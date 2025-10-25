Recherche
LBWL

Bourges brise sa pire série recensée depuis la création de la ligue, le co-leader Angers coule, journée parfaite pour l’ASVEL

Après trois défaites d'affilée en Boulangère Wonderligue, Bourges a brisé sa série noire, inédite depuis 1998. Les Tango l'ont emporté contre La Roche Vendée, de même que les Flammes Carolo et l'ASVEL, respectivement face à Angers et Landerneau.
00h00
Laëtitia Guapo a fêté son 30e anniversaire par une belle victoire de Bourges

Crédit photo : Olivier Martin

Le quatuor de tête de Boulangère Wonderligue se transformera, a minima, en trio à l’issue de cette cinquième journée. Sauf si Lattes-Montpellier, Charnay et Basket Landes s’inclinent tous, ce qui semble improbable.

Angers s’est « remis les pieds sur terre »

Reste qu’Angers, équipe en vue de ce début de saison, surtout après son gros coup de la semaine dernière (75-73 contre les championnes landaises), a explosé en vol sur le parquet de Charleville-Mézières (47-78). L’UFAB a coulé dans le troisième quart-temps (11-27), notamment face à l’impact de Coline Franchelin (8 points, 12 passes décisives et 3 interceptions).

Coline FRANCHELIN
Coline FRANCHELIN
8
PTS
2
REB
12
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
78 47
ANG

« Ce qu’on avait fait dimanche dernier, c’était à peine incroyable et, ce soir, on a un peu remis les pieds sur terre », expose la coach Aurélie Bonnan dans les colonnes d’Ouest France. « Il n’y a rien à dire, Charleville était supérieur. Mais on va relever la tête. » 

– Journée 5

Bourges évite la crise 

Trois défaites d’affilée en Boulangère Wonderligue, Bourges n’avait pas connu une telle série depuis 1998 et la création de l’ancienne ligue féminine (selon le Berry Républicain). Et le club tango figurait à une piteuse avant-dernière place, indigne de son statut.

Mais dans un match à haute pression, les joueuses d’Olivier Lafargue ont su éviter de plus grosses turbulences en matant La Roche Vendée (77-59), après avoir longtemps tremblé (47-44, 27e minute). Un succès acquis grâce à son trio d'(ex)-internationales, Alix Duchet (14 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) – Tima Pouye (12 points et 6 rebonds) – Marie-Paule Dally (15 points). Et un beau cadeau d’anniversaire pour Laëtitia Guapo, 30 ans ce samedi..

– Journée 5

Les sanctions fédérales levées à l’ASVEL 

Enfin, l’ASVEL pouvait aussi être soulagée, à plusieurs titres. Avant la rencontre, le club lyonnais a officialisé les qualifications d’Honesty Scott-Grayson et Diana Balayera, bloquées depuis le début de la saison par la FFBB en raison des difficultés financières de l’institution.

– Journée 5

Si les contributions des deux « nouvelles » ont été négligeables (3 points pour Scott-Grayson, 4 minutes pour Balayera), le fait d’être enfin au complet change la donne. Et après son succès en Coupe de France contre Toulouse, l’équipe de Yoann Cabioc’h a enchaîné sa deuxième victoire en 72 heures en terrassant Landerneau (86-79), avec deux joueuses XXL : Dayshanette Harris (20 points à 7/16, 8 rebonds et 8 passes décisives) et Jess-Mine Zodia (19 points à 6/11, 10 rebonds et 6 passes décisives).

Jess-mine ZODIA
Jess-mine ZODIA
19
PTS
10
REB
6
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
86 79
LAN
La Boulangère Wonderligue – Journée 5
25/10/2025
BOU Bourges
77 59
ROC Roche Vendée
LYO Lyon Asvel Féminin
86 79
LAN Landerneau
CHA Charleville-Mézières
78 47
ANG Angers Féminin
26/10/2025
LAN Basket Landes
TOU Toulouse M.B.
VIL Villeneuve d’Ascq
CHA Charnay
CHA Chartres Féminin
MON Lattes Montpellier
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
