"J'étais assis sur le trottoir, fatigué" : d'un tir au buzzer sensationnel, Nadir Hifi offre le premier sommet de la saison au Paris Basketball

Et Nadir Hifi a envoyé un bisou au premier rang d'Antarès, avant de sprinter vers la sortie. "On est allé jusque dehors", s'est marré le climatiseur du soir au micro de La Chaîne L'Équipe. "J'étais assis sur le trottoir, j'étais fatigué. Mais on m'a dit de revenir sur le terrain."

Le premier buzzer beater de la carrière d'Hifi

Pour cause, les trois arbitres n'avaient pas encore déterminé s'il restait un peu de temps après son tir assassin. Certains Manceaux réclamaient un marcher, les officiels ne pouvaient vérifier que le chronomètre à la vidéo. Il n'en restait finalement pas. Et la star du Paris Basketball, victorieux 101-103, a pu célébrer ce qui n'est que son premier buzzer beater en carrière !

INCROYABLE BUZZER BEATER DE NADIR HIFI ! Il offre la victoire au Paris Basketball sur le parquet du Mans #lequipeFOOT pic.twitter.com/iAPoei2SGc — L'Équipe (@lequipe) 4 octobre 2026

Une véritable anomalie tant l'international français avait déjà planté des gros shoots, parfois pour des trophées. On se souvient ainsi de ses flèches longue distances à Ékinox en 2024, pour offrir l'EuroCup à Paris, ou à l'Adidas Arena en 2025, dans le money-time Match 5 de la finale contre Monaco. Mais au buzzer, jamais : le Strasbourgeois les avait tous ratés jusque-là, que ce soit par exemple contre l'Hapoël Tel-Aviv ou Gravelines-Dunkerque la saison dernière.

"Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui auraient pu mettre ce tir"

Celui-là, acculé dans un corner avec deux adversaires sur le râble, était pourtant loin d'être le plus simple. "Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui auraient pu mettre ce tir à ce moment-là", a ainsi exprimé Frank Ntilikina, dans des propos relayés par le journaliste Benoit Pelloquin.

À six secondes de la fin, Lucas Dufeal avait pourtant fait exploser l'enceinte sarthoise d'une claquette qui remettait le MSB en tête (101-100). La suite, c'est Nadir Hifi qui la raconte.

"Il restait six secondes et je savais que Le Mans était dans le bonus. Je voulais provoquer une faute. Je suis allé dans le côté (droit) que j'aime bien. J'ai vu que Melvin (Ajinça) a sauté comme un ouf. J'ai dit : "Bon ben, il faut que je tire". Et la balle est rentrée (101-103, score final)... Parfait."

Un match dantesque,

encore avec un énorme Stewart

La conclusion parfaite, en effet, sauf si l'on est Sarthois, d'un match dantesque, le premier vrai moment fort de la saison de Betclic ÉLITE, dès la 2e journée. Un sommet de basket en termes de scénario et de niveau de jeu.

Match de dingue.Bravo à cette équipe du Mans pour leur match et @GuillaumeVIZADE https://t.co/zLhkdrbha3 — Nadir Hifi (@thenadirhifi) 4 octobre 2026

Où l'on a eu la confirmation de plusieurs choses. Déjà que Le Mans serait encore particulièrement difficile à manœuvrer. "Ils ont fait un très bon match, avec l'un des meilleurs plans de jeu que j'ai vu sur notre défense", applaudit Nadir Hifi. Et que le MSB a bel et bien trouvé un talent supérieur en la personne de Carlos Stewart : après ses 29 points à Dunkerque en ouverture, le nouveau meneur a récidivé avec le même total !

Malheureusement pour lui, l'ancien joueur de Varese est tombé sur plus fort avec Nadir Hifi. "C'est une défaite difficile à digérer. À la fin, un grand joueur rentre un grand tir mais on ne perd pas sur cette seule action", évacue-t-il.

33 points, 9 passe et 0 balle perdue !

Le MSB perd notamment parce qu'il a été incapable de concrétiser sa grosse série du troisième quart-temps, un 27-8 qui lui avait conféré 14 points d'avance (68-54, 26e minute). Mais difficile de tenir un écart face à un joueur de l'envergure de Nadir Hifi, auteur de son deuxième meilleur match en carrière à l'évaluation (38, avec 33 points à 11/19, 4 rebonds, 9 passes décisives et 0 balle perdue !).

Parmi les autres confirmations de la soirée : que le Paris Basketball sera l'un des gros bras de Betclic ÉLITE, que Tyson Etienne ressemble à une très bonne pioche, que Terry Tarpey (9 points et 10 rebonds) adore jouer à Antarès, que Frank Ntilikina est toujours (très) à court de rythme (0 point à 0/4 et -19 pour Paris lors de ses 17 minutes de jeu). Mais aussi que la Betclic ÉLITE peut être une formidable source de beau basket.