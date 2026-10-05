NBA Europe : l’EuroLeague joue une partie de son avenir au lac de Côme

L’avenir de la NBA Europe et celui de l’EuroLeague pourraient se préciser en Italie. Les propriétaires des clubs actionnaires de l’EuroLeague se retrouvent à la Villa d’Este de Cernobbio, sur les rives du lac de Côme, avec un dîner prévu ce lundi 5 octobre puis une réunion de travail mardi 6 octobre au matin.

Au centre des discussions figure la proposition adressée par la NBA à l’EuroLeague dans le cadre de son projet de nouvelle compétition européenne, dont le lancement est prévu pour la saison 2027-2028. Une entente entre les deux organisations reste possible. En cas d’échec, NBA Europe et EuroLeague pourraient en revanche poursuivre leur développement séparément et se retrouver directement en concurrence.

NBA Europe et EuroLeague discutent de leur avenir commun

Rarement organisée à ce niveau, cette réunion doit rassembler les propriétaires des clubs actionnaires de l’EuroLeague plutôt que leurs seuls dirigeants opérationnels. La Gazzetta dello Sport précise que l’Olimpia Milan accueille les participants à la Villa d’Este, à Cernobbio.

La soirée de lundi doit servir de prélude à la réunion programmée mardi matin. La proposition transmise par la NBA doit faire partie des principaux dossiers étudiés.

Selon Reuters, l’EuroLeague doit choisir entre une éventuelle coopération avec la NBA et la poursuite de son propre développement. La compétition travaille depuis plusieurs mois à son expansion et pourrait continuer seule si aucun accord n’est trouvé avec le projet porté par la ligue nord-américaine et la FIBA.

Le scénario d’une séparation entre deux blocs — NBA et FIBA d’un côté, EuroLeague de l’autre — apparaît désormais comme le plus probable. À ce stade, aucune décision allant dans ce sens n’a toutefois été officiellement annoncée.

NBA Europe veut débuter en 2027 avec 16 équipes

Le projet NBA Europe est désormais largement défini. Adam Silver a confirmé en juin l’objectif d'un lancement lors de la saison 2027-2028.

La NBA travaille sur une compétition à 16 équipes organisée en partenariat avec la FIBA. Le format envisagé prévoit 12 franchises permanentes et quatre places accessibles chaque saison par qualification.

La NBA a également identifié plusieurs grands marchés européens pour accueillir ses futures équipes. Paris, Madrid, Barcelone, Londres, Manchester, Milan, Rome, Munich, Berlin, Athènes ou encore Istanbul font partie des villes évoquées publiquement depuis le lancement du projet. Les candidatures pour les franchises permanentes ont déjà été sollicitées.

La NBA Europe pourrait-elle absorber l’EuroLeague ?

La nature exacte de la proposition faite à l’EuroLeague reste confidentielle. Mais Makis Angelopoulos, propriétaire de l’AEK Athènes, a livré ces derniers jours sa propre version des discussions.

« Il y a certainement une proposition de la NBA à l’EuroLeague. La proposition prévoit clairement d’absorber l’EuroLeague. En substance, ils discutent de l’abolition de la compétition. Les actionnaires récupèrent leur argent et cela s’arrête », a-t-il déclaré devant plusieurs médias grecs, dans des propos notamment rapportés par Eurohoops.

Cette présentation n’a pas été confirmée publiquement par la NBA ou l’EuroLeague. Elle illustre cependant l’importance des négociations actuelles.

L’AEK Athènes, qui ne fait pas partie de l’EuroLeague et évolue en Basketball Champions League, travaille pour sa part à une candidature au futur projet NBA Europe.

Deux compétitions majeures en concurrence à partir de 2027 ?

Adam Silver a déjà expliqué que la NBA souhaitait travailler avec l’EuroLeague mais qu’elle était également prête à avancer sans elle.

C’est précisément le scénario que la réunion de Cernobbio pourrait contribuer à clarifier. Une absence d’accord laisserait l’EuroLeague poursuivre son propre projet tout en voyant arriver, dès 2027, une nouvelle compétition soutenue par la NBA et la FIBA.

Le basket européen pourrait alors compter deux compétitions internationales de premier plan cherchant à attirer clubs, investisseurs, diffuseurs et meilleurs joueurs du continent.

Les discussions de mardi ne déboucheront pas nécessairement sur une décision définitive. Elles doivent néanmoins donner une indication importante sur la possibilité, ou non, de rapprocher encore les deux projets.