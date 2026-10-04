Ancien élève de CP à Gravelines, Tony Parker n'a pas fait de cadeau au BCM avec l'ASVEL

En préambule du Gravelines - ASVEL de ce dimanche, La Voix du Nord racontait une belle histoire ce jour : celle de l'année passée par Tony Parker, à Gravelines, où il a appris à lire et à écrire !

C'était en 1988/89, Tony Parker avait 6 ans et la famille avait suivi le paternel Tony Parker Senior, alors embauché par le BCM Grand-Fort en qualité d'assistant-coach de Christian Devos.

Scolarisé au Bois d'Osiers

10e de Nationale 1A, la Betclic ÉLITE de l'époque, le club maritime avait connu une première saison réussie au plus haut niveau du basket français, goûtant même aux playoffs avec une élimination en barrages contre Saint-Quentin.

Déjà fou de basket, le petit Tony avait donc vécu un an à Gravelines, scolarisé en CP à l'école élémentaire du Bois d'Osiers, à quelques encablures seulement de Sportica. Il était ensuite resté un habitué des stages d'été du BCM ajoute La Voix du Nord.

Revenu à Sportica ensuite, avec le Paris BR ou lors de deux matchs avec l'équipe de France (en 2011 et 2012), Tony Parker n'a pas eu l'occasion de coacher son premier match à l'extérieur en Betclic ÉLITE dans son ancienne ville, la mythique salle gravelinoise étant parti en fumée le jour de Noël 2023.

Un 0-6 dans le money-time

Il a donc découvert la salle dunkerquoise de Dewerdt, habituellement dévolue au handball, où le BCM l'a mis à l'honneur en avant-match, en compagnie de son assistant Old Lo, qui a passé les deux dernières saisons dans le staff de Jean-Christophe Prat. Malheureusement, Gravelines n'a pas eu droit à un traitement de faveur de ses deux anciens.

Comme lors de la première journée, l'équipe nordiste (qui comptait désormais huit pros après l'intégration de R.J. Nembhard) a pu mesurer les détails qui font la différence par rapport au très haut niveau. Après Le Mans (97-103 en prolongation), c'est l'ASVEL qui l'a emporté dans les derniers instants à Dunkerque (65-70).

Un final qui restera sûrement de gros regrets au BCM, repassé en tête à la 36e sur un shoot extérieur de Jaren Lewis (65-64), mais qui a ensuite passé les quatre dernières minutes du match sans marquer, gérant mal son money-time avec notamment trois balles perdues.

L'ASVEL a bien digéré sa première double week d'EuroLeague

Accrochés toute la soirée, même dans les cordes à l'entame (19-8, 9e minute), les Villeurbannais se sont tirés d'affaire grâce à deux shoots lointains successifs, le premier signé Tremont Waters (14 points à 5/8 et 4 passes décisives) sur une initiative individuelle et le second de Nate Sestina (12 points à 5/10) sur une belle action collective.

De quoi récompenser deux des meilleurs Rhodaniens du jour, bien épaulé par Marc-Owen Fodzo Dada, qui a beaucoup tenté, et remis le nez à la fenêtre (12 points à 3/9, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interceptions) après la nécessaire digestion de son entame tonitruante en EuroLeague et des projecteurs soudainement braqués sur lui.

Après une dure semaine en EuroLeague, marquée par deux matchs, l'ASVEL a réussi à assurer l'essentiel en sortant indemne d'un nouveau déplacement piégeux, après son voyage à Cholet en ouverture. Les hommes de Tony Parker, l'ancien élève de CP du Bois d'Osiers, sont donc leaders de Betclic ÉLITE (2v-0d) en compagnie de Dijon, Roanne et du futur vainqueur de Le Mans - Paris.