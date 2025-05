Migna Touré XXL, Carla Leite se montre : le duo français des Valkyries se montre en présaison WNBA

Les Françaises des Golden State Valkyries ont offert la première victoire de l’histoire à leur franchise, ce dimanche 11 mai. Opposées à Phoenix dans l’Arizona, les joueuses de Natalie Nakase se sont imposés 84-79, portées par une grande Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) et une bonne Carla Leite (1,75 m, 21 ans).

Les Françaises à bonne adresse

L’arrière tricolore rookie de 30 ans a montré la voie à la nouvelle franchise WNBA, inscrivant 19 points en 17 minutes, dont 7 points dans les trois dernières minutes. Son bon footwork a créé des espaces, et facilité ses tirs. Ainsi, Migna Touré a enchaîné les 3-points (4/9), et s’est aussi illustrée en pénétration et à mi-distance, pour une adresse globale satisfaisante (7/13).

France native Mamignan Touré put on a clinic, showcasing her versatility in the @Valkyries’ first preseason win ⬇️ 19 PTS (9 PTS in 3Q)

4 3PM

7-13 FGM#WelcometotheW pic.twitter.com/D8d80tyfv7 — WNBA (@WNBA) May 12, 2025

L’un de ses 3-points a d’ailleurs été permis par l’excellente vision de jeu de Carla Leite, qui lui a délivré une belle passe décisive, sa seule du match. La meneuse a proposé un match plutôt complet avec 11 points en 14 minutes, mais aussi 1 interception, 1 rebond et donc 1 passe décisive. Comme sa compatriote, Carla Leite a été en réussite au tir (4/7, dont 2/3 à 3-points) et s’est même offert une action de classe : un 3-points en sortie d’écran, tout en provoquant la faute de son adversaire.

MAKE THAT 11. AND THE FOUL! Carla Leite for the lead in the 4th! pic.twitter.com/qP0wMW2KAS — Golden State Valkyries (@valkyries) May 11, 2025

Pour ce deuxième match de présaison, les Valkyries valident le premier succès de leur histoire 84-79, face au Phoenix Mercury de Satou Sabally et Alyssa Thomas, 15 points chacune. Côté Arizona, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) n’a pas joué, et n’a pas pu confirmer après son premier bon match. Du côté des Valkyries, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) n’est pas entrée en jeu ; la quatrième Française, Iliana Rupert, rejoindra son équipe après l’EuroBasket.

Place maintenant à la saison régulière pour les Valkyries. Elles ouvriront leur aventure en WNBA par une réception des Los Angeles Sparks, samedi prochain.