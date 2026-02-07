Après deux mois de blessure, Cameron Houindo revient avec deux matchs sur une journée… et cartonne sur le premier !

Déjà auteur d’une campagne solide la saison passée (11 points et 5 rebonds de moyenne), Cameron Houindo (2,05 m, 18 ans) a changé de dimension sous les couleurs du KK Cedevita Olimpija Ljubljana sur ce début d’ANGT, le tournoi U18 de l’EuroLeague. Face à Milan, l’ancien joueur du Pôle France a compilé 33 points, 8 rebonds et 3 contres pour 35 d’évaluation, dans la victoire 87-78 des siens. Une performance référence pour lancer sa compétition.

🇫🇷 Cameron Houindo — Full Game Performance & Scouting Report 🏆 Adidas NextGen EuroLeague U18 – Ulm Qualifier

👕 Team: Cedevita Olimpija Ljubljana U18

🆚 Opponent: EA7 Emporio Armani Milan U18

📊 Final Score: Cedevita Olimpija U18 87 – Milan U18 78 ⸻ 🧾 Player Profile

•📏… pic.twitter.com/8urdYvGLw8 — Scouting lab (@scouting_lab) February 6, 2026

La découverte timide du monde pro

Une prestation d’autant plus méritante que l’enfant de l’ABC Dourges, majeur depuis début janvier, revenait de deux mois de blessure ! Son dernier match officiel remontait au 10 décembre, à Manresa, où il s’était fracturé un os de la main pour sa 15e rencontre de la saison (3,4 points à 49% et 2,3 rebonds en 11 minutes de moyenne).

PROFIL JOUEUR Cameron HOUINDO Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 18 ans (10/01/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 3,6 #209 REB 3 #106 PD 1 #162

Toutefois, neuf heures après (oui, vous avez bien lu), Cameron Houindo a eu un peu de mal à enchaîner. Lors de la courte défaite du Cedevita Olimpija Ljubljana face à la Next Gen Team (72-74), il s’est contenté de 15 points à 3/10 et 6 rebonds. Plutôt logique pour son deuxième match de la journée, après deux mois sans jouer…