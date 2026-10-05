Le retour se précise pour Alex Sarr aux Wizards

Les nouvelles sont rassurantes pour Alex Sarr. Opéré d’une fracture du pied droit à la mi-juin après une blessure survenue lors d’un entraînement, le pivot des Wizards s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son processus de récupération.

The Wizards' plan for Alex Sarr, who had surgery in mid-June to repair a fractured foot, has been for Sarr to hold off on contact drills during the first week of camp. It looks like Sarr will begin participating in full contact work very soon, perhaps as early as Monday. — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) 5 octobre 2026

Selon Josh Robbins de The Athletic, le Français devrait prochainement reprendre les exercices avec contact, possiblement dès lundi. L'intérieur de 21 ans avait été préservé de ce type de séances durant la première semaine du camp d’entraînement et n’avait jusqu’ici participé qu’à une partie des exercices.

La progression du joueur de 21 ans est suivie de près par Washington, toujours optimiste quant à sa présence pour le début de la saison régulière. L’objectif serait de le voir tenir sa place dans le cinq majeur pour le match d’ouverture, le 22 octobre face aux Bucks.

Alex Sarr préservé en pré-saison ?

Toutefois, sa participation aux prochains matchs de pré-saison reste incertaine. Alex Sarr doit encore augmenter progressivement l’intensité de ses entraînements avant de retrouver les conditions d’un véritable match.

« Je participerai à tous les exercices du camp d’entraînement qui ne sont pas en situation réelle, donc tous les exercices à cinq contre zéro et tous les exercices contre les entraîneurs. Je commencerai probablement les exercices en situation réelle la semaine suivante », avait précisé l'international tricolore lors du media day.

Alex Sarr on his impression of AJ Dybantsa:



“Obviously a very impressive player. Seeing him play in the runs has been very cool, he’s getting more and more comfortable as time goes on. I think he’ll be very impactful going downhill and creating shots for himself. Trae and our… pic.twitter.com/JD80EsY1sF — Joshua Valdez (@joshvaldez100) 28 septembre 2026

Un retour important pour les Wizards

Ainsi, sa franchise ne devrait pas précipiter son retour d'autant que le Français bénéficiera d'un rôle important l'an prochain à D.C. Le Bordelais constituera l'une des pièces majeures des Wizards dans la raquette en compagnie d’Anthony Davis et de Deandre Ayton. Le deuxième choix de la draft 2024 va ainsi poursuivre son développement aux côtés de deux intérieurs confirmés après une deuxième saison en NBA réussie.

En effet en dépit des blessures le pivot avait terminé l’exercice 2025-2026 avec 16,3 points, 7,4 rebonds et 2,0 contres de moyenne en 48 rencontres. Cette campagne lui a permis de démontrer tout son potentiel et de s'installer dans la rotation de Bryan Keefe pour les années à venir.

Alexandre Sarr Poste : Pivot, Ailier fort

Taille : 216 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Washington Wizards Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,3 #83 REB 7,4 #44 PD 2,7 #154

Toutefois, afin de conserver ce statut, le Français doit impérativement rester en bonne santé pour pouvoir mettre en application tous les conseils distillés par ses vétérans notamment sur le volet défensif.

« En défense, AD, moi et tous les autres joueurs sommes capables de stopper les attaques adverses et de créer des occasions. C’est de là que tout part », expliquait Alex Sarr. Ainsi, la franchise de la capitale espère désormais que cette montée en puissance se poursuivra sans accroc jusqu’au 22 octobre et leur premier match face aux Bucks.