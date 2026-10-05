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Gabby Williams terrasse Las Vegas pour lancer les demi-finales de playoffs, les trois Françaises de New York battues

Gabby Williams a porté les Golden State Valkyries vers la victoire contre Las Vegas (71-60) lors du Game 1 des demi-finales WNBA, avec 25 points, 11 rebonds et 5 passes. Dans l'autre série, Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux se sont inclinées avec New York à Atlanta (92-82).
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Résumé
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Gabby Williams terrasse Las Vegas pour lancer les demi-finales de playoffs, les trois Françaises de New York battues
Gabby Williams a régné sur le match 1 des demi-finales de playoffs WNBA contre Las Vegas
Crédit photo : D. Ross Cameron-Imagn Images
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Les Françaises étaient nombreuses sur les parquets pour l'ouverture des demi-finales des playoffs WNBA. À San Francisco, Gabby Williams a signé une performance majeure pour permettre aux Golden State Valkyries de prendre les devants face aux Las Vegas Aces (71-60). Aminata Gueye a également apporté 9 points en 13 minutes, tandis que Janelle Salaün a disputé 6 minutes.

Dans l'autre demi-finale, le New York Liberty de Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux a cédé sur le parquet de l'Atlanta Dream (92-82). Les trois Françaises ont toutes participé à la rencontre, avec notamment 9 points et 6 rebonds pour Astier.

Gabby Williams porte Golden State face aux championnes

Pour leur première à ce stade de la compétition, les Valkyries ont pu compter sur Gabby Williams pour mettre immédiatement Las Vegas sous pression. L'internationale française a inscrit 8 points dans les premières minutes, dont deux paniers à 3-points, pour répondre à l'entame d'A'ja Wilson.

Golden State a ensuite progressivement imposé sa défense et sa présence physique. Aminata Gueye a marqué son entrée par un contre sur Jackie Young, tandis que Williams a poursuivi son travail offensif avec un 2+1 puis deux lancers francs.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
25
PTS
11
REB
5
PDE
Logo WNBA
GOL
71 60
VEG

Les Valkyries ont porté leur avance à 11 points dans le deuxième quart-temps (34-23), avant de voir les Aces revenir à trois longueurs à la pause (34-31).

Golden State a repris le contrôle au retour des vestiaires. Cecilia Zandalasini, Kaitlyn Chen puis les Françaises Williams et Gueye ont contribué à redonner dix points d'avance aux Valkyries après trois quarts-temps (56-46).

Las Vegas est encore revenu à cinq longueurs dans le dernier acte (58-53). Williams a alors répondu avec un step-back à 3-points face à A'ja Wilson, avant que la défense de Golden State ne finisse le travail.

Avec 25 points à 9/18 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 11 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes, Gabby Williams termine meilleure marqueuse des Valkyries. Elle avait déjà inscrit 18 points à la mi-temps.

Aminata Gueye efficace, Janelle Salaün plus discrète

Recrutée peu avant les playoffs, Aminata Gueye a pleinement profité de ses 13 minutes sur le parquet. La Française a compilé 9 points à 4/5 aux tirs, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive.

Aminata GUEYE
Aminata GUEYE
9
PTS
2
REB
1
PDE
Logo WNBA
GOL
71 60
VEG

Janelle Salaün a connu une rencontre plus discrète quelques heures après avoir reçu son trophée de Sixth Player of the Year. Elle a terminé avec 2 points, inscrits sur la ligne des lancers francs, en 6 minutes.

Golden State Valkyries 71 - 60 Las Vegas Aces · WNBA 2026-2027 · 04/10/2026

Leaders

Golden State ValkyriesLas Vegas Aces
PTSGabby Williams 25A’ja Wilson 24
REBKiah Stokes 14Brianna Turner 7
PDGabby Williams 5Jackie Young 5

Statistiques d'équipe

Golden State ValkyriesLas Vegas Aces
TIRS37,7 %33,9 %
3PTS7/247/21
LF12/1611/15
REB5225
RO172

Golden State a surtout dominé Las Vegas au rebond : 52 prises à 25, avec 17 rebonds offensifs contre seulement 2 pour les Aces. Kiah Stokes en a capté 14, dont 7 offensifs, et Kayla Thornton 11.

Cette domination a compensé l'adresse limitée des Valkyries, qui ont terminé à 38% aux tirs et 29% à 3-points. Leur banc a également largement pris le dessus sur celui de Las Vegas, 27 points à 7.

A'ja Wilson a inscrit 24 points mais à 8/21 aux tirs, auxquels s'ajoutent 4 rebonds. Chelsea Gray a marqué 16 points et Jackie Young 11, à 4/15 aux tirs. Jewell Loyd a quitté la rencontre au début du troisième quart-temps en raison d'une blessure à la jambe gauche.

Golden State s'impose 71-60 et mène désormais 1-0 dans la série avant le Game 2, mercredi, toujours sur son parquet.

Atlanta renverse le Liberty

Dans l'autre demi-finale, New York avait pourtant pris les commandes à la pause à Atlanta (37-40). Le Dream a complètement inversé le rapport de force dans le troisième quart-temps, remporté 32-15.

La défense d'Atlanta a provoqué 21 pertes de balle du Liberty et inscrit 32 points après ces ballons perdus. New York a notamment perdu neuf ballons dans le seul troisième quart-temps.

Jordin Canada a été décisive avec 25 points, dont 20 après la pause, 5 interceptions et 4 passes décisives. DeWanna Bonner a ajouté 23 points et 9 rebonds, tandis qu'Angel Reese a compilé 17 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 contres.

New York est revenu à cinq points après avoir compté jusqu'à 16 longueurs de retard. Canada a cependant inscrit un panier à 3-points en fin de possession pour redonner de l'air au Dream, finalement vainqueur 92-82.

Atlanta Dream 92 - 82 New York Liberty · WNBA 2026-2027 · 04/10/2026

Leaders

Atlanta DreamNew York Liberty
PTSJordin Canada 25Sabrina Ionescu 27
REBDewanna Bonner 9Jonquel Jones 11
PDRhyne Howard 8Jonquel Jones 4

Statistiques d'équipe

Atlanta DreamNew York Liberty
TIRS45,1 %43,1 %
3PTS10/2611/28
LF18/2315/15
REB3434
RO97

Pauline Astier à 9 points, Marine Fauthoux et Marine Johannès en sortie de banc

Pauline Astier était titulaire pour le Liberty et a joué 21 minutes. La Tarbaise a terminé avec 9 points à 4/7 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception.

Pauline ASTIER
Pauline ASTIER
9
PTS
6
REB
1
PDE
Logo WNBA
ATL
92 82
NYL

Marine Johannès a disputé 9 minutes. Sans réussite dans le jeu (0/2 aux tirs, dont 0/1 à 3-points), elle a inscrit ses trois lancers francs pour terminer avec 3 points et 1 passe décisive.

Marine Fauthoux a bénéficié de 12 minutes. Elle n'a pas marqué (0/4 aux tirs, dont 0/3 à 3-points), mais a distribué 3 passes décisives et pris 2 rebonds. New York a présenté un différentiel de +3 durant son passage sur le parquet.

Marine FAUTHOUX
Marine FAUTHOUX
0
PTS
2
REB
3
PDE
Logo WNBA
ATL
92 82
NYL

Sabrina Ionescu a été la meilleure marqueuse du Liberty avec 27 points, devant Breanna Stewart et ses 19 unités. Jonquel Jones a ajouté 12 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 5 contres.

Atlanta mène 1-0 dans cette demi-finale et recevra également le Game 2 mercredi.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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