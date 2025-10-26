Recherche
LBWL

Charnay et Lattes-Montpellier battus, Basket Landes de nouveau seul en tête

La Boulangère Wonderligue - Large vainqueur de Toulouse lors de la 5e journée de championnat ce dimanche, Basket Landes reprend seul la tête du classement, grâce à la victoire de l'ESBVA contre Charnay. Dans le même temps, Chartres a grimpé sur le podium en battant Lattes-Montpellier après prolongation.
|
00h00
Résumé
Écouter
Charnay et Lattes-Montpellier battus, Basket Landes de nouveau seul en tête

Becky Massey et Basket Landes sont seuls en tête de La Boulangère Wonderligue.

Crédit photo : FIBA

Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre la 5e journée de La Boulangère Wonderligue. Après la lourde défaite d’Angers samedi, deux autres membres du quatuor de tête, à l’entame du week-end, ont également perdu : Charnay, sur le parquet de Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier à Chartres. Basket Landes file seul en tête.

Basket Landes retrouve le sourire

Les Landaises n’ont pas fait de détail ce dimanche contre la lanterne rouge Toulouse (77-57). Une large victoire, une confiance retrouvée après un premier revers sur le parquet de l’UF Angers lors de la 4e journée, et une place de leader confortée, avec quatre victoires en cinq rencontres cette saison.

Grâce à un duo Camille DroguetSixtine Macquet efficace (11 points à 4/4 aux tirs et 16 unités à 5/7) et à une marque bien répartie – toutes les joueuses ont inscrit au moins un point – Basket Landes a rapidement pris les commandes. Déjà en tête de 20 points à la mi-temps (42-22), les joueuses de Julie Barennes ont su conserver leur avance jusqu’au bout, et engranger de la confiance avant le déplacement à Saragosse mercredi, en Euroleague féminine.

– Journée 5

Âpre bataille entre Chartres et Lattes-Montpellier

Si les Landaises sont seules en tête au terme de la 5e journée, c’est parce que les autres co-leaders se sont tous inclinés ce week-end. Après Angers samedi, Lattes-Montpellier a chuté, à Chartres. Pas aussi lourdement, mais avec les mêmes conséquences au classement. En cause : l’impressionnante performance collective du C’Chartres MBF, vainqueur en prolongation dans un match à suspense (76-73).

Symbole de cette résilience chartraine, l’intérieure américano-nigériane Nicole Enabosi s’est imposée dans la raquette et octroyé un gros double-double (14 points, 13 rebonds). Chartres a contenu le retour de Romane Berniès et ses coéquipières en toute fin de rencontre, parvenant finalement à faire plier Lattes-Montpellier en prolongation, et revenant à hauteur de leurs adversaires du soir au classement.

– Journée 5

L’ESBVA fait régner sa loi à domicile

Le dernier co-leader, Charnay, est lui aussi tombé. À Villeneuve d’Ascq, les Charnaysiennes ont été englouties au retour des vestiaires (23-13 dans le 3e quart-temps), sans parvenir à revenir au score (85-70). Sous l’impulsion de son duo de meneuses Alexis PetersonAmeryst Alston, inarrêtable ce dimanche (22 points chacune), l’ESBVA a déroulé jusqu’à la fin de match.

Une troisième victoire de rang en championnat pour les Villeneuvoises, défaites une seule fois cette saison (3 victoires) et de retour dans la moitié haute du classement. Pour Charnay, battu à deux reprises sur les trois derniers matchs de La Boulangère Wonderligue, il faudra reprendre de la confiance contre les Grecques de l’Athinaïkos, en Eurocoupe, avant de recevoir La Roche Vendée samedi 1er novembre.

– Journée 5

 

