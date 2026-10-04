Le Limoges CSP a parfaitement lancé sa saison à Beaublanc. Une semaine après sa défaite à Chalon-sur-Saône, marquée par un troisième quart-temps complètement manqué, l'équipe d'Arnaud Tessier a réagi en dominant Saint-Quentin (92-75), samedi soir, lors de son premier match à domicile en Betclic ELITE. Un succès de 17 points qui satisfait l'entraîneur limougeaud, même si ce dernier estime que ses joueurs auraient pu mieux maîtriser la fin de rencontre.