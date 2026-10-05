Encore poussif, le Real Madrid version Pedro Martinez peut tout de même remercier ses Français, en ce début de saison 2026-2027. Vainqueurs d'un rien de Malaga la semaine passée, les Merengues ont encore dû s'employer pour venir à bout d'Obradoiro cette fois, en Liga.

Une rencontre pendant laquelle Timothé Luwawu-Cabarrot, et un Théo Maledon sur une folle dynamique, ont inscrit près de la moitié des points madrilènes. Et stoppé l'hémorragie de la semaine d'EuroLeague.

Le Real Madrid souffre encore

Il aura fallu cinq minutes de temps additionnel pour que le Real Madrid sorte indemne du piège d'Obradoiro, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une semaine après avoir renversé Malaga au terme d'un scénario tout aussi étouffant (89-87), la Maison Blanche s'en sort une fois de plus petitement, par un trou de souris.

D'abord mené, le Real Madrid peut remercier la qualité de sa profondeur d'effectif. Gabriele Procida et Andres Feliz notamment sont sortis du banc pour revenir à niveau. Avant que les cadors ne prennent le match en main.

Dans le sillage de Théo Maledon et de l'adresse extérieure de Timothé Luwawu-Cabarrot et Elias Jantunen, Madrid a progressivement pris les devants pour virer en tête à la pause. Mais la défense madrilène s'est de nouveau effritée. "Si nous avions été un peu plus constants, les séries qu'ils ont réalisées n'auraient pas été aussi importantes", déplorait Pedro Martinez après la rencontre. Des séries si importantes, qu'elles ont permis à Obradoiro d'égaliser 99-99 à quelques secondes du terme.

Manquant le tir de la gagne au buzzer, Théo Maledon a de nouveau joué de son sang-froid en prolongation. Il est l'un des hommes forts de la capitale en overtime, aux côtés d'un Jaime Pradilla et Timothé Luwawu-Cabarrot toujours inspirés.

Maledon - Luwawu-Cabarrot : 50 points et les clés de la Maison Blanche

Auteur de 25 points et 7 passes décisives pour un immense 38 d'évaluation, Théo Maledon confirme son statut d'homme fort du début de campagne. Incisif, le meneur normand a débordé la défense compostellane, assumant de grosses responsabilités jusqu'au bout du temps additionnel. L'ancien joueur de l'ASVEL enchaîne une nouvelle sortie XXL : il avait déjà signé 26 points en milieu de semaine en EuroLeague, sans empêcher la défaite des siens.

Timothé Luwawu-Cabarrot (Real Madrid) - Théo Maledon (Real Madrid) Comparaison statistique entre deux joueurs Timothé Luwawu-Cabarrot Théo Maledon PTS 25 25 REB 4 3 PD 1 7 IN 2 1 CO 0 0

À ses côtés, Timothé Luwawu-Cabarrot s'est montré tout aussi précieux. "TLC" inscrit 25 points également, en débloquant la situation à 3-points avant la mi-temps. Ses paniers précieux en fin de match ont permis d'éviter la catastrophe madrilène.

Avec cette victoire en 45 minutes, le Real Madrid stoppe l'hémorragie constatée sur la scène européenne. Sur courant alternatif, la Maison Blanche reste invaincue sur la scène nationale mais au bord de la crise en EuroLeague. La semaine passée reste marquée par deux revers consécutifs sur les parquets de l'Anadolu Efes (94-84) et de l'Hapoël Tel-Aviv (102-98). De quoi redonner un peu d'air au Real Madrid, avant d'aborder la suite d'un marathon déjà éprouvant.