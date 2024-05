Dounia Issa à Vichy, c’est officiel

Dounia Issa a signé à la JA Vichy pour les deux prochaines saisons. Sollicité par le club qui lui a permis de s’installer comme un intérieur important de Pro A entre 2007 et 2010, le Toulousain a accepté l’offre de la JAV, bien qu’il ait été contacté par Champagne Basket et Aix-Maurienne selon nos informations.

Après la Betclic ELITE au Mans et la NM1 à Pont-de-Chéruy, la Pro B à Vichy

A Vichy, Dounia Issa (42 ans) remplacera Guillaume Vizade, qui va rejoindre l’étage supérieur, au Mans. Au Mans, c’est là où Dounia Issa a terminé sa carrière de joueur et démarré celle de coach. Entraîneur-adjoint du MSB entre 2016 et 2019, assistant-coach de l’équipe de France U20, l’ancien international français (14 sélections) a été nommé coach principal du club sarthois en 2019 suite au départ d’Eric Bartecheky. Toutefois, il a été remercié dès le 1er décembre de la même année suite à de mauvais résultats.

𝐃𝐨𝐮𝐧𝐢𝐚 𝐈𝐬𝐬𝐚, 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐀 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲 🙌 🤝 Bien connu du public vichyssois, Dounia Issa rejoint les bords de l'Allier pour les 2 prochaines saisons

Après une pause salutaire, il s’est relancé à Pont-de-Chéruy en 2021. Malgré un budget restreint, Dounia Issa a conduit le SOPCC à vivre de belles saisons en Nationale 1 masculine, la dernière particulièrement avec une participation en playoffs, avec l’effectif le plus jeune de NM1 en dehors du Pôle France. Une donnée essentielle quand on connaît la réussite de la JAV dernièrement en misant sur les jeunes. Bien que sous contrat jusqu’en 2025, il a été libéré par le SO Pont-de-Chéruy / Charvieu / Chavanoz qui a choisi de redescendre en Nationale 3, pour préserver la stabilité financière de l’association. Il était temps pour lui de monter d’un étage et de revenir dans une maison qu’il connaît bien.