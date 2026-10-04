Plusieurs anciens Monégasques au chevet de Mike James, opéré du tendon d'Achille

En EuroLeague, ce fut malheureusement l'image de la semaine. Le tendon d'Achille de Mike James qui lâche jeudi soir à Belgrade, le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition qui quitte le parquet en larmes sur une civière et le rideau qui se baisse malheureusement déjà, probablement, sur sa première saison avec l'Anadolu Efes.

De retour à Istanbul, le scoreur américain a immédiatement été opéré, dès le lendemain, dans une clinique privée. Une intervention chirurgicale réussie, qui va le contraindre à de très longs mois de rééducation.

Pour débuter son immobilisation, souvent la phase la plus déprimante, Mike James a toutefois eu le bonheur d'une visite groupée dans la nuit de vendredi à samedi, notamment de plusieurs anciens coéquipiers de l'AS Monaco.

PROFIL JOUEUR Mike JAMES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 36 ans (18/08/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 15 #22 REB 2,3 #122 PD 4 #19

Ainsi, Matthew Strazel (toujours à ses côtés à l'Efes et très touché jeudi par sa blessure), Georgios Papagiannis, Élie Okobo et Jaron Blossomgame se sont rendus à son chevet.

Accompagnés de Zlatan Hadzismajlovic, l'ancien kiné de la Roca Team désormais à Dubaï, les deux derniers venaient de disputer un match à Istanbul avec le club émirati, perdu 76-66 face au Fenerbahçe.

Dans la chambre de Mike James, ils y ont d'ailleurs retrouvé certains de leurs bourreaux du soir, à commencer par Will Clyburn, grand ami de MJ depuis leur époque commune au CSKA Moscou, ou Shane Larkin.

Depuis son lit d'hôpital, le triple champion de France a partagé la photo, vraisemblablement prise par Jaron Blossomgame, avec la légende : "Love yall for real", soit "je vous aime tous, sérieux".

La photo partagée par Mike James

Au cours du week-end, Mike James a également partagé une autre photo sur Instagram : la capture d'écran de sa blessure à Belgrade, avec une phrase qui laisse filtrer son envie de revenir d'ici la fin de saison.

"Bon ben voilà, j'en suis là... On se reparle dans six mois."