Après l'expérience "bénie" de l'EuroLeague avec Monaco, Alpha Diallo prêt à jouer le "couteau-suisse" des Denver Nuggets en NBA !

Champion de France et meilleur défenseur d'EuroLeague comme de Betclic ELITE en titre avec Monaco, Alpha Diallo se prépare à sa septième saison professionnelle depuis sa sortie de l'Université de Providence. Ou plutôt à « l'an 1 » de sa nouvelle carrière, comme il le corrige lui-même avec ironie sur Instagram.

Car en ce mois d'octobre, l'arrière/ailier américano-guinéen réalise, à 29 ans, le grand saut. Il s'apprête en effet à découvrir les parquets de NBA sous le maillot des Denver Nuggets, qui ont flairé le bon coup en s'attachant les services de l'ex-capitaine de la Roca Team sur les bases d'un contrat d'un an au tarif minimum.

« Une opportunité impossible à laisser passer » pour cette figure de l'EuroLeague, qui plaisante d'ailleurs sur ses origines — né à New York mais ayant étudié à Denver au lycée — lors de sa première prise de parole sous les projecteurs de la franchise du Colorado.

L'Europe, "une bénédiction" pour la carrière d'Alpha Diallo

Tardif (à 29 ans), son départ vers la Grande Ligue n'est finalement que l'aboutissement logique d'un parcours exceptionnel sur le sol européen. Car avec l'ASM, au niveau national, Alpha Diallo aura tout gagné la saison dernière. Grand architecte d'un quadruplé national historique monégasque — SuperCoupe, Leaders Cup, Coupe de France et Betclic ELITE —, l'Américano-Guinéen a empilé les trophées collectifs tout en marquant les esprits individuellement. Sacré meilleur défenseur de Betclic ELITE ainsi que meilleur défenseur de l'EuroLeague, il s'est affirmé comme un verrou infranchissable sur le Vieux Continent, un an après avoir goûté au Final Four de la prestigieuse Coupe d'Europe.

Au-delà des distinctions, c'est toute une culture de ferveur et d'exigence européenne qu'il emporte désormais dans ses bagages, comme il l'a raconté au média day NBA : « Pour moi, c'était une bénédiction d'aller là-bas et de vivre l'expérience de ce basket, avec des supporters inconditionnels. Beaucoup des pays européens sont de vrais pays de basket. Les salles de 30 000 places sont pleines, sont debout pendant tout le match. C'est une expérience qui m'a aidé et me donne de la confiance pour arriver et m'intégrer en NBA. »

Un "couteau suisse" au service de Nikola Jokić et des Nuggets

Cette culture du labeur, de la passion, et ce sens du sacrifice tombent à point nommé dans le Colorado. Il y a peu, la superstar des Nuggets et ancien MVP, Nikola Jokić, émettait justement le souhait de voir davantage de coéquipiers au vécu européen, avec la mentalité de combat qui l'accompagne.

Si la transition vers le style NBA nécessite des ajustements, l'ancien Monégasque pourrait bien répondre à ce besoin, coaché par David Adelman : « Arriver et être un gars capable de s'insérer à différents postes et rôles en attaque a toujours été une force pour moi, ce qu'on appelle un couteau suisse. Je veux simplement venir et faire un peu de tout ce qui est nécessaire pour décrocher la victoire. » Travail, et sens du sacrifice donc.

Quitte à se sacrifier, Diallo le fera dans un coin du globe particulier. Car Denver n'est pas une terre inconnue pour lui : il y a effectué une partie de ses années de lycée et y revenait régulièrement chaque été. « C'est comme un deuxième chez-moi », va-t-il plus loin encore. De bon augure avant d'endosser le rôle de soldat qui manquait aux Nuggets ?