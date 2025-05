Le Vintage Basketball Challenge, tournoi intergénérationnel qui célèbre l’histoire du basket français

Depuis le Bénin où il exerce encore aujourd’hui à 73 ans, l’ancien entraîneur de haut niveau Jean-Paul Rebatet passe encore de longs moments à préparer la prochaine édition du Vintage Basketball Challenge, événement dont il est l’un des cofondateurs. Né d’une idée mêlant passion du basket et amour du terroir, ce tournoi atypique connaît une montée en puissance constante, attirant d’anciennes gloires du basket français – et même international – à chaque édition.

Un tournoi né de la passion du basket et du terroir

Le Vintage Basketball Challenge a vu le jour en 2019 à Tain-l’Hermitage, dans la Drôme, à l’initiative de Jean-Paul Rebatet et Philippe Morin. « Je voulais créer un événement autour du basket et du vin, dans un esprit convivial et intergénérationnel », explique le premier. Le concept initial était simple : réunir des équipes issues de localités viticoles possédant un club de basket, de part et d’autre du Rhône. Rapidement, l’idée s’est élargie à une dimension interrégionale, puis internationale, avec la participation dès la première édition d’équipes venues de Valence (Espagne) et de Turin (Italie), grâce à l’implication d’Antoine Rigaudeau et Alessandro Abbio.

Le tournoi repose sur un principe original : chaque délégation est composée de six joueurs actuels et six anciens (de plus de 36 ans), encadrés par un coach actuel et un emblématique, un arbitre en activité et un autre historique. Objectif : créer une passerelle entre les générations autour du jeu, mais aussi du vin et de la gastronomie.

Une organisation ascendante portée par les clubs

Depuis sa première édition à Tain-l’Hermitage, le Vintage Basketball Challenge s’est déplacé dans plusieurs régions : Fleurie (Beaujolais), Prissé-Mâcon, Lorgues puis Frontignan. Après une interruption due au COVID-19, il est revenu plus fort encore, porté par la volonté des clubs d’accueillir et sublimer l’événement. « Chaque club organisateur veut faire mieux que le précédent », sourit Rebatet. Résultat : une réputation grandissante et la présence de plus en plus de figures marquantes du basket français.

Un casting de prestige et un concept fédérateur

Le Vintage a déjà vu passer de grands noms : Stéphane Lauvergne, Olivier Allinei, Jean-Marc Kraidy, Olivier Allinei, Reith Vivot, Crawford Palmer, Frédéric Fauthoux, Stéphane Risacher, Emmanuel Schmitt, David Perrier-David, Billy Goodwin, Ken Dancy, Moustapha Sonko, Christophe Gorak… Sans oublier la participation fidèle des figures espagnoles de Valence, d’anciennes internationales encadrées par Odile Santaniello et Isabelle Fijalkowski, ou encore de légendes de l’arbitrage comme Chantal Julien et Philippe Mailhabiau.

Les délégations, véritables ambassades régionales du basket, sont pilotées par des référents comme David Viale (Crozes-Hermitage), Bruno Servolle (Provence), Eric Lepape (Languedoc), Patrick Met (Bourgogne), Anthony Chloros (Beaujolais), Didier Pzygoda (Grand Ouest), et bientôt Daniel Contessi et Djamel Benabid pour l’Alsace.

Rendez-vous en 2025 à Grans avec un programme prometteur

L’édition 2025 du Vintage Basketball Challenge se tiendra à Grans, dans les Bouches-du-Rhône. Si le programme détaillé reste à venir, on sait déjà que le plateau sera relevé avec de nombreuses personnalités attendues, tant chez les joueurs que chez les coaches et arbitres. Les organisateurs promettent une édition riche en rencontres, animations et célébrations autour du basket et du terroir local.

« Ce tournoi est une rencontre entre les générations, un moment de transmission et de convivialité. C’est ce qui fait sa force », conclut Jean-Paul Rebatet.