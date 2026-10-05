Yaxel Lendeborg a connu des débuts contrastés avec les Warriors. Pour son premier match de pré-saison, dimanche face aux Clippers, le jeune ailier a montré plusieurs qualités, mais aussi une certaine hésitation dans des situations offensives. Une attitude que Steve Kerr souhaite rapidement corriger.

Steve Kerr assess Yaxel Lendeborg’s preseason debut: “We need him to be more aggressive.” pic.twitter.com/ojmJVOkB0a — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) 5 octobre 2026

« Yaxel est bon, mais nous avons besoin qu’il soit plus agressif », a expliqué l'entraîneur de Golden State après la rencontre. Le technicien regrette notamment une action dans le troisième quart-temps, où le Portoricain semblait en bonne position pour finir une contre-attaque mais le rookie a préféré faire une passe à son coéquipier. Cette transmission s'est terminée en balle perdue et un trois points pour L.A.

« Il a le ballon juste sous le panier et il le perd en essayant de le passer à Charles. Ils marquent un trois points de l’autre côté, alors que ça aurait dû être un panier facile », a déploré Steve Kerr.

The rookie Keaton Wagler hits the 3-pointer for his first field goal of the preseason.



Yuki Kawamura is happy to see that.



He isn't shooting well tonight. 2/11 from the field and 1/9 from 3, so far. pic.twitter.com/kKzZOQ6yZD — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 5 octobre 2026

Des débuts encourageants malgré son manque d’adresse

Toutefois, Yaxel Lendeborg n’a pas tout raté pour sa première apparition sous le maillot des Dubs. En 19 minutes, l'ancien de Michigan a terminé avec seulement quatre points à 1 sur 6 au tir, mais surtout neuf rebonds captés, meilleur total de son équipe, trois passes décisives et une interception.

Son entraîneur s'est déjà satisfait de cette production globale mais souhaite le voir évoluer balle en main. « Nous avons besoin que Yaxel adopte une mentalité offensive agressive. C’est un aspect que nous allons examiner, car il est capable de créer des occasions et de marquer », a-t-il ajouté.

Un message également partagé par le franchise player californien, Stephen Curry. Le meneur - auteur de 10 points face aux Angelinos - estime que son jeune coéquipier doit encore trouver son rythme de croisière en NBA.

« On ne veut surtout pas de passivité », Stephen Curry

« Pour un jeune joueur qui doit avoir un impact, il faut trouver le juste équilibre entre agressivité et capacité à accepter de faire des erreurs », a expliqué le double MVP. Selon lui, le rookie avait d’ailleurs montré cette volonté dès les premières possessions, avec des tirs ouverts, des rebonds offensifs et des pénétrations.

« On ne veut surtout pas de passivité », a insisté le Chef. Le champion olympique 2024 attend désormais de Yaxel Lendeborg que celui-ci continue à mettre la pression sur la défense adverse tout en progressant dans la gestion du ballon.

Le Portoricain aura rapidement l’occasion de répondre à son entraîneur et à son leader puisque les Warriors affronteront les Lakers dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin heure française, pour leur deuxième match de pré-saison.