Gilbert Arenas se paie l’EuroLeague : « Nos déchets y vont et deviennent les meilleurs joueurs »

Gilbert Arenas a vivement critiqué le niveau de l’EuroLeague en réponse à Nikola Jokic. L’ancien All-Star NBA estime que les joueurs incapables de trouver leur place dans les effectifs NBA peuvent rejoindre l’Europe et y devenir les meilleurs joueurs, déclenchant un nouveau débat sur la comparaison entre les deux compétitions.

Arenas a notamment affirmé que les joueurs ne parvenant pas à conserver une place dans un effectif NBA pouvaient devenir des références en EuroLeague. Il est même allé jusqu’à employer le terme de « trash », que l’on peut traduire ici par « déchets », pour désigner cette catégorie de joueurs.

Gilbert Arenas répond aux propos de Nikola Jokic sur l’EuroLeague

Le débat est parti de Nikola Jokic. Le joueur de Denver avait récemment expliqué que le basket européen et les sélections nationales accordaient selon lui davantage d’importance au résultat collectif qu’aux statistiques individuelles. Le Serbe estimait ainsi que des joueurs NBA pourraient bénéficier d’une expérience en Europe afin de découvrir cette pression différente.

Une analyse discutée le 2 octobre dans Gil’s Arena, l’émission de Gilbert Arenas diffusée par Underdog Fantasy. L’ancien All-Star NBA était notamment accompagné de DeMarcus Cousins et Nick Young. Arenas a d’abord répondu à Jokic sur le basket international en prenant l’exemple de Team USA, avant de s’attaquer directement à l’EuroLeague.

« Si on parle de l’EuroLeague, je dirais que nous n’avons pas besoin d’aller jouer en EuroLeague. Nos déchets, ceux qui ne peuvent pas intégrer nos effectifs, vont là-bas et deviennent les meilleurs joueurs de la compétition », a lancé Gilbert Arenas.

Il a poursuivi en affirmant que les joueurs américains étaient les meilleurs éléments des championnats européens.

Arenas cherche le dernier champion d’EuroLeague… et son exemple tombe mal

Gilbert Arenas a voulu prolonger son raisonnement en s’interrogeant sur l’identité du dernier champion d’EuroLeague.

« Qui a gagné l’EuroLeague l’année dernière ? Je suis sûr que cette équipe avait aussi un Américain comme meilleur marqueur », a-t-il ajouté dans Gil’s Arena.

L’exemple choisi par Gilbert Arenas tombe pourtant assez mal. Sasha Vezenkov, meilleur marqueur de l’EuroLeague sur la saison 2025-2026, était l’une des principales figures de l’Olympiakos champion d’Europe. Le Bulgare avait terminé la saison au sommet du classement des scoreurs de la compétition, loin du profil du joueur américain rejeté par la NBA décrit par l’ancien All-Star.

L’Olympiakos a remporté l’EuroLeague 2025-2026 en battant le Real Madrid 92-85 en finale à Athènes. Son meilleur marqueur lors de cette rencontre était Evan Fournier, auteur de 20 points. L’international français a également été élu MVP du Final Four après le quatrième sacre européen de l’Olympiakos. Alec Peters a inscrit 16 points en finale, tandis que Sasha Vezenkov en a ajouté 12.

DeMarcus Cousins défend lui aussi la supériorité de la NBA

Gilbert Arenas n’était pas le seul ancien joueur NBA à contester les propos de Nikola Jokic. Présent sur le plateau de Gil’s Arena, DeMarcus Cousins a également défendu le niveau du basket américain et notamment les résultats de Team USA dans les compétitions internationales.

Les échanges ont ainsi progressivement dépassé le propos initial de Jokic. Le joueur de Denver évoquait avant tout une différence d’environnement, de pression et d’approche collective entre NBA et basket européen.

Amateurs de bad buzz, Arenas et Cousins ont répondu sur le terrain de la hiérarchie sportive entre les deux continents, avec des déclarations beaucoup plus tranchées sur le niveau de l’EuroLeague.

La comparaison NBA - EuroLeague relancée

Les passages entre NBA et EuroLeague sont nombreux dans les deux sens, mais ils rendent difficile toute comparaison aussi générale.

Des joueurs ayant occupé des rôles secondaires en NBA ont effectivement réussi des carrières majeures en EuroLeague. À l’inverse, plusieurs des principales stars actuelles de NBA sont issues du basket européen, à commencer par Nikola Jokic.

La sortie de Gilbert Arenas a surtout provoqué de nombreuses réactions en Europe depuis sa diffusion vendredi. C'est probablement ce qu'il recherche afin de générer le plus de vues possible.