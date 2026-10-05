Les Françaises étaient nombreuses sur les parquets pour l'ouverture des demi-finales des playoffs WNBA. À San Francisco, Gabby Williams a signé une performance majeure pour permettre aux Golden State Valkyries de prendre les devants face aux Las Vegas Aces (71-60). Aminata Gueye a également apporté 9 points en 13 minutes, tandis que Janelle Salaün a disputé 6 minutes.

Dans l'autre demi-finale, le New York Liberty de Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux a cédé sur le parquet de l'Atlanta Dream (92-82). Les trois Françaises ont toutes participé à la rencontre, avec notamment 9 points et 6 rebonds pour Astier.

Gabby Williams porte Golden State face aux championnes

Pour leur première à ce stade de la compétition, les Valkyries ont pu compter sur Gabby Williams pour mettre immédiatement Las Vegas sous pression. L'internationale française a inscrit 8 points dans les premières minutes, dont deux paniers à 3-points, pour répondre à l'entame d'A'ja Wilson.

Golden State a ensuite progressivement imposé sa défense et sa présence physique. Aminata Gueye a marqué son entrée par un contre sur Jackie Young, tandis que Williams a poursuivi son travail offensif avec un 2+1 puis deux lancers francs.

Les Valkyries ont porté leur avance à 11 points dans le deuxième quart-temps (34-23), avant de voir les Aces revenir à trois longueurs à la pause (34-31).

Golden State a repris le contrôle au retour des vestiaires. Cecilia Zandalasini, Kaitlyn Chen puis les Françaises Williams et Gueye ont contribué à redonner dix points d'avance aux Valkyries après trois quarts-temps (56-46).

Las Vegas est encore revenu à cinq longueurs dans le dernier acte (58-53). Williams a alors répondu avec un step-back à 3-points face à A'ja Wilson, avant que la défense de Golden State ne finisse le travail.

Avec 25 points à 9/18 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 11 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes, Gabby Williams termine meilleure marqueuse des Valkyries. Elle avait déjà inscrit 18 points à la mi-temps.

Aminata Gueye efficace, Janelle Salaün plus discrète

Recrutée peu avant les playoffs, Aminata Gueye a pleinement profité de ses 13 minutes sur le parquet. La Française a compilé 9 points à 4/5 aux tirs, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive.

Janelle Salaün a connu une rencontre plus discrète quelques heures après avoir reçu son trophée de Sixth Player of the Year. Elle a terminé avec 2 points, inscrits sur la ligne des lancers francs, en 6 minutes.

Golden State a surtout dominé Las Vegas au rebond : 52 prises à 25, avec 17 rebonds offensifs contre seulement 2 pour les Aces. Kiah Stokes en a capté 14, dont 7 offensifs, et Kayla Thornton 11.

Cette domination a compensé l'adresse limitée des Valkyries, qui ont terminé à 38% aux tirs et 29% à 3-points. Leur banc a également largement pris le dessus sur celui de Las Vegas, 27 points à 7.

A'ja Wilson a inscrit 24 points mais à 8/21 aux tirs, auxquels s'ajoutent 4 rebonds. Chelsea Gray a marqué 16 points et Jackie Young 11, à 4/15 aux tirs. Jewell Loyd a quitté la rencontre au début du troisième quart-temps en raison d'une blessure à la jambe gauche.

Golden State s'impose 71-60 et mène désormais 1-0 dans la série avant le Game 2, mercredi, toujours sur son parquet.

Atlanta renverse le Liberty

Dans l'autre demi-finale, New York avait pourtant pris les commandes à la pause à Atlanta (37-40). Le Dream a complètement inversé le rapport de force dans le troisième quart-temps, remporté 32-15.

La défense d'Atlanta a provoqué 21 pertes de balle du Liberty et inscrit 32 points après ces ballons perdus. New York a notamment perdu neuf ballons dans le seul troisième quart-temps.

Jordin Canada a été décisive avec 25 points, dont 20 après la pause, 5 interceptions et 4 passes décisives. DeWanna Bonner a ajouté 23 points et 9 rebonds, tandis qu'Angel Reese a compilé 17 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 contres.

New York est revenu à cinq points après avoir compté jusqu'à 16 longueurs de retard. Canada a cependant inscrit un panier à 3-points en fin de possession pour redonner de l'air au Dream, finalement vainqueur 92-82.

Pauline Astier à 9 points, Marine Fauthoux et Marine Johannès en sortie de banc

Pauline Astier était titulaire pour le Liberty et a joué 21 minutes. La Tarbaise a terminé avec 9 points à 4/7 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Marine Johannès a disputé 9 minutes. Sans réussite dans le jeu (0/2 aux tirs, dont 0/1 à 3-points), elle a inscrit ses trois lancers francs pour terminer avec 3 points et 1 passe décisive.

Marine Fauthoux a bénéficié de 12 minutes. Elle n'a pas marqué (0/4 aux tirs, dont 0/3 à 3-points), mais a distribué 3 passes décisives et pris 2 rebonds. New York a présenté un différentiel de +3 durant son passage sur le parquet.

Sabrina Ionescu a été la meilleure marqueuse du Liberty avec 27 points, devant Breanna Stewart et ses 19 unités. Jonquel Jones a ajouté 12 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 5 contres.

Atlanta mène 1-0 dans cette demi-finale et recevra également le Game 2 mercredi.