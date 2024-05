Fin de collaboration entre Aix-Maurienne et Emmanuel Schmitt : l’AMSB se cherche un nouvel entraîneur

Aix-Maurienne va se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Après cinq années de collaboration avec Emmanuel Schmitt, qui arrivait en fin de contrat, le club et le technicien français ont décidé d’un commun accord de ne pas s’engager sur un nouveau contrat.

La piste de l’entraîneur de Chartres, Moatassim Rhennam ?

C’est donc la fin d’une certaine forme de stabilité à l’AMSB. En effet, après la succession de quatre techniciens entre 2015 et 2019 (François Sence, Sébastien Bozon, Hervé Couvé et Fabien Romeyer), le Mulhousien Emmanuel Schmitt était donc l’entraîneur du club d’Aix-les-Bains depuis. En cinq saisons en Savoie, Emmanuel Schmitt est parvenu à stabiliser le club savoyard en Pro B. La meilleure cuvée pour l’AMSB sur ces cinq derniers exercices fut celle en 2021/22, avec une 11e place et 15 victoires en 34 matchs.

Pour prendre la succession d’Emmanuel Schmitt, Aix-Maurienne cherche donc son remplaçant sur le marché. Selon nos informations, l’AMSB a notamment pris contact avec Dounia Issa, qui s’est finalement engagé chez un concurrent de la division, Vichy. Actuellement, les dirigeants savoyards seraient sur la piste de Moatassim Rhennam, actuel technicien de Chartres, engagé dans les playoffs de NM1.