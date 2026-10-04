Une joueuse suspendue un mois en Boulangère Wonderligue pour une accumulation de fautes techniques !

Dimanche dernier, lorsque nous avions demandé à Julien Pincemin pourquoi Jasmine Bailey n'avait pas participé à la première journée de La Boulangère Wonderligue face à La Tronche-Meylan, l'entraîneur de Chartres était apparu assez gêné.

"Le club devrait communiquer en début de semaine", avant d'expliquer longuement qu'il avait "fallu faire des choix" face aux douleurs à l'épaule de sa leader américaine et que le barrage d'EuroCup avait été privilégié...

Mais pourquoi communiquer, s'il s'agissait juste d'une simple précaution physique ? Parce qu'il y avait un peu plus que cela finalement...

PROFIL JOUEUR Jasmine BAILEY Poste(s): Arrière Taille: 176 cm Âge: 36 ans (14/02/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine PTS 6,5 #48 REB 7 #7 PD 3 #21

Utilisée 32 minutes jeudi en République tchèque, ce qui n'allait pas vraiment dans le sens d'une joueuse à économiser lors d'une victoire de 41 points, Jasmine Bailey n'a pas participé non plus ce dimanche à la deuxième journée du championnat.

Encore trois matchs sans Bailey

Quelques heures avant la réception de Charnay (72-88), le club de Chartres a informé de la suspension de son Américaine, sanctionnée par la FFBB à la suite du cumul de fautes techniques reçues par la joueuse au cours de la saison 2025-2026, sur la base de l'article 1.1.15 du règlement disciplinaire général de la Fédération qui stipule que "peut être sanctionnée toute personne (physique ou morale) qui a cumulé plusieurs fautes techniques du Groupe 1 (comportement incorrect)."

L'ancienne arrière de La Roche Vendée, Saint-Amand, Angers et Lattes-Montpellier est officiellement privée de compétition en Boulangère Wonderligue jusqu'au 22 octobre, ce qui signifie qu'elle ratera cinq matchs au total : les deux premières journées, puis un déplacement à Bourges (7 octobre), la réception d'Angers (10 octobre) et un nouveau voyage à Villeneuve-d'Ascq (18 octobre).

"C'est très compliqué de jouer sans Jasmine"

Un sacré coup dur pour le CCMBF. "On se rend compte que jouer sans Jasmine, c'est compliqué, très compliqué", glissait Julien Pincemin la semaine dernière.

Alors qu'elles ne pourront pas compter sur leur meilleure joueuse (12,9 points à 43%, 7,5 rebonds, 4 passes décisives et 2,8 interceptions de moyenne en 2025/26) avant le 25 octobre en championnat, les BlueLights n'ont pas fait appel et ont indiqué "respecter la décision rendue par l’organe disciplinaire compétent de la FFBB".

Jasmine Bailey pourra toutefois jouer en EuroCup, à commencer par le déplacement à Namur en dix jours.