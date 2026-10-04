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À Bourg-en-Bresse, Elric Delord et Chalon ont pris « une bonne claque »

En conférence de presse, le coach Elric Delord a estimé qu’il était nécessaire de « prendre une bonne claque de temps en temps » après la première défaite de la saison de l’Elan Chalon sur le parquet de la JL Bourg (90-77).
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Résumé
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À Bourg-en-Bresse, Elric Delord et Chalon ont pris « une bonne claque »
Elric Delord et Chalon ont subi leur première défaite de la saison à Bourg-en-Bresse.
Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon
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Dominante de bout en bout, la JL Bourg a redressé la barre avec la manière dans le derby contre l’Elan Chalon, samedi soir à Ekinox (90-77), après une première semaine sans succès. Une victoire qui n’a souffert d’aucune contestation après un premier quart-temps à sens unique, 30-11.

Entre autres, l’équipe de Frédéric Fauthoux a dominé dans tous les secteurs et a limité son adversaire du soir à un pauvre 1/16 à 3-points, soit 6% de réussite.

Bourg-en-Bresse 90 - 77 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

Bourg-en-BresseChalon
PTSNathan Soliman 15Grant Golden 16
REBLionel Gaudoux 8Mathéo Leray 5
PDAssemian Moularé 3Mathéo Leray 8

Statistiques d'équipe

Bourg-en-BresseChalon
TIRS49,2 %46,9 %
3PTS7/231/16
LF23/3516/23
REB3931
RO1411

Forcément, le coach Elric Delord n’a pu que constater la supériorité des coéquipiers de Nathan Soliman (15 points) après la rencontre.

« On fait la même entame que contre Limoges. Sauf que cette fois, on a moins de marge. Et on est punis. (...) On a mis du temps à s’y mettre. Après, quand on s’y est mis, c’était bien. Mais eux avaient aussi baissé le pied », a constaté le technicien chalonnais en conférence de presse, dans des propos rapportés par le JSL.

Première défaite de Chalon depuis le début de la saison

C’est la première défaite de Chalon-sur-Saône, invaincu en sept matchs de préparation et vainqueur de Limoges en ouverture de la saison de Betclic ELITE (82-74). Et donc le premier rappel à l'ordre.

« De temps en temps, ça fait du bien de prendre une bonne claque, ce qu’on n’a pas eu en présaison. “Ah oui m…, c’est ça ? Eh oui, c’est ça…” Cette fois-ci, tu ne reviens pas. On a montré des limites dans l’engagement de certains. Faut se bouger le c… maintenant. (...) On a pris une claque, mais on apprend. En fait, tu ne peux pas être lent, soft et stupide. Si tu évites les trois, tu es champion de France. Et, pour faire de bons matches, c’est bien d’en oublier un ou deux. »

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Renforcé de Jacob Grandison, l’Elan Chalon aura de nombreuses occasions de démontrer sa capacité à rebondir tout au long du mois d’octobre avec le démarrage de la FIBA Europe Cup, à commencer par la réception de Manchester ce mercredi, et la suite de la Betclic ELITE.

Chalon

Derniers résultats

DateMatch
03/10/2026Bourg-en-Bresse 90 - 77 Chalon

Prochains matchs

DateMatch
07/10/2026Chalon - Manchester Basketball Club
10/10/2026Chalon - Nancy
14/10/2026Körfez Basket - Chalon
17/10/2026Cholet - Chalon
20/10/2026Chalon - Valmiera Glass VIA
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