Charnay ouvre son compteur, il ne reste déjà plus que trois équipes invaincues en Boulangère Wonderligue

Après une entame de saison où son barrage d'EuroCup a phagocyté une grande partie de son énergie et de son investissement mental, le C'Chartres Métropole Basket Féminin est retombé sur Terre, moins de trois jours après sa qualification brillamment décrochée en République tchèque (+55 sur la série).

Après trois matchs officiels, dont une victoire en ouverture face à La Tronche-Meylan, les Bluelights ont concédé leur premier revers de la saison, largement battues par Charnay à domicile (72-88).

Un résultat qui ne souffre d'aucune contestation, tant les Pinkies ont dominé leur sujet. Après une entame canon (2-11, 5e minute), le CBBS comptait déjà vingt points d'avance à la mi-temps et a pu tranquillement gérer après la pause.

L'ASVEL est leader !

Une belle façon pour les coéquipières de Laura Ziegler, l'ancienne joueuse WNBA des Los Angeles impériale au Colisée (24 d'évaluation), d'évacuer la frustration née de leur défaite initiale face à Lattes-Montpellier (77-83).

L'impair de Chartres fait qu'il ne reste déjà plus que trois équipes invaincues après deux journées de La Boulangère Wonderligue : l'ASVEL, leader au panier-average (+25), le champion Basket Landes et le BLMA.