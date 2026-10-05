Sorti d'ELITE 2, Arthur Minkonda cartonne dans les raquettes en Suisse !
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Après la fin de son aventure chez les Sharks d'Antibes, Arthur Minkonda semble avoir trouvé une place de choix dans la raquette du BBC Nyon. Dimanche 4 octobre, l’intérieur français effectuait sa troisième sortie sous le maillot suisse.
Résultat : une victoire chez les Lugano Tigers (77-70), pendant laquelle il a notamment capté 13 rebonds... Son plus bas total jusqu'ici !
Arthur Minkonda, du centre de formation de Roanne à l’ELITE 2
Passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne, Arthur Minkonda s'était d'abord illustré en Espoirs. Au terme d'une saison à 13,2 points et 9 rebonds par match en 2021-2022, l'ELITE 2 lui avait ouvert des portes, du côté d'Angers (24 rencontres).
L’intérieur avait poursuivi son parcours dans l'antichambre à Antibes. Perçu comme « Un jeune à fort potentiel » doté d'une « immense marge de progression », son impact sur le collectif sudiste était restée assez maigre. Pour sa deuxième saison avec les Sharks en 2024-2025, Minkonda avait pris part à 35 matchs, pour 1,6 point et 2,2 rebonds de moyenne en neuf minutes de moyenne.
Un an après, son arrivée à Nyon lui donne davantage de temps de jeu : presque 33 minutes en moyenne. Un terrain d'expression bien plus large, qui lui permet de s'illustrer.
13 rebonds : tarif minimum pour Arthur Minkonda
Malgré la défaite de Nyon face aux Lions de Genève (86-69), Minkonda a commencé la saison avec 15 rebonds au compteur, en plus de 7 points. Quatre jours plus tard, face aux Starwings de Bâle, le jeune homme a remis ça en captant 14 rebonds, ajoutant 6 points et 4 passes décisives à l'addition dans la victoire nyonnaise (95-83).
Stats moyennes des 3 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|3
|32:56
|7,3
|14
|2,3
|0,7
|1
3 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|04/10
|31:59
|9
|13
|3
|1
|1
|V 70-77 @ LUG
|SB League
|30/09
|30:58
|6
|14
|4
|0
|2
|V 95-83 vs STA
|SB League
|26/09
|35:51
|7
|15
|0
|1
|0
|D 86-69 @ GEN
|SB League
Ce dimanche 4 octobre, à Lugano, ses 13 rebonds ont accompagné le deuxième succès consécutif du BBC Nyon. Arthur Minkonda risque encore de faire parler de lui cette saison…
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