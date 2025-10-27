Recherche
NM1

Sept ans après avoir quitté Val de Seine en NM3, Thibault Alexis y retourne en NM1

NM1 - Le Val de Seine Basket a officialisé la signature de Thibault Alexis en tant que pigiste médical pour un mois, en remplacement d’Alexandre Dogbe.
00h00
Sept ans après avoir quitté Val de Seine en NM3, Thibault Alexis y retourne en NM1

Thibault Alexis évolue avec Val de Seine depuis trois matchs

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Depuis dix jours, Val de Seine Basket accueille un nouveau joueur depuis quelques jours dans son effectif. Thibault Alexis (1,95 m, 30 ans) renforce le groupe de Nationale 1 en tant que pigiste médical pour un mois, en remplacement d’Alexandre Dogbe.

Le retour d’un visage familier à Val de Seine

Thibault Alexis n’est pas arrivé en terrain inconnu. Le swingman de 30 ans avait déjà porté les couleurs du club francilien lors de la saison 2017-2018, alors en Nationale 3 (10 points de moyenne en 21 matchs). Passé depuis par Beaujolais (NM2), Aurore Vitré (NM1), Les Sables Vendée et plus récemment Tarbes-Lourdes, pour une saison difficile (1,8 point et 1 rebond de moyenne), il retrouve cette fois Val de Seine dans le cadre d’un court renfort médical.

Thibault Alexis en marge de son premier match à Toulouse (photo : Guillaume Poumarède)

Le joueur, réputé pour sa solidité défensive et sa fiabilité extérieure, s’était déjà entraîné avec le groupe en début de saison. Son intégration a donc été facilité.

Un renfort d’expérience pour un promu en apprentissage

Engagé dans sa première saison en NM1, Val de Seine (11e, 2 victoires – 6 défaites) espère profiter de son expérience de la division pour franchir un cap. Depuis son retour dans l’effectif, Thibault Alexis a pris part à trois rencontres, signant 6 points, 1,3 rebond et 2,7 passes pour 7,7 d’évaluation en 25 minutes — les meilleures statistiques de sa carrière à ce niveau.

Thibault ALEXIS
Thibault ALEXIS
9
PTS
0
REB
5
PDE
Logo NM1
SAB
104 70
VDS

Le club entraîné par Axel Dao, qui avait déjà signé Emil Marshall en début de mois pour remplacer l’Américain Tyem Freeman, blessé, se rendra à Poissy le 31 octobre pour la 9e journée de NM1, avec l’ambition de se relancer après un début de saison en dents de scie.

NM1
NM1
Suivre

