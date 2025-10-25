Bourges brise sa pire série recensée depuis la création de la ligue, le co-leader Angers coule, journée parfaite pour l’ASVEL

Le quatuor de tête de Boulangère Wonderligue se transformera, a minima, en trio à l’issue de cette cinquième journée. Sauf si Lattes-Montpellier, Charnay et Basket Landes s’inclinent tous, ce qui semble improbable.

Angers s’est « remis les pieds sur terre »

Reste qu’Angers, équipe en vue de ce début de saison, surtout après son gros coup de la semaine dernière (75-73 contre les championnes landaises), a explosé en vol sur le parquet de Charleville-Mézières (47-78). L’UFAB a coulé dans le troisième quart-temps (11-27), notamment face à l’impact de Coline Franchelin (8 points, 12 passes décisives et 3 interceptions).

« Ce qu’on avait fait dimanche dernier, c’était à peine incroyable et, ce soir, on a un peu remis les pieds sur terre », expose la coach Aurélie Bonnan dans les colonnes d’Ouest France. « Il n’y a rien à dire, Charleville était supérieur. Mais on va relever la tête. »

Bourges évite la crise

Trois défaites d’affilée en Boulangère Wonderligue, Bourges n’avait pas connu une telle série depuis 1998 et la création de l’ancienne ligue féminine (selon le Berry Républicain). Et le club tango figurait à une piteuse avant-dernière place, indigne de son statut.

Mais dans un match à haute pression, les joueuses d’Olivier Lafargue ont su éviter de plus grosses turbulences en matant La Roche Vendée (77-59), après avoir longtemps tremblé (47-44, 27e minute). Un succès acquis grâce à son trio d'(ex)-internationales, Alix Duchet (14 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) – Tima Pouye (12 points et 6 rebonds) – Marie-Paule Dally (15 points). Et un beau cadeau d’anniversaire pour Laëtitia Guapo, 30 ans ce samedi..

Les sanctions fédérales levées à l’ASVEL

Enfin, l’ASVEL pouvait aussi être soulagée, à plusieurs titres. Avant la rencontre, le club lyonnais a officialisé les qualifications d’Honesty Scott-Grayson et Diana Balayera, bloquées depuis le début de la saison par la FFBB en raison des difficultés financières de l’institution.

Si les contributions des deux « nouvelles » ont été négligeables (3 points pour Scott-Grayson, 4 minutes pour Balayera), le fait d’être enfin au complet change la donne. Et après son succès en Coupe de France contre Toulouse, l’équipe de Yoann Cabioc’h a enchaîné sa deuxième victoire en 72 heures en terrassant Landerneau (86-79), avec deux joueuses XXL : Dayshanette Harris (20 points à 7/16, 8 rebonds et 8 passes décisives) et Jess-Mine Zodia (19 points à 6/11, 10 rebonds et 6 passes décisives).