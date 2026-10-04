Après la chaîne et la ceinture de boxeur, quel est le nouvel objet fétiche des victoires de Cholet Basket ?

Depuis que Fabrice Lefrançois a pris la succession de Laurent Vila sur le banc de Cholet Basket, c'est le petit rituel des soirs de victoire pour CB : la remise d'un objet insolite au meilleur +/- parmi les joueurs des Mauges.

"Quelque chose qui donne de la vie au sein de l'équipe"

« Ma volonté était de trouver quelque chose qui pourrait donner un peu plus de vie au sein de l’équipe, créer du challenge, par la motivation, mais axé sur le collectif et pas sur une perf' individuelle", expliquait le coach en 2024 dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. D'où l'idée du +/-, une statistique mesurant l’impact d’un joueur sur le jeu en calculant la variation du score lorsqu'il est sur le terrain.

En 2024/25, ce fut une chaîne avec un cadenas, acheté pour quelques euros dans un magasin de bricolage. Le procédé avait tellement marché que les joueurs attendaient avec impatience la nouvelle version l'an dernier.

Et l'ancien entraîneur d'Évreux avait cette fois opté pour une ceinture de boxeur, customisée aux couleurs de CB, un symbole de combat, d'engagement... et de victoire !

Le masque d'Hannibal Lecter,

pour des morts de faim

Et pour cette saison ? Comme en 2025, Fabrice Lefrançois n'a pas fait du shopping à la hâte, mais réfléchi à un symbole et mobilisé quelques proches pour la confection du "trophée", à savoir la femme de son assistant, Gaëtan Cherbonnier.

Avec quatre défaites d'affilée pour conclure la préparation, puis un revers en ouverture de Betclic ÉLITE contre l'ASVEL, les supporters et les joueurs de Cholet ont même dû attendre un certain moment pour découvrir le nouvel objet : un masque inspiré de celui du tueur en série, Hannibal Lecter.

Si vous avez déjà vu le film Le silence des agneaux, alors vous en comprendrez sûrement la portée. Hannibal Lecter est un cannibale et ce match est destiné à l'empêcher de mordre. "C’est la notion d’être affamé sur le terrain, on veut des morts de faim au final », a expliqué Fabrice Lefrançois au micro d'Ouest France, après avoir remis le masque à son premier propriétaire de la saison, Tony Snell.

Snell, premier propriétaire du masque

Diffusée sur les réseaux sociaux de CB, une vidéo captée dans les vestiaires de Nancy, à l'issue du beau succès choletais (76-85), montre le moment où le coach de l'année 2025 a dévoilé le masque auprès de ses joueurs.

On vous laisse découvrir le nouvel objet qui récompensera le meilleur +/- après chaque victoire cette saison ! 😍#CBFAMILY pic.twitter.com/apPXjLGO71 — Cholet Basket (@CB_officiel) 3 octobre 2026

"Pour cette première victoire de la saison, le joueur qui avait le plus faim, qui a donné son corps, est Tony Snell !"

Sous les vivats de ses coéquipiers, le vétéran NBA (648 matchs) a enfilé le masque, récompense de son sacrifice sur seulement 10 minutes de jeu.

Malgré des statistiques assez neutres (3 points à 1/2, 3 rebonds et 3 passes décisives), l'ancien boulazacois a eu un vrai impact, né notamment de son investissement défensif, et s'en est tiré avec le meilleur +/- de Cholet, +12, et donc un joli masque à conserver jusqu'à la prochaine victoire choletaise.