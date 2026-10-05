Pour son troisième match seulement en WNBA, Aminata Gueye a délivré sa première performance de référence, en sortie du banc des Golden State Valkyries. Et quel cadre pour le faire ! Une première manche de demi-finale de playoffs, face aux championnes en titre de Las Vegas.

Alors que d'autres franchises réduisent leur rotation en cette fin de saison, l'équipe de San Francisco s'est appuyée sur sa profondeur, avec une Aminata Gueye énergisante, "Red Bull" pour Natalie Nakase, évidemment réjouie après la victoire au Match 1.

Impact immédiat en sortie de banc

Face aux championnes en titre des Las Vegas Aces, l'intérieure française n'a eu besoin que de 13 minutes sur le parquet du Chase Center pour contribuer grandement au succès de son équipe. Créditée de 9 points à 4/5 aux tirs, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive, l'ancienne joueuse de Saragosse a bonifié chaque possession jouée.

Son entrée en jeu dans le premier quart-temps a donné le ton : un contre sur Jackie Young et une présence constante dans la peinture, contestant l'accès au cercle. « Elle intègre nos systèmes très rapidement et offre une présence physique quand Kiah (Stokes) se repose. C'est génial d'avoir ce profil dans l'effectif », appréciait sa coach Natalie Nakase à l'issue de la rencontre.

Une alchimie évidente avec Gabby Williams

Vainqueur 71-60 de la première manche de demi-finale, Golden State s'est surtout appuyé sur Gabby Williams, toujours magistrale. L'internationale tricolore a régné sur la rencontre avec 25 points (à 9/18 aux tirs dont 4/7 à 3-points). Après ses 18 points déjà inscrits à la pause, la capitaine des Bleues a ensuite douché les espoirs des Aces dans le dernier quart-temps, avec un step-back sur la MVP A’ja Wilson.

Au-delà de leurs prestations individuelles respectives, c'est la complémentarité entre les deux vice-championnes du monde françaises qui a sauté aux yeux. Coéquipières lors de la campagne d'argent historique de l'équipe de France à Berlin, Williams et Gueye retrouvent leurs automatismes en Californie. « Il y a une vraie connexion entre Gabby et Aminata… Elles ont cette complicité parce qu'elles ont déjà joué ensemble. Ça leur donne une belle 'familiarité' sur le terrain », racontait Natalie Nakase en salle de presse.

La technicienne américaine n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur la personnalité débordante d'énergie de la Parisienne : « Son énergie et sa volonté de se battre dépassent tous les plafonds. Quand vous aurez l'occasion de lui parler, vous verrez que c'est un arc-en-ciel, un rayon de soleil, une énergie pure, du Red Bull multiplié par un million. Elle a tout ça en elle et on l'adore ! ».

Le coup de poker d'un timing parfait

Alors que les entraîneurs resserrent souvent les rotations au strict minimum à ce stade de la compétition, l'intégration de Gueye dans le plan de jeu des Valkyries tenait donc du coup tactique audacieux. Engagée le 20 septembre dernier à l'aube des playoffs, la pivot tricolore ne comptait avant ce Match 1 que deux courtes apparitions en WNBA : 3 minutes contre Los Angeles et 10 minutes face à Dallas.

Mais du côté du staff californien, la confiance était totale, largement confortée par Gabby Williams. La capitaine des Bleues est revenue sur son rôle au moment de la signature, se portant garante sans hésiter : « Elle n'a peur de rien. Je la connais depuis un moment, et quand la coach m'a posé des questions sur elle, je lui ai dit : "Cette fille est prête." Aminata sait tout simplement jouer au basket. Elle est physique, elle travaille très, très dur, et c'est exactement notre identité. C'est pour cela qu'elle s'intègre si bien ».

Pari réussi haut la main pour Natalie Nakase et les Golden State Valkyries, qui mènent désormais 1-0 en demi-finale de playoffs. Prochain rendez-vous dès mercredi, toujours au Chase Center, pour tenter de faire le break.