lors de l'exercice 2024-2025, T.J. Parker (alors entraîneur assistant) et Zoran Cvjetković (alors assistant du directeur sportif) officiaient tous les deux au Bayern Munich. À cette époque, Filip Stanić réalisait la saison référence de sa carrière sous le maillot de Bamberg : 11,1 points et 8,1 rebonds par rencontre.

Un exercice plein durant lequel l'imposant pivot allemand avait notamment croisé le fer avec ses futurs patrons en BBL, avec en prime un match à 15 points et 11 rebonds dans une courte défaite. De quoi retenir l'attention…

« T.J. et moi connaissons très bien Filip pour l'avoir côtoyé en BBL. C’est un profil différent de Darius, mais nous sommes convaincus qu’il pourra nous apporter son expérience du haut niveau et son impact physique. Il devra rapidement s’intégrer à notre philosophie et à celle du staff, avec des échéances importantes qui arrivent. Nous sommes très heureux d’avoir pu le convaincre de nous rejoindre, alors qu’il était également sollicité par plusieurs clubs », précise Zoran Cvjetkovic, le directeur sportif de la Chorale, dans le communiqué officiel.

𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐩𝐢𝐯𝐨𝐭 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭 🔵⚪



L'intérieur allemand Filip Stanic (28 ans, 2,06 m) s'engage avec la @ChoraleRoanne pour pallier l'absence longue durée de Darius Hannah ✍️



Le communiqué officiel 👉 https://t.co/Ajzgsu6yvq#ChoraleNation pic.twitter.com/ABLsi19Zwd — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) 4 octobre 2026

De retour au complet

L'arrivée imminente de Filip Stanić est une excellente nouvelle pour la Chorale de Roanne, bien qu'elle ait soigné son retour au premier plan français. Ancre défensive naturelle, doté d'un physique impressionnant, l'Allemand vient apporter un point de fixation et une présence inévitable sous le cercle.

Son incorporation permettra notamment de repositionner Dylan Affo Mama sur son poste préférentiel au large, tout en offrant un relais physique précieux à Yvann Mbaya face aux intérieurs d'élite du championnat.