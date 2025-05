« Pas l’happy-ending que je voulais mais j’ai réalisé mon rêve » : après 20 ans, Rémi Giuitta quitte le banc de Fos-Provence

« En route pour mon dernier match », a écrit mardi Rémi Giuitta, sur son compte Facebook, confirmant ainsi un secret qui n’en était plus un : l’entraîneur de (presque) toujours de Fos-Provence va quitter les bancs, définitivement cette fois, après 20 années de service, depuis que l’ancien professeur d’EPS avait été appelé à la rescousse par le président Jean-Pierre Barnes au printemps 2004 afin de sauver le club de la descente en Nationale 3.

Une sortie paradoxale pour le Marseillais, vainqueur de son ultime rencontre en prolongation contre Roanne (85-82), après avoir été mené de 13 points (48-61, 29e), mais relégué en Nationale 1 au bout d’une nouvelle saison cauchemar.

Alors que son CV était auparavant quasiment immaculé, de la Nationale 2 à un maintien en Pro A avec son club de cœur, son retour fera forcément tâche, lui prouvant que son instinct qui lui dictait initialement de ne pas reprendre l’équipe était le bon. Sauvés à la dernière minute du dernier match match l’an dernier, ses BYers n’ont cette fois pas pu échapper à l’échafaud.

La conséquence, aussi, d’un club trop peu structuré, où beaucoup trop de choses reposaient sur les seules épaules du coach. C’est pourquoi Rémi Giuitta, éprouvé mentalement par les derniers mois, va basculer vers les bureaux, avec un rôle décisionnaire à affiner, entre la présidence et la direction sportive.

Une garantie importante pour la survie des BYers, qui ont vécu toutes leurs épopées sous la tutelle de cet enfant du club, « assis au bout du banc en Nationale 4 ou en Région dès l’âge de 2-3 ans. » La finale de NM2 en 2006, c’était lui. La découverte de la LNB en 2009, aussi. Idem pour les deux montées en Betclic ÉLITE, avec le doublé Pro B – Leaders Cup en 2021. Et le maintien en première division à 0,5 seconde de la fin en 2022, c’était toujours lui… Mais le chantier est désormais immense, et la première tâche urge déjà : se trouver un successeur.

Les mots de Rémi Giuitta

« J’avais déjà annoncé mon retrait du banc il y a trois ans. Mon retour n’était pas vraiment prévu, les circonstances ont fait que j’ai été sollicité et j’ai cru bien faire en acceptant de venir pour essayer de relancer une dynamique. Mais ce n’est pas ce que j’espérais : on fait mes deux pires saisons en 20 ans.

J’ai déjà réalisé mon rêve. J’avais un rêve fou quand je me retrouve en Nationale 3 : je me disais qu’on amènerait un jour ce club en Pro A. Je ne sais même pas si j’y croyais moi-même. Je l’ai réalisé et on s’est même maintenu. Ce n’est certes pas l’happy-ending que je voulais mais on peut être fier d’avoir mis Fos sur la carte du basket français, dans le Top 16 du basket français. Mon seul regret est qu’on l’ait trop banalisé. Des fois, on a du mal à réaliser que Fos-sur-Mer a joué Monaco ou l’ASVEL pendant trois saisons ici et à Marseille. On ne m’enlèvera pas les bannières là-haut et j’espère qu’on en accrochera d’autres.

Je vis pour ce sport et pour ce club. Ça fait 20 ans, vous voyez bien le stress que ça procure avec mes cheveux gris depuis très longtemps (il sourit). À un moment donné, il faut savoir faire des choix et laisser la place à d’autres. Je vais rester au club dans une autre fonction. Je n’abandonne pas du tout le club comme je l’avais fait la première fois. Je prends du retrait par rapport au terrain pour apporter plus dans l’extrasportif, où il y a beaucoup de besoins, surtout si l’on veut pouvoir pérenniser le club et le faire remonter. Je vais mettre mon énergie à structurer le club, je ne vais pas m’embêter !

Mon cœur a souffert pendant beaucoup d’années, j’aspire à une décharge mentale et prendre du temps pour mes proches, à qui je n’ai pas pu en donner beaucoup pendant 20 ans. J’aimerais retrouver de la joie, de l’apaisement et avoir un meilleur équilibre de vie, en enlevant toute la charge de stress. Mais je ne regrette rien car j’ai vécu des émotions que je n’aurais eu dans aucun autre métier. D’autant plus que j’ai un parcours totalement atypique, qui est presque un conte de fées pour moi. »

via Maritima