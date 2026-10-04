L'histoire du basket tricolore s'enrichit d'un nouveau chapitre prestigieux outre-Atlantique ! L'ailière tricolore Janelle Salaün (1,88 m, 25 ans) devient officiellement la première joueuse française à décrocher un trophée individuel majeur dans l'histoire de la WNBA.

La joueuse des Golden State Valkyries remporte le titre de Sixième Femme de l'année (WNBA Sixth Player of the Year, soit meilleure remplaçante) pour la saison 2026. Avec un détail primordial : le vote s'est fait à l'unanimité, les 74 votants ayant tous choisi son nom ! Cette consécration récompense une régularité impressionnante, et un choix payant du staff des Valkyries de lui confier ce rôle de pétard ambulant en sortie de banc.

A moment worth celebrating 🥹



Janelle Salaün gets the special news that she’s the 2026 WNBA @Kia Sixth Player of the Year!#KiaSixth | #WNBASeason30 pic.twitter.com/d6J8vEweT0 — WNBA (@WNBA) 4 octobre 2026

« Merci à tous ! J'aime vraiment ce groupe, on a un super banc, une super "second unit". Je n'aurais pas pu avoir ce trophée sans vous, donc vraiment merci » a exprimé la Française, un peu timide, devant toutes ses coéquipières qui l'ont célébrée comme il se doit.

Une saison 2026 historique sous les couleurs des Valkyries

Arrivée au sein de la franchise californienne en 2025, la médaillée d'argent olympique de Paris 2024 a passé un cap spectaculaire dans son jeu. Par rapport à sa saison rookie, elle a marqué plus de points cette saison (12,7 points, contre 11,3) en… moins de temps sur le parquet (22 minutes par match, contre 27).

C’est par une adresse à 3-points flamboyante (39% avec six tentatives par match) que Janelle Salaün s'est imposée comme le facteur X incontournable du collectif de San Francisco. Et pas dans le vide : les Valkyries ont terminé deuxièmes de l’Ouest, et sont actuellement engagées en playoffs (déjà en demi-finale).

Salaün s’est offert un véritable record en cours de saison régulière. En août, elle est tout simplement devenue la remplaçante la plus prolifique sur une seule saison dans l'histoire de la ligue américaine avec 458 points inscrits en sortie de banc (509 finalement).

Sa précision à 3-points et son énergie en sortie de banc ont éteint toute concurrence pour cette distinction du 6POY. L’Associated Press l’avait déjà nommée à ce poste la semaine dernière, donnant un bon indice de ce que la WNBA allait décider quelques jours plus tard.

Un cap majeur franchi pour le basket féminin français

Après une sélection dans la WNBA All-Rookie Team en 2025, ce nouveau trophée concrétise l'ascension fulgurante de l'aînée de la fratrie Salaün. À seulement 25 ans, elle trace la voie pour le contingent tricolore aux États-Unis.

Jamais aucun joueur ou joueuse française n'avait jusqu'alors décroché une telle distinction individuelle dans la grande ligue féminine américaine. Celle qui s’en était le plus approchée n’est autre que Gabby Williams, qui a terminé deuxième du trophée de DPOY… il y a trois jours. Carla Leite et Dominique Malonga ont aussi été listées comme finalistes du trophée de MIP.

Cette récompense confirme le changement de dimension du basket tricolore à l'échelle internationale. Championne de France avec Villeneuve-d'Ascq puis d'Italie avec Schio, Salaün prouve qu’il est possible de s’exporter au plus haut sommet mondial.

Sa réussite californienne ouvre la porte à une nouvelle génération ambitieuse sur les parquets américains. Avec 14 tricolores engagées en WNBA cette saison, une nouvelle médaille d’argent mondiale obtenue face à Team USA, et une belle génération de prospects à venir, le basket féminin français vit de très beaux jours.