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L’infirmerie du BCM Gravelines-Dunkerque toujours pleine avant de défier l’ASVEL

Le BCM Gravelines-Dunkerque sera privé de Neal Quinn, L.J. Thorpe, Hassan Martin et Vafessa Fofana mais pourra compter sur son dernier renfort pour la réception de l’ASVEL ce dimanche à 16h30.
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Résumé
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L’infirmerie du BCM Gravelines-Dunkerque toujours pleine avant de défier l’ASVEL
Hassan Martin parmi les absents du BCM contre l'ASVEL.
Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque
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Le BCM Gravelines-Dunkerque doit composer avec plusieurs absences majeures en ce début de saison. Avant même la première journée de Betclic ELITE, le club maritime avait perdu Neal Quinn, victime d’une entorse à la cheville à l’entraînement. Le BCM avait rapidement réagi en enrôlant Hassan Martin jusqu’à la mi-novembre en qualité de pigiste médical, mais il s’est lui-même blessé à l’ischio.

R.J. Nembhard qualifié pour la réception de l’ASVEL

Par ailleurs, L.J. Thorpe souffre d’une déchirure musculaire aux adducteurs et doit observer six semaines d’absence. Raison pour laquelle le BCM s’est renforcé avec la signature du pigiste R.J. Nembhard, passé par Fos-sur-Mer en janvier 2023. Ce dernier est bien qualifié pour la rencontre face à l’ASVEL ce dimanche à 16h30 à Dewerdt.


En revanche, La Voix du Nord précise que Vafessa Fofana, déjà absent contre Le Mans, est toujours en réathlétisation. Il ne pourra donc pas tenir son rang face à Villeurbanne.

Gravelines

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DateMatch
26/09/2026Gravelines 97 - 103 Le Mans

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