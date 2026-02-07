Recherche
ANGT

Après deux mois de blessure, Cameron Houindo revient avec deux matchs sur une journée… et cartonne sur le premier !

ANGT - Cameron Houindo a frappé très fort pour lancer son ANGT. Habitué de la compétition jeunes de l’EuroLeague, qu’il avait déjà disputée à deux reprises avec le Pôle France, l’intérieur a cette fois pulvérisé son record de points.
Après deux mois de blessure, Cameron Houindo revient avec deux matchs sur une journée… et cartonne sur le premier !

Cameron Houindo a démarré fort l’ANGT

Crédit photo : EuroLeague

Déjà auteur d’une campagne solide la saison passée (11 points et 5 rebonds de moyenne), Cameron Houindo (2,05 m, 18 ans) a changé de dimension sous les couleurs du KK Cedevita Olimpija Ljubljana sur ce début d’ANGT, le tournoi U18 de l’EuroLeague. Face à Milan, l’ancien joueur du Pôle France a compilé 33 points, 8 rebonds et 3 contres pour 35 d’évaluation, dans la victoire 87-78 des siens. Une performance référence pour lancer sa compétition.

La découverte timide du monde pro

Une prestation d’autant plus méritante que l’enfant de l’ABC Dourges, majeur depuis début janvier, revenait de deux mois de blessure ! Son dernier match officiel remontait au 10 décembre, à Manresa, où il s’était fracturé un os de la main pour sa 15e rencontre de la saison (3,4 points à 49% et 2,3 rebonds en 11 minutes de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cameron Houindo.jpg
Cameron HOUINDO
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 205 cm
Âge: 18 ans (10/01/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
3,6
#209
REB
3
#106
PD
1
#162

Toutefois, neuf heures après (oui, vous avez bien lu), Cameron Houindo a eu un peu de mal à enchaîner. Lors de la courte défaite du Cedevita Olimpija Ljubljana face à la Next Gen Team (72-74), il s’est contenté de 15 points à 3/10 et 6 rebonds. Plutôt logique pour son deuxième match de la journée, après deux mois sans jouer…

