A la veille du lancement de la saison 2026-2027 de la Basketball Champions League, la rédaction de BeBasket comptabilise 57 joueurs ayant déjà joué en Betclic ELITE, ELITE 2 ou NM1, en dehors des effectifs actuels des trois clubs français qui la disputent cette année, à savoir Cholet, Nanterre et Strasbourg.

De Thomas Heurtel à Ilane Fibleuil… 7 Français à l’étranger

Parmi eux, on retrouve 7 Français évoluant à l’étranger cette saison. Il y aura des internationaux comme Thomas Heurtel (99 sélections) dans les rangs de l’AEK Athènes, Amine Noua (20 sélections) avec Malaga ou encore Jean-Marc Pansa (2 sélections) à Murcie.

Thomas Heurtel Poste : Meneur

Taille : 189 cm

Âge : 37 ans

Nationalité : France

Club : ASVEL Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,2 #92 REB 1,5 #248 PD 5,4 #7

S’il a finalement choisi la sélection ivoirienne, Ismaël Kamagate (3 sélections en Bleus) représentera Varèse. Autre Français ayant déjà goûté à l’Euroleague, Bastien Vautier évoluera avec Bilbao. Le Franco-Polonais Mathieu Wojciechowski débutera la saison dans le rôle de pigiste au Legia Varsovie - coaché par l’Estonien Heiko Rannula, qui a porté le maillot de… Garonne ASPTT en 2011-2012.

Enfin, Ilane Fibleuil, dont l’arrivée n’a pas été officialisée par son club, devrait connaître sa deuxième expérience à l’étranger, après la NCAA, au Bnei Herzliya en Israël.

Trabzonspor, champion des anciens de Betclic ELITE

Parmi les 32 clubs présents au premier tour de la BCL, c’est l’équipe turque de Trabzonspor, dans le groupe de Nanterre, qui affiche le plus grand nombre de joueurs passés par la France avec 5 représentants : Marcus Keene (ayant joué avec Strasbourg), Troy Caupain (ex Strasbourg), Shaquille Harrison (ex ASVEL), Akwasi Yeboah (ex Saint-Quentin et Saint-Chamond) et Emanuel Terry (ex Orléans).

Marcus Keene Poste : Meneur

Taille : 175 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Strasbourg Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,9 #7 REB 2,4 #138 PD 6,1 #2

On suivra très attentivement plusieurs autres équipes à 4 anciens de l’élite française : Unicaja Malaga (Cameron Hunt, Melwin Pantzar, Tyler Kalinoski et donc Noua), l’AEK Athènes (Nelly Joseph, Landers Nolley, DeAndre Pinckney et donc Heurtel) ainsi que la colonie d’anciens "Yougos" du Spartak Subotica (Alen Omic, Amar Gegic, Danilo Nikolic et Luka Cerovina).

Le club azerbaïdjanais du Sabah BC aurait pu faire partie de cette liste mais Justin Tillman a filé au Maccabi Rishon juste avant le lancement de saison, donc il n’y a plus que trois anciens LNB (Tajuan Agee, Gerry Blakes et Mike Ertel). Il en sera de même pour Murcie (Souley Boum, Dylan Ennis et donc Pansa), le Slavia Prague ERA Nymburk (Vojtech Hruban, Jaromir Bohacik et Patrick Samoura) ou le Rasta Vechta (Armaan Franklin, Matt Lewis et D'Mitrik Trice).

Gerry Blakes Poste : Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : BC Sabah Stats 2025-2026 / Basketball Champions League Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,0 #8 REB 1,7 #325 PD 4,7 #28

Et ceux qui ont signé en France sans y jouer

Précision : Malaga aurait pu en ajouter un cinquième avec Kendrick Perry, qui avait signé un contrat avec les Metropolitans 92 en 2019 avant de rebrousser chemin. Cas de figure identique chez le Cibona Zagreb et un potentiel troisième ancien (en plus de Tre Mitchell et Lovro Mazalin) nommé Rickey McGill, signé par l’Elan Béarnais en janvier 2023 mais insuffisamment remis de sa blessure au genou pour donner suite à sa période d’essai.

Rickey McGill Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Patrioti Levice Stats 2025-2026 / Basketball Champions League Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,1 #5 REB 4,3 #95 PD 4,8 #27

Quatre vainqueurs de l’EuroCup avec Bourg-en-Bresse ont choisi la BCL

Autre cas intéressant, on retrouve quatre vainqueurs de l’EuroCup en 2025-2026 avec la JL Bourg dans les rangs d’équipes de BCL : William McDowell-White (Varèse), Ricky Lindo (Rytas Vilnius), Tre Mitchell (Cibona Zagreb) et Tajuan Agee (Sabah BC).

