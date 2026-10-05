"Un malade ce mec" : Nadir Hifi choque Victor Wembanyama après son tir au buzzer face au Mans

La Betclic ELITE reprend de plus belle en cette rentrée. Des premières surprises, comme la défaite de la JL Bourg à Saint-Quentin d'entrée, mais surtout un basket agréable, et sans doute déjà l'une des actions mémorables de la saison.

Dimanche 4 octobre, Nadir Hifi a fait souffler un vent glacial dans la salle d'Antarès au Mans. Encore mené d'un point à six secondes du terme, le Paris Basketball a pu compter sur son "Prince" pour prendre le sort de la rencontre en main.

Résultat : un shoot invraisemblable à 3-points, au buzzer, pour sprinter vers les vestiaires avec la victoire (101-103). De quoi faire réagir en masse sur les réseaux sociaux, à commencer par Victor Wembanyama ou encore Guerschon Yabusele.

Premier buzzer-beater en carrière pour couronner une perf XXL

À six secondes de la fin, Lucas Dufeal avait pourtant fait lever Antarès, signantvune claquette autoritaire qui remettait le MSB en tête (101-100). Mais Nadir Hifi s'est emparé de la chute du scénario. Parti sur son côté droit, le meneur parisien a feinté Melvin Ajinça avant de décocher un tir en déséquilibre, acculé dans le corner. Un tir comme il les adore, et même les travaille.

INCROYABLE BUZZER BEATER DE NADIR HIFI ! Il offre la victoire au Paris Basketball sur le parquet du Mans #lequipeFOOT pic.twitter.com/iAPoei2SGc — L'Équipe (@lequipe) 4 octobre 2026

La balle est rentrée au buzzer pour sceller le succès parisien (101-103), et inscrire ce qui restera le tout premier buzzer-beater en carrière de la star parisienne. Un bisou à la foule, le sprint d'une vie vers la sortie : Nadir Hifi couronnait d'une dernière action spectaculaire sa performance déjà de haute volée.

Il signe au final 33 points (à 11/19 aux tirs), 9 passes décisives, 4 rebonds, aucun ballon perdu et 38 d'évaluation, "régalant" ses coéquipiers autant que les yeux des observateurs, même si l'on ne pourra pas s'empêcher de relever qu'il y avait un peu plus que les trois pas légaux...

Raz-de-marée sur les réseaux sociaux

Après la clim dans la Sarthe, la séquence a immédiatement eu son petit effet sur les réseaux sociaux. Dix heures après la publication du replay sur Instagram par le diffuseur DAZN, la Betclic ÉLITE et Nadir Hifi, la vidéo cumulait déjà près de 27 000 likes et plus de 700 commentaires. Parmi les messages les plus remarqués : ceux de plusieurs proches du meneur et figures du basket français.

Avant d'aller prendre part à son premier match de scrimmage de la saison avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, qui côtoie Hifi en équipe de France, a réagi complètement choqué : "Un malade ce mec".

Même réaction amusée pour Guerschon Yabusele, son capitaine lors de l'Euro 2025 : "Ouais t’es chiant copain .. 😲"

Guillaume Vizade salue ce "tir d'anthologie"

Son ami dans la vie, coéquipier chez les Bleus et ex-adversaire lors des batailles face à Monaco, Matthew Strazel, s'est également enflammé : "Weeeeeeeeshhhhh @thenadirhifi t’es fou ou quoi". Enfin, son ancien coéquipier sous le maillot parisien T.J. Shorts, a lui aussi manifesté son enthousiasme. "NADIR WHATTTTTT!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥". De la mesure dans le texte.

L'on notera également, la réaction du coach manceau Guillaume Vizade, toujours fair-play malgré la défaite cruelle, y est allé de son hommage sur X en saluant ce "tir d'anthologie".

Félicitations pour la victoire et ce tir d’anthologie. Cruel mais c’est ainsi.

Bonne continuation dans la saison. À bientôt — Guillaume VIZADE (@GuillaumeVIZADE) 4 octobre 2026

Après deux journées de championnat seulement, la Betclic ÉLITE tient déjà son premier sommet et l'une des ses images marquantes de la saison. Nadir Hifi prouve qu'il n'a pas fini de faire vibrer le basket français. Même si les supporters adverses s'en passeraient volontiers.