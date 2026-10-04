Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Une joueuse suspendue un mois en Boulangère Wonderligue pour une accumulation de fautes techniques !

Suite à une accumulation de fautes techniques en 2025/26, Jasmine Bailey a été suspendue pour un mois par la FFBB. La leader de Chartres ne pourra pas démarrer sa saison de La Boulangère Wonderligue avant la 6e journée !
|
Résumé
Écouter
Une joueuse suspendue un mois en Boulangère Wonderligue pour une accumulation de fautes techniques !
Jasmine Bailey, à gauche, ne pourra pas jouer avant la 6e journée de championnat
Crédit photo : FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Dimanche dernier, lorsque nous avions demandé à Julien Pincemin pourquoi Jasmine Bailey n'avait pas participé à la première journée de La Boulangère Wonderligue face à La Tronche-Meylan, l'entraîneur de Chartres était apparu assez gêné.

"Le club devrait communiquer en début de semaine", avant d'expliquer longuement qu'il avait "fallu faire des choix" face aux douleurs à l'épaule de sa leader américaine et que le barrage d'EuroCup avait été privilégié...

Mais pourquoi communiquer, s'il s'agissait juste d'une simple précaution physique ? Parce qu'il y avait un peu plus que cela finalement...

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Jasmine Bailey.jpg
Jasmine BAILEY
Poste(s): Arrière
Taille: 176 cm
Âge: 36 ans (14/02/1990)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine
PTS
6,5
#48
REB
7
#7
PD
3
#21

Utilisée 32 minutes jeudi en République tchèque, ce qui n'allait pas vraiment dans le sens d'une joueuse à économiser lors d'une victoire de 41 points, Jasmine Bailey n'a pas participé non plus ce dimanche à la deuxième journée du championnat.

Encore trois matchs sans Bailey

Quelques heures avant la réception de Charnay (72-88), le club de Chartres a informé de la suspension de son Américaine, sanctionnée par la FFBB à la suite du cumul de fautes techniques reçues par la joueuse au cours de la saison 2025-2026, sur la base de l'article 1.1.15 du règlement disciplinaire général de la Fédération qui stipule que "peut être sanctionnée toute personne (physique ou morale) qui a cumulé plusieurs fautes techniques du Groupe 1 (comportement incorrect)."


L'ancienne arrière de La Roche Vendée, Saint-Amand, Angers et Lattes-Montpellier est officiellement privée de compétition en Boulangère Wonderligue jusqu'au 22 octobre, ce qui signifie qu'elle ratera cinq matchs au total : les deux premières journées, puis un déplacement à Bourges (7 octobre), la réception d'Angers (10 octobre) et un nouveau voyage à Villeneuve-d'Ascq (18 octobre).

"C'est très compliqué de jouer sans Jasmine"

Un sacré coup dur pour le CCMBF. "On se rend compte que jouer sans Jasmine, c'est compliqué, très compliqué", glissait Julien Pincemin la semaine dernière.

Alors qu'elles ne pourront pas compter sur leur meilleure joueuse (12,9 points à 43%, 7,5 rebonds, 4 passes décisives et 2,8 interceptions de moyenne en 2025/26) avant le 25 octobre en championnat, les BlueLights n'ont pas fait appel et ont indiqué "respecter la décision rendue par l’organe disciplinaire compétent de la FFBB".

Jasmine Bailey pourra toutefois jouer en EuroCup, à commencer par le déplacement à Namur en dix jours.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Une joueuse suspendue un mois en Boulangère Wonderligue pour une accumulation de fautes techniques !