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Nikola Jokic en mode magicien, Rui Hachimura en feu : la pré-saison NBA est lancée

La pré-saison NBA démarre et avec elle quelques actions d'éclat. Dans la nuit, les Nuggets de Nikola Jokic se sont inclinés (109-97) mais le Joker a réalisé une action magistrale. Dans le même temps, les Clippers de Rui Hachimura ont pris le dessus sur les Warriors (104-101).
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Résumé
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Nikola Jokic en mode magicien, Rui Hachimura en feu : la pré-saison NBA est lancée
Nikola Jokic a déjà offert un premier chef-d'oeuvre lors de son premier match de pré-saison face au Jazz
Crédit photo : Ron Chenoy-Imagn Images
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Plus de doute, la pré-saison NBA a bien démarré. Cette nuit, les Nuggets du triple MVP, Nikola Jokic étaient sur le pont. Et même si le Joker n'a disputé que 15 minutes face au Jazz, le Serbe a régalé avec une passe hors du commun.

Sur cette rencontre perdue par son équipe (109-97) face à Utah, le pivot s'est surtout assuré de distribuer efficacement les ballons et de servir ses coéquipiers en bonnes positions (7 passes décisives). Ainsi, le Serbe n'a inscrit que 3 points et n'a tenté qu'un seul shoot sur la rencontre. Un temps suffisant pour adresser déjà l'une des plus belles passes décisives de la saison. Comme à son habitude, l'intérieur a contrôlé le rythme du match sans forcer et a laissé sa place définitivement à la mi-temps.

De son côté, Aaron Gordon a assumé plus de responsabilités à la conclusion des actions avec 12 unités notamment en raison de l'absence de Jamal Murray qui n'a pas joué la moindre seconde de cette partie.

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Darryn Peterson pas en réussite

D'ailleurs côté Jazz, plusieurs joueurs se sont mis en évidence à l'image de Lauri Markkanen et Keyonte George auteurs de 17 et 15 points. Cependant, la grande attraction de ce début de pré-saison côté Jazz se nomme Darryn Peterson.

Mais le second choix de la dernière draft a vécu une soirée compliquée au scoring avec seulement 3 unités à 20% au tir. Le rookie a compensé cette panne d'adresse par des efforts et capté 6 rebonds sur un total de 19 minutes jouées.

Rui Hachimura réussit ses débuts aux Clippers

Dans le même temps, les Clippers, désormais sans Kawhi Leonard abordait leur nouvelle ère face aux Warriors. Et les débuts sont plutôt intéressants avec un Rui Hachimura très précieux.

L'ancien joueur des Lakers a permis à son équipe de s'imposer (104-101) grâce à son shoot extérieur toujours aussi redoutable. Le Japonais a fait parler la poudre avec un magnifique 80% de réussite derrière l'arc (4-5) et termine meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points bien servi par les 6 passes décisives de Darius Garland.

Charles Bassey précieux, Yaxel Lendeborg timoré

Côté Warriors personne n'a vraiment fait d'étincelles même Stephen Curry s'est montré discret avec seulement 4 tentatives pour 10 unités. Charles Bassey a montré des choses intéressantes notamment sur la dimension athlétique avec 6 paniers à l'intérieur réussis et 6 rebonds offensifs captés.

Toutefois, le meilleur rebondeur pour Golden State cette nuit s'appelait Yaxel Lendeborg. Le Portoricain a comptabilisé 9 prises en 19 minutes de temps de jeu mais n'est pas parvenu à s'imposer offensivement avec un vilain 1-6 au tir et 4 points à l'arrivée.

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Après le match, Steve Kerr lui a demandé d'être "plus agressif" au panier comme il le faisait l'an passé à l'université. Ce n'était que son premier match estampillé NBA dans sa carrière alors la patience demeure de mise d'autant que le Portoricain aura tout le temps de se rattraper lors des prochains matchs.

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