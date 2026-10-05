Les ennuis commencent pour les Spurs. En effet, San Antonio doit déjà composer avec une première incertitude avant même le début de la saison 2026-2027. Tobias Harris, la principale recrue de l’intersaison des Texans, souffre d’une élongation au mollet contractée pendant le camp d’entraînement. L’équipe ne connaît pour l’instant ni la gravité exacte de sa blessure ni la date de son retour.

Mitch Johnson says the team will not rush Tobias Harris’ recovery from his injury. pic.twitter.com/zLHvC8eQVu — Stephen Michael (@ByStephenM) 5 octobre 2026

Ainsi, le vétéran de 34 ans devrait manquer l’intégralité de la pré-saison. Interrogé sur la situation de son joueur, Mitch Johnson s'est contenté de livrer de brèves explications : « C’est une élongation au mollet, la gravité est ce qu’elle est. »

En raison du manque d'informations autour de ce pépin physique, la franchise texane ne souhaite prendre aucun risque avec sa nouvelle recrue. Dès lors, la présence de l'ancien joueur des Pistons pour le premier match de la saison régulière, le 20 octobre face au Thunder, s'avère donc très incertaine.

Tobias Harris incertain pour le premier match de la saison

« Nous ne précipiterons absolument rien avec lui. La question est de savoir s’il sera prêt pour le premier match de la saison. C’est très incertain et nous ne prendrons aucun risque. Nous allons donc y aller progressivement », a expliqué son coach après l’entraînement de San Antonio.

Son état devrait être réévalué par le staff médical après les cinq rencontres de pré-saison, dont la dernière est prévue le 16 octobre. Ainsi, en attendant son retour, les coéquipiers de Victor Wembanyama devront s’appuyer sur leur profondeur de banc, notamment avec Julian Champagnie, Harrison Barnes ou Keldon Johnson, positionnés en ailier fort afin de pallier son absence.

Tobias Harris Poste : Ailier fort

Taille : 203 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Detroit Pistons Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,1 #115 REB 5,5 #105 PD 2,4 #195

Tobias Harris possède de grandes ambitions avec les Spurs

Cette première contrariété intervient alors que le joueur de 34 ans affichait de grandes ambitions avec sa nouvelle équipe. Après son départ de Detroit, le vétéran expliquait avoir choisi de rejoindre les Spurs en estimant que la franchise représentait la meilleure destination pour lui. « Ma polyvalence, mon leadership, mon expérience et ma capacité à encadrer ces jeunes joueurs seront des atouts précieux », avait-il expliqué.

Tobias Harris doit notamment former la paire dans la raquette aux côtés de Wemby, mais aussi distiller ses conseils aux jeunes joueurs très prometteurs comme Stephon Castle ou Dylan Harper. San Antonio sort d'une finale NBA perdue mais Tobi pourrait bien être la pièce qui manquait aux Texans pour s'emparer du titre.

The #Spurs provided some footage of yesterday's practice, featuring a first look at veteran sharpshooter Tobias Harris and rookie forward Maliq Brown. Check it out. #PorVida pic.twitter.com/AitkzIoK5n — Matt Guzman (@mattgzman) 1 octobre 2026

« Je compte bien mériter chaque minute qui passe sur le terrain. J’en suis à un stade de ma carrière, de ma vie, où je n’ai qu’un seul objectif en tête : remporter la victoire. » Reste désormais à savoir quand l'ancien joueur des Sixers pourra commencer à poursuivre cet objectif avec ses nouveaux coéquipiers.