William McDowell-White Poste : Arrière

Taille : 195 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Australie

Club : Bourg-en-Bresse Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,3 #153 REB 2,6 #130 PD 4,6 #17

Vainqueurs de la BCL en 2023 avec Bonn, Leon Kratzer et Michael Kessens avaient tous les deux rejoint le Paris Basketball et remporté l’EuroCup l’année suivante, avant de faire leur retour… à Bonn et disputer à nouveau la BCL en 2026-2027. Ils seront assistés par le Français Thomas Pennellier et le Belge Lionel Bosco, aperçu brièvement à Bourg-en-Bresse en 2007.

Michael Kessens Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 206 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Allemagne

Club : Telekom Baskets Bonn Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,1 #137 REB 6,2 #12 PD 0,7 #195

Autre duo marquant à Galatasaray : Aleksej Nikolic et Jerome Robinson, passés par Gravelines-Dunkerque et Chalon pour le premier, et Saint-Quentin pour le deuxième, qui seront dirigés par l’Italien Gianmarco Pozzecco, éphémère coach de l’ASVEL en 2023-2024.

Des anciens de Pro B et de NM1

Parmi les parcours les plus marquants qui ont gravi les divisions, on retrouvera Martin Hermannsson (ALBA Berlin), révélé à Charleville-Mézières à sa sortie de NCAA en 2016-2017. Il avait charmé la Pro B avant d’exploser dans l’élite à Châlons-Reims et rejoindre Berlin puis Valence.

Martin Hermannsson Poste : Meneur/Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Islande

Club : ALBA Berlin Stats 2025-2026 / Basketball Champions League Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,2 #170 REB 2,3 #261 PD 6,1 #7

On citera aussi Drew Thelwell, vainqueur des play-offs d’accession avec l’Elan Béarnais la saison dernière, qui formera un duo d’anciens de LNB avec Greg Lee (Le Portel) à l’Hapoel Holon.

Drew Thelwell Poste : Meneur

Taille : 190 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : Etats-Unis, Jamaïque

Club : Pau-Lacq-Orthez Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,7 #89 REB 1,6 #219 PD 1,8 #104

Les deux cas les plus remarquables sont ceux de Patrick Samoura (Slavia Prague ERA Nymburk), qui évoluait encore à Mulhouse il y a quelques mois, et de Lovro Mazalin (Cibona Zagreb), passé par Poitiers en 2021-2022 et auteur d’une saison à 14 d’évaluation avant son retour en Croatie, qu’il n’a plus quitté depuis.

Patrick Samoura Poste : Ailier

Taille : 195 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : République Tchèque

Club : Mulhouse Mustangs Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,8 #162 REB 4,8 #72 PD 3,7 #49

La liste complète des joueurs de BCL 2026-2027 passés par la France :

Thomas Heurtel (AEK Athènes) - Pau-Orthez (2007-2009), Strasbourg (2009-2010), ASVEL (2021, 2025-2026)

Nelly Joseph (AEK Athènes) - Strasbourg (2025-2026)

Landers Nolley (AEK Athènes) - Nancy (2025-2026)

DeAndre Pinckney (AEK Athènes) - Le Portel (2024-2025)

Martin Hermannsson (ALBA Berlin) - Charleville-Mézières (2016-2017), Châlons-Reims (2017-2018)

Kwan Cheatham (Asisa Joventut) - Le Portel (2019-2020)

Joshua Obiesie (BMA365 Bamberg Baskets) - Dijon (2024-2025)

Trevon Scott (BMA365 Bamberg Baskets) - Fos-sur-Mer (2022-2023)

Ilane Fibleuil (Bnei Penlink Herzliya) - Pôle France (2021-2023), Poitiers (2024-2025), Orléans (2025-2026)

Tre Mitchell (Cibona Zagreb) - Bourg-en-Bresse (2025-2026)

Lovro Mazalin (Cibona Zagreb) - Poitiers (2021-2022)

Akos Keller (Falco Szombathely) - Pau-Orthez (2018-2019)

Thomas Bropleh (FC Porto) - Denain (2017-2018)

James Woodard (FC Porto) - Rouen (2016-2017)

Aleksej Nikolic (Galatasaray MCT Technic) - Gravelines-Dunkerque (2020-2021), Chalon (2023-2024)

Jerome Robinson (Galatasaray MCT Technic) - Saint-Quentin (2024-2025)

Greg Lee (Hapoel Maoz Daniel Holon) - Le Portel (2025-2026)

Drew Thelwell (Hapoel Maoz Daniel Holon) - Pau-Orthez (2025-2026)

Strahinja Gavrilovic (Igokea m:tel) - Gries-Souffel (2021-2023), Antibes (2023-2024)

Aleksandar Lazic (Igokea m:tel) - Dijon (2023-2024)

Ismael Kamagate (Itelyum Varèse) - Pôle France (2019), Paris (2019-2023)

William McDowell-White (Itelyum Varèse) - Bourg-en-Bresse (2025-2026)

Mathieu Wojciechowski (Legia Varsovie) - Gravelines-Dunkerque (2010-2013), Le Portel (2013-2015 puis 2020-2022), Limoges (2015-2017 puis 2022-2023), Bourg-en-Bresse (2017-2018), Fos-sur-Mer (2023-2025), Roanne (2025-2026)

Kristers Zoriks (Legia Varsovie) - Le Portel (2024-2025)

Kenneth Speedy Smith (Reggiana Pallacanestro) - Limoges (2020-2021)

Armaan Franklin (Rasta Vechta) - Limoges (2025-2026)

Matt Lewis (Rasta Vechta) - Le Mans (2023-2024)

D'Mitrik Trice (Rasta Vechta) - Fos-sur-Mer (2021-2022)

Ricky Lindo (Rytas Vilnius) - Bourg-en-Bresse (2025-2026)

Tajuan Agee (Sabah BC) - Gravelines-Dunkerque (2023-2025), Bourg-en-Bresse (2025-2026)

Gerry Blakes (Sabah BC) - Strasbourg (2020), Cholet (2020-2021 puis 2023-2024), Limoges (2021-2022)

Michael Ertel (Sabah BC) - Vichy (2023-2024)

Xavier Dusell (Salon Vilpas) - Aix-Maurienne (2026)

Jaromir Bohacik (SK Slavia Prague ERA Nymburk) - Strasbourg (2020-2022)

Vojtech Hruban (SK Slavia Prague ERA Nymburk) - Cholet (2023-2024)

Patrick Samoura (SK Slavia Prague ERA Nymburk) - Mulhouse (2024-2026)

Luka Cerovina (Spartak Office Shoes Subotica) - Nancy (2023-2024)

Amar Gegic (Spartak Office Shoes Subotica) - Paris (2022-2023), Boulogne-Levallois (2023-2024)

Danilo Nikolic (Spartak Office Shoes Subotica) - Dijon (2022), Limoges (2023-2024)

Alen Omic (Spartak Office Shoes Subotica) - Bourg-en-Bresse (2020-2021), Boulogne-Levallois (2023-2024)

Nate Darling (Surne Bilbao) - Chalon (2025-2026)

Bastien Vautier (Surne Bilbao) - Nancy (2014-2017 puis 2018-2021), Caen (2017-2018), Quimper (2021-2022), Lille (2022-2023), Le Portel (2023-2024), Cholet (2024-2025), ASVEL (2025-2026)

Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn) - Cholet (2008-2012), Paris (2023-2025)

Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) - Paris (2023-2025)

Troy Caupain (Trabzonspor) - Strasbourg (2025)

Shaquille Harrison (Trabzonspor) - ASVEL (2024-2026)

Marcus Keene (Trabzonspor) - Strasbourg (2022-2023 puis 2025-2026)

Emanuel Terry (Trabzonspor) - Orléans (2022)

Akwasi Yeboah (Trabzonspor) - Saint-Quentin (2020-2021), Saint-Chamond (2021-2022)

Souley Boum (UCAM Murcie) - Limoges (2024-2025)

Jean-Marc Pansa (UCAM Murcie) - Nanterre (2015-2020), Antibes (2020-2023), Boulazac (2023-2024), Bourg-en-Bresse (2024-2025)

Dylan Ennis (UCAM Murcie) - Monaco (2019)

Cameron Hunt (Unicaja Malaga) - Dijon (2023-2024)

Tyler Kalinoski (Unicaja Malaga) - Chalon (2015-2016)

Amine Noua (Unicaja Malaga) - ASVEL (2013-2021 puis 2022-2023), Strasbourg (2022)

Melwin Pantzar (Unicaja Malaga) - Monaco (2019-2020)

Kevin Tumba (Windrose Giants Antwerp) - Fos-sur-Mer (2021-2022)

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