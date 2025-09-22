L’Élan Chalon écarte Porto et s’offre une finale pour se qualifier en BCL

Fribourg, c’est fait. Porto, c’est fait. Il ne reste plus que Murcie ou Utena. Ce lundi après-midi dans la ville d’altitude de Samokov, dans l’Ouest de la Bulgarie, l’Élan Chalon a gagné son deuxième match dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions (BCL).

L’équipe d’Elric Delord a fait l’écart en deuxième mi-temps contre le FC Porto pour s’imposer de 21 points (100-79). De quoi s’offrir une place en finale du groupe 3 du tour préliminaire, ce mercredi à 19 heures heure française.

30 points marqués sur les 21 balles perdues de Porto

Devant à la mi-temps (51-45), l’Élan Chalon avait cependant encaissé bien trop de points, notamment dans le deuxième quart-temps (27). Dès la reprise du jeu, les Bourguignons se sont attelés à faire déjouer l’adversaire, ce qu’ils ont réussi à faire. Après 6 minutes de jeu, ils avait ainsi limité leurs adversaires à 6 points marqués. En rythme et en confiance après leurs multiples stops, ils ont pu faire l’écart (68-51, 26′) sur un 3-points de Zac Cuthbertson (17 points à 6/12 aux tirs et 2 rebonds) trouvé en transition dans le corner après un ballon piqué par Jeremiah Hill (20 points, dont 14 en première mi-temps, 5 passes décisives et 5 interceptions pour 23 d’évaluation).

Au total, les Chalonnais ont provoqué 21 balles perdues de la part des Portugais, pour marquer 30 points dans la foulée. Avec également 25 points sur deuxièmes chances (après 26 rebonds offensifs), ils étaient sur tous les fronts pour atteindre les 100 points malgré une fin de match en mode garbage time (16 points sur le quatrième quart-temps). Le staff a d’ailleurs pu responsabiliser le jeune intérieur Yanis Tonnellier (13 minutes de jeu, pour 3 points et 2 rebonds) mais aussi fait rentrer Akram Naji et Jelani Kante dans les deux dernières minutes.

À un match d'une qualification en BCL 🇪🇺 ⚔️ Porto 79-100 Elan Chalon 📊 Hill 20, Cuthbertson 17, Mutts 11, Gaudoux 10, Darling 10, Choupas 10, Leray 7, Tonnellier 6, Nadolny 5, Anochili-Killen 4#RougeEtBlanc #BasketballCL pic.twitter.com/0IRHgC5ceK — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 22, 2025

Une finale probable contre Murcie

Mercredi à 19h heure française, l’adversaire probable de Chalon sera d’un tout autre calibre. Largement favorite contre la formation lituanienne de la Juventus Utena, Murcie est un habitué de la BCL. L’équipe espagnole a d’ailleurs eu l’occasion de se tester contre des clubs français en préparation, lors du tournoi de Limoges.