Après la fin de son aventure chez les Sharks d'Antibes, Arthur Minkonda semble avoir trouvé une place de choix dans la raquette du BBC Nyon. Dimanche 4 octobre, l’intérieur français effectuait sa troisième sortie sous le maillot suisse.

Résultat : une victoire chez les Lugano Tigers (77-70), pendant laquelle il a notamment capté 13 rebonds... Son plus bas total jusqu'ici !

Arthur Minkonda, du centre de formation de Roanne à l’ELITE 2

Passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne, Arthur Minkonda s'était d'abord illustré en Espoirs. Au terme d'une saison à 13,2 points et 9 rebonds par match en 2021-2022, l'ELITE 2 lui avait ouvert des portes, du côté d'Angers (24 rencontres).

L’intérieur avait poursuivi son parcours dans l'antichambre à Antibes. Perçu comme « Un jeune à fort potentiel » doté d'une « immense marge de progression », son impact sur le collectif sudiste était restée assez maigre. Pour sa deuxième saison avec les Sharks en 2024-2025, Minkonda avait pris part à 35 matchs, pour 1,6 point et 2,2 rebonds de moyenne en neuf minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Arthur MINKONDA Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 23 ans (08/12/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / SB League PTS 7,3 #45 REB 14 #1 PD 2,3 #25

Un an après, son arrivée à Nyon lui donne davantage de temps de jeu : presque 33 minutes en moyenne. Un terrain d'expression bien plus large, qui lui permet de s'illustrer.

13 rebonds : tarif minimum pour Arthur Minkonda

Malgré la défaite de Nyon face aux Lions de Genève (86-69), Minkonda a commencé la saison avec 15 rebonds au compteur, en plus de 7 points. Quatre jours plus tard, face aux Starwings de Bâle, le jeune homme a remis ça en captant 14 rebonds, ajoutant 6 points et 4 passes décisives à l'addition dans la victoire nyonnaise (95-83).

Arthur Minkonda Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 32:56 7,3 14 2,3 0,7 1 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 04/10 31:59 9 13 3 1 1 V 70-77 @ LUG SB League 30/09 30:58 6 14 4 0 2 V 95-83 vs STA SB League 26/09 35:51 7 15 0 1 0 D 86-69 @ GEN SB League

Ce dimanche 4 octobre, à Lugano, ses 13 rebonds ont accompagné le deuxième succès consécutif du BBC Nyon. Arthur Minkonda risque encore de faire parler de lui cette saison…