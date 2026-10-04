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Charnay ouvre son compteur, il ne reste déjà plus que trois équipes invaincues en Boulangère Wonderligue

En conclusion de la deuxième journée de La Boulangère Wonderligue, Charnay s'est baladé à Chartres (72-88). Ce qui signifie qu'il ne reste déjà plus que trois équipes avec un bilan immaculé : l'ASVEL, Basket Landes et Lattes-Montpellier.
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Résumé
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Charnay ouvre son compteur, il ne reste déjà plus que trois équipes invaincues en Boulangère Wonderligue
Charnay l'a emporté à Chartres
Crédit photo : CBBS Charnay
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Après une entame de saison où son barrage d'EuroCup a phagocyté une grande partie de son énergie et de son investissement mental, le C'Chartres Métropole Basket Féminin est retombé sur Terre, moins de trois jours après sa qualification brillamment décrochée en République tchèque (+55 sur la série).

Après trois matchs officiels, dont une victoire en ouverture face à La Tronche-Meylan, les Bluelights ont concédé leur premier revers de la saison, largement battues par Charnay à domicile (72-88).

Chartres Féminin 72 - 88 Charnay · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 04/10/2026

Leaders

Chartres FémininCharnay
PTSAssitan Kone 21Mayé Touré 19
REBJavyn Nicholson 6Mayé Touré 10
PDYvanna Enjolvy 9Binta Drame 6

Statistiques d'équipe

Chartres FémininCharnay
TIRS43,3 %47 %
3PTS7/2212/25
LF13/1414/17
REB3832
RO97

Un résultat qui ne souffre d'aucune contestation, tant les Pinkies ont dominé leur sujet. Après une entame canon (2-11, 5e minute), le CBBS comptait déjà vingt points d'avance à la mi-temps et a pu tranquillement gérer après la pause.

L'ASVEL est leader !

Une belle façon pour les coéquipières de Laura Ziegler, l'ancienne joueuse WNBA des Los Angeles impériale au Colisée (24 d'évaluation), d'évacuer la frustration née de leur défaite initiale face à Lattes-Montpellier (77-83).

Laura ZIEGLER
Laura ZIEGLER
19
PTS
7
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
72 88
CHA

L'impair de Chartres fait qu'il ne reste déjà plus que trois équipes invaincues après deux journées de La Boulangère Wonderligue : l'ASVEL, leader au panier-average (+25), le champion Basket Landes et le BLMA.

La Boulangère Wonderligue - Journée 2
03/10/2026
LAN Landerneau
57 66
ANG Angers Féminin
MON Lattes Montpellier
90 83
BOU Bourges
LYO Lyon Asvel Féminin
73 56
MEY La Tronche Meylan
TOU Toulouse M.B.
54 75
FCB Flammes Carolo
LAN Basket Landes
57 44
VIL Villeneuve d'Ascq
04/10/2026
CHA Chartres Féminin
72 88
CHA Charnay

Charnay
Charnay
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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