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Sorti d'ELITE 2, Arthur Minkonda cartonne dans les raquettes en Suisse !

Jeune potentiel passé par Roanne, Angers et Antibes, Arthur Minkonda évolue désormais en première division suisse. L'intérieur français y montre déjà tout son talent, dominant sans partage la raquette de ses trois premiers matchs.
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Sorti d'ELITE 2, Arthur Minkonda cartonne dans les raquettes en Suisse !
Après Angers et Antibes, Arthur Minkonda performe désormais en Suisse
Crédit photo : Tuan Nguyen
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Après la fin de son aventure chez les Sharks d'Antibes, Arthur Minkonda semble avoir trouvé une place de choix dans la raquette du BBC Nyon. Dimanche 4 octobre, l’intérieur français effectuait sa troisième sortie sous le maillot suisse.


Résultat : une victoire chez les Lugano Tigers (77-70), pendant laquelle il a notamment capté 13 rebonds... Son plus bas total jusqu'ici !

Arthur Minkonda, du centre de formation de Roanne à l’ELITE 2

Passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne, Arthur Minkonda s'était d'abord illustré en Espoirs. Au terme d'une saison à 13,2 points et 9 rebonds par match en 2021-2022, l'ELITE 2 lui avait ouvert des portes, du côté d'Angers (24 rencontres).

L’intérieur avait poursuivi son parcours dans l'antichambre à Antibes. Perçu comme « Un jeune à fort potentiel » doté d'une « immense marge de progression », son impact sur le collectif sudiste était restée assez maigre. Pour sa deuxième saison avec les Sharks en 2024-2025, Minkonda avait pris part à 35 matchs, pour 1,6 point et 2,2 rebonds de moyenne en neuf minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR
arthur_simon_minkonda_2026-2027_profile.png
Arthur MINKONDA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 23 ans (08/12/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / SB League
PTS
7,3
#45
REB
14
#1
PD
2,3
#25

Un an après, son arrivée à Nyon lui donne davantage de temps de jeu : presque 33 minutes en moyenne. Un terrain d'expression bien plus large, qui lui permet de s'illustrer.

13 rebonds : tarif minimum pour Arthur Minkonda

Malgré la défaite de Nyon face aux Lions de Genève (86-69), Minkonda a commencé la saison avec 15 rebonds au compteur, en plus de 7 points. Quatre jours plus tard, face aux Starwings de Bâle, le jeune homme a remis ça en captant 14 rebonds, ajoutant 6 points et 4 passes décisives à l'addition dans la victoire nyonnaise (95-83).

Arthur Minkonda

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
332:567,3142,30,71

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
04/1031:59913311V 70-77 @ LUGSB League
30/0930:58614402V 95-83 vs STASB League
26/0935:51715010D 86-69 @ GENSB League

Ce dimanche 4 octobre, à Lugano, ses 13 rebonds ont accompagné le deuxième succès consécutif du BBC Nyon. Arthur Minkonda risque encore de faire parler de lui cette saison…

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