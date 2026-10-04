Limoges CSP - Saint-Quentin : Arnaud Tessier satisfait mais exigeant après la victoire, « On aurait dû gagner de plus »
Le Limoges CSP a remporté son premier match à domicile de la saison en dominant Saint-Quentin (92-75), ce samedi 3 octobre à Beaublanc. Malgré ce succès convaincant, l'entraîneur Arnaud Tessier regrette le relâchement de ses joueurs en fin de rencontre et attend davantage de constance avant les prochains rendez-vous.
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Résumé
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Arnaud Tessier après la victoire de Limoges contre Saint-Quentin
Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI
Le Limoges CSP a parfaitement lancé sa saison à Beaublanc. Une semaine après sa défaite à Chalon-sur-Saône, marquée par un troisième quart-temps complètement manqué, l'équipe d'Arnaud Tessier a réagi en dominant Saint-Quentin (92-75), samedi soir, lors de son premier match à domicile en Betclic ELITE. Un succès de 17 points qui satisfait l'entraîneur limougeaud, même si ce dernier estime que ses joueurs auraient pu mieux maîtriser la fin de rencontre.
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