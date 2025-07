Valencia s’impose d’un souffle face à l’Alsace au Vin’t’age Basketball 2025 à Grans

Le Vin’t’age Basketball Challenge 2025, organisé cette année à Grans (Bouches-du-Rhône), a tenu toutes ses promesses. Fidèle à son esprit intergénérationnel et convivial, le tournoi a rassemblé figures historiques et acteurs actuels du basket autour d’un programme riche, ponctué par une finale haletante entre Valencia et l’Alsace.

Une finale indécise jusqu’au bout

Le suspense aura duré jusqu’au buzzer final. À l’issue d’un match engagé, c’est l’équipe espagnole de Valencia qui l’a emporté d’un petit point face à l’Alsace. Une issue à l’image de cette édition 2025 du Vin’t’age Basketball Challenge : intense, festive et placée sous le signe du partage.

Présente pour la première fois dans l’histoire du tournoi, la délégation alsacienne a brillé sur le parquet, confirmant la richesse du vivier basket dans la région. Leur parcours jusqu’en finale a marqué les esprits, et leur prestation face à Valencia laisse augurer de futures éditions tout aussi relevées.

Une organisation saluée par tous

Jean-Paul Rebatet, cofondateur du tournoi, n’a pas caché sa satisfaction à l’issue du week-end : « Superbe réussite du Vin’t’age de Grans. Organisation parfaite, accueil plus que sympathique par le président du club et son équipe. Finale de haut niveau. »

Le club local, moteur de l’événement, a été largement salué pour la qualité de son accueil et la fluidité de l’organisation, dans la lignée des précédentes éditions. Le Vin’t’age a poursuivi sa tradition d’alternance des territoires, mettant cette fois en valeur le terroir provençal, à travers ses produits, ses vins… et son amour du jeu.

Cap sur le Béarn pour 2026

C’est désormais vers le Sud-Ouest que les regards se tournent. En 2026, le Vin’t’age Basketball Challenge fera étape dans le Béarn, porté par le club de l’Élan Béarnais Pau Nord Est. Une nouvelle étape prometteuse pour ce tournoi devenu un rendez-vous dans le paysage du basket français.

Avec sa formule unique – six joueurs actuels, six anciens, deux coaches (dont un emblématique), deux arbitres issus de générations différentes – le Vin’t’age continue de rassembler, de transmettre et de faire vibrer toutes les générations autour de leur passion commune : le basket.