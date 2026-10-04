Le BCM Gravelines-Dunkerque doit composer avec plusieurs absences majeures en ce début de saison. Avant même la première journée de Betclic ELITE, le club maritime avait perdu Neal Quinn, victime d’une entorse à la cheville à l’entraînement. Le BCM avait rapidement réagi en enrôlant Hassan Martin jusqu’à la mi-novembre en qualité de pigiste médical, mais il s’est lui-même blessé à l’ischio.

R.J. Nembhard qualifié pour la réception de l’ASVEL

Par ailleurs, L.J. Thorpe souffre d’une déchirure musculaire aux adducteurs et doit observer six semaines d’absence. Raison pour laquelle le BCM s’est renforcé avec la signature du pigiste R.J. Nembhard, passé par Fos-sur-Mer en janvier 2023. Ce dernier est bien qualifié pour la rencontre face à l’ASVEL ce dimanche à 16h30 à Dewerdt.

𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒆́ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏 ✅



Notre pigiste médical sera dans le groupe dès demain face à l’ASVEL ! 🤝



Rendez-vous demain à Dewerdt pour le voir à l’œuvre 😮‍💨#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/kcDnMu9jpd — BCM Basketball (@BCMBasket) 3 octobre 2026



En revanche, La Voix du Nord précise que Vafessa Fofana, déjà absent contre Le Mans, est toujours en réathlétisation. Il ne pourra donc pas tenir son rang face à Villeurbanne